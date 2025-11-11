"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Озона

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Озон" с целевой ценой 6822 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Озон" представил сильные финансовые результаты за 3К25, - отмечает эксперт. - Компании удалось значительно опередить консенсус и наши расчеты по обороту, выручке и EBITDA. Прогноз компании по финансовым показателям был повышен уже во второй раз за год. Теперь ожидается, что оборот увеличится на 41-43% г/г против 40% ранее, а EBITDA составит около 140 млрд руб. вместо 100-120 млрд руб. Мы считаем, что у компании есть хорошие шансы опередить и свой обновленный прогноз".

Аналитик напоминает, что торги акциями МКПАО после редомициляции начинаются 11 ноября. По его мнению, переезд существенно улучшит ликвидность торгов бумагами группы и позитивно отразится а инвестиционном профиле компании.

"При этом в начале торгов на цену может оказывать давление навес акций, - предупреждает Михайцлин. - На наш взгляд, размер навеса не будет критичным, но он способен привести к дополнительной волатильности в бумагах. С учетом коэффициента конвертации 1:1 мы оставляем неизменными рекомендацию и целевую цену".

