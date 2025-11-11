11 ноября 2025 года 10:36
Рубль умеренно снизился по отношению к юаню утром во вторник вслед за дешевеющей нефтью
Москва. 11 ноября. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже утром во вторник; рубль дешевеет на биржевых торгах вслед за снижающимися ценами на нефть.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3825 руб. (+1,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,19 коп. выше уровня действующего официального курса.
Мировые цены на нефть опускаются во вторник после повышения по итогам предыдущей сессии благодаря надеждам на завершение шатдауна в США. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $63,76 за баррель, что на 0,47% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на 0,68%, до $64,06 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,5%, до $59,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,64%, до $60,13 за баррель.
Рекордный по длительности шатдаун в США может завершиться уже на этой неделе. Завершение шатдауна поддержит экономику США и, в частности, ослабит напряженность в сфере авиасообщения. Ранее в стране было отменено множество авиарейсов из-за нехватки диспетчеров, в связи с чем эксперты предупреждали о вероятном снижении спроса на авиационное топливо.
Хотя прогресс в вопросе возобновления работы правительства в целом поддержал мировые рынки, опасения по поводу избытка предложения нефти сдерживают рост цен на сырье. "По мере того как ОПЕК продолжает наращивать добычу, баланс на нефтяном рынке приобретает все более медвежий характер, поскольку предложение повышается, в то время как спрос снижается на фоне замедления экономического роста в крупнейших странах-потребителях нефти", - отмечают эксперты консалтинговой компании Ritterbusch and Associates.
"В понедельник на внутреннем валютном рынке рубль продемонстрировал умеренное ослабление. К окончанию торгов 10 ноября пара "юань/рубль" прибавила 0,4%, закончив сессию в районе 11,36 рубля. Сегодня ожидаем продолжения движения китайской валюты в верхней половине диапазона 11,0-11,5 рубля. Учитывая сезонное преобладание спроса на валюту со стороны импортеров, а также продолжение сужения объема чистых продаж валюты со стороны Центробанка, видим вероятность дальнейшего смещения юаня к верхней границе данного коридора. При этом до конца недели видим риски перехода китайской валюты в диапазон 11,5-12 рубля, который будет актуальным для юаня до конца осени", - считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
11 ноября 2025 года 13:01
"Финам" повысил прогнозную цену акций AbbVie с $224,2 до $261,5 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста в размере 19,3% и рейтингу "покупать", сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой.
"Акции американской биофармкомпании AbbVie с начала года показали рост на... читать дальше
.
11 ноября 2025 года 12:29
Прогнозная стоимость акций ПАО "Группа Позитив" на горизонте года составляет 2124 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".
Эмитент опубликовал финансовые результаты за третий квартал 2025 года по МСФО.
Выручка отстала от отгрузок из-за временного лага в признании... читать дальше
.
11 ноября 2025 года 12:10
рс валютной пары юань/рубль, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 11,3-11,5 руб./юань во вторник, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".
Также эксперты отмечают в комментарии, что в отсутствие новых драйверов котировки нефти марки Brent вряд ли значимо покинут во вторник коридор... читать дальше
.
11 ноября 2025 года 11:48
Фактическая инфляция пока располагает ЦБ РФ к продолжению цикла снижения ключевой ставки, говорится в обзоре аналитиков банка ПСБ.
За первую неделю ноября рост потребительских цен замедлился (до 0,11% с 0,16%) и был минимальным с середины сентября, констатируют эксперты. Годовой уровень инфляции... читать дальше
.
11 ноября 2025 года 11:28
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций ПАО "Группа Позитив", бумага, возможно, переоценена на текущих уровнях, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова.
"Эмитент опубликовал результаты за III квартал, которые мы характеризуем скорее как относительно слабые.... читать дальше
.
11 ноября 2025 года 11:09
Актуальный диапазон для пары рубль/юань до конца ноября составляет 11,5-12 руб./юань, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.
"В понедельник на валютном рынке рубль продемонстрировал умеренное ослабление, - указывает эксперт. - Во... читать дальше
.
11 ноября 2025 года 10:51
Вероятность попыток прорыва уровней сопротивления индексом Мосбиржи сохраняется, говорится в комментарии аналитика БКС Экспресс Михаила Зельцера.
"Индекс Мосбиржи споткнулся на 2600 пунктах, так и не пройдя скопление важных сопротивлений, - отмечает эксперт. - Технически пока ничего страшного -... читать дальше
.
11 ноября 2025 года 10:35
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Озон" с целевой ценой 6822 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.
"Озон" представил сильные финансовые результаты за 3К25, - отмечает эксперт. - Компании удалось значительно... читать дальше
.
11 ноября 2025 года 10:14
Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на торговую сессию вторника являются 2500-2600 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.
"Ожидаем дальнейшие попытки тестирования локальной поддержки на уровне 2560 пунктов в отсутствие факторов,... читать дальше
.
11 ноября 2025 года 09:53
Москва. 11 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.
11 ноября 2025 года 09:52
Индекс RGBI, вероятно, будет торговаться в диапазоне 116-118 пунктов до объявления итогов декабрьского заседания Банка России по ключевой ставке, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.
Реакция котировок ОФЗ на замедление недельной инфляции была... читать дальше
.
11 ноября 2025 года 09:31
"Финам" сохраняет умеренно положительную оценку акций "Роснефти", прогнозная стоимость бумаг составляет 481,6 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.
17 ноября совет директоров эмитента обсудит рекомендацию... читать дальше
.
11 ноября 2025 года 09:16
Котировки акций МКПАО "Озон" обладают большим потенциалом роста, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 7240 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".
Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за третий квартал текущего года, констатируют... читать дальше
.
11 ноября 2025 года 09:12
Рынок акций США вырос по итогам торгов понедельника на фоне надежд на окончание шатдауна. Рынки акций стран АТР торгуются в минусе во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник утром, Brent торгуется около $63,9 за баррель. читать дальше
.
10 ноября 2025 года 19:45
Москва. 10 ноября. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже в понедельник; рубль подешевел на биржевых торгах 10 ноября на фоне возросшего спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, с одной стороны, и некоторого снижения объема продаж валюты Банком России. читать дальше
.