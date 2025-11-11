Рубль умеренно снизился по отношению к юаню утром во вторник вслед за дешевеющей нефтью

Москва. 11 ноября. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже утром во вторник; рубль дешевеет на биржевых торгах вслед за снижающимися ценами на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3825 руб. (+1,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,19 коп. выше уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть опускаются во вторник после повышения по итогам предыдущей сессии благодаря надеждам на завершение шатдауна в США. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $63,76 за баррель, что на 0,47% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на 0,68%, до $64,06 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,5%, до $59,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,64%, до $60,13 за баррель.

Рекордный по длительности шатдаун в США может завершиться уже на этой неделе. Завершение шатдауна поддержит экономику США и, в частности, ослабит напряженность в сфере авиасообщения. Ранее в стране было отменено множество авиарейсов из-за нехватки диспетчеров, в связи с чем эксперты предупреждали о вероятном снижении спроса на авиационное топливо.

Хотя прогресс в вопросе возобновления работы правительства в целом поддержал мировые рынки, опасения по поводу избытка предложения нефти сдерживают рост цен на сырье. "По мере того как ОПЕК продолжает наращивать добычу, баланс на нефтяном рынке приобретает все более медвежий характер, поскольку предложение повышается, в то время как спрос снижается на фоне замедления экономического роста в крупнейших странах-потребителях нефти", - отмечают эксперты консалтинговой компании Ritterbusch and Associates.

"В понедельник на внутреннем валютном рынке рубль продемонстрировал умеренное ослабление. К окончанию торгов 10 ноября пара "юань/рубль" прибавила 0,4%, закончив сессию в районе 11,36 рубля. Сегодня ожидаем продолжения движения китайской валюты в верхней половине диапазона 11,0-11,5 рубля. Учитывая сезонное преобладание спроса на валюту со стороны импортеров, а также продолжение сужения объема чистых продаж валюты со стороны Центробанка, видим вероятность дальнейшего смещения юаня к верхней границе данного коридора. При этом до конца недели видим риски перехода китайской валюты в диапазон 11,5-12 рубля, который будет актуальным для юаня до конца осени", - считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.