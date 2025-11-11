"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Группы Позитив

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций ПАО "Группа Позитив", бумага, возможно, переоценена на текущих уровнях, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова.

"Эмитент опубликовал результаты за III квартал, которые мы характеризуем скорее как относительно слабые. Считаем, что слабые данные по выручке указывают на сложности со спросом: заказчики не возобновили рост заказов на ПО при всей актуальности темы кибербезопасности. Возможно, негативно влияет и конкуренция, - отмечает эксперт. - Самый позитивный фактор в отчетности для нас - экономия на части издержек, которая позволила поднять EBITDA до 0,6 млрд руб. Ранее компания говорила про оптимизацию персонала, которая должна была начать оказывать влияние со II полугодия".

"БКС МИ" сохраняет "негативный" взгляд на "Группу Позитив".

"Мы не меняем наших прогнозов по году. Теперь вся надежда на IV квартал - надеемся на более сильные цифры (традиционно именно на IV квартал приходится львиная часть выручки и прибыли за год). Но даже с учетом ожидаемых улучшений в 2025 году наша оценка подразумевает, что бумага, возможно, переоценена на текущих уровнях, - пишет Булгаков в материале инвесткомпании. - Текущие прогнозы менеджмента по отгрузкам в 2025 году на уровне 33-38 млрд руб. означают достаточно агрессивный рост в IV квартале: отгрузки должны вырасти до 21,1 млрд руб. (по нижней границе диапазона 33 млрд руб.)".

