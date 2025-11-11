Актуальный диапазон для пары рубль/юань до конца ноября - 11,5-12 руб./юань - ПСБ

Актуальный диапазон для пары рубль/юань до конца ноября составляет 11,5-12 руб./юань, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"В понедельник на валютном рынке рубль продемонстрировал умеренное ослабление, - указывает эксперт. - Во вторник ожидаем продолжения движения китайской валюты в верхней половине диапазона 11-11,5 руб./юань. Учитывая сезонное преобладание спроса на валюту со стороны импортеров, а также продолжение сужения объема чистых продаж валюты со стороны Центробанка, видим вероятность дальнейшего смещения юаня к верхней границе данного диапазона. При этом до конца недели видим риски перехода китайской валюты в коридоре 11,5-12 рублей, который, на наш взгляд, будет актуальным для юаня до конца осени".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.