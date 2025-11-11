Вероятность попыток прорыва уровней сопротивления индексом Мосбиржи сохраняется - БКС Экспресс

Вероятность попыток прорыва уровней сопротивления индексом Мосбиржи сохраняется, говорится в комментарии аналитика БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Индекс Мосбиржи споткнулся на 2600 пунктах, так и не пройдя скопление важных сопротивлений, - отмечает эксперт. - Технически пока ничего страшного - вероятность возобновления движения вверх сохраняется, попытки прорыва сопротивлений наверняка еще будут".

Аналитик считает, что пока участникам рынка не хватило стимулов, а лишь на одних ожиданиях трейдеры покупать уже побаиваются - прошлый опыт разочарований из-за геополитики и политики ЦБ сдерживает активность игроков на повышение.

"При появлении обнадеживающих сигналов с внешнего контура и росте вероятности декабрьского секвестра ключевой ставки индекс способен вернуться в аптренд, закрепиться над уровнем 2600 пунктов и направиться уже на досанкционный гэп над 2650 пунктами. Это ориентиры до конца месяца", - прогнозирует Зельцер.

