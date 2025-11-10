.
.
.
.
.
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Штрафы за преступления в сфере экономики собираются повысить в 1,5-2 раза
Министерство юстиции предложило повысить максимальные пороги штрафов, назначаемых в рамках уголовных дел по экономическим статьям. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 ноября одобрила проект поправок в Уголовный кодекс (УК),...
 
Инвестиции в регионах возьмут под контроль
В РФ хотят расширить регулирование инвестиционной деятельности в регионах. В частности, предлагается установить мониторинг за тем, как местные власти работают над инвестиционным климатом. Об этом "Известиям" рассказали источники, знакомые с...
 
В РФ могут запретить ставки за счет кредитных и корпоративных средств
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 10 ноября рассмотрела поправки в законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Согласно предложенным изменениям, для...
 
10 ноября 2025 года 19:45

Рубль умеренно снизился в паре с юанем в понедельник на фоне возросшего спроса на валюту со стороны импортеров

Москва. 10 ноября. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже в понедельник; рубль подешевел на биржевых торгах 10 ноября на фоне возросшего спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, с одной стороны, и некоторого снижения объема продаж валюты Банком России.

Курс юаня в 19:00 мск составил 11,3635 руб., что на 4,45 копейки (или на 0,39%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 11 ноября на 21,25 копейки, до 81,0132 руб./$1, и повысил курс евро на 9,22 копейки, до 93,9287 руб./EUR1. Официальный курс китайского юаня при этом опустился на 0,55 копейки - до 11,3506 рубля.

Мировые цены на нефть перешли к снижению вечером в понедельник. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опустилась на 0,25%, до $63,47 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,3%, до $59,57 за баррель.

Ранее днем нефтяные котировки активно росли на оптимизме по поводу скорого окончания шатдауна в США, продолжающегося уже 40-й день. Американский Сенат сделал важный шаг к возобновлению финансирования федерального правительства, одобрив процедурную меру, которая должна положить конец шатдауну. Для одобрения требовалось 60 голосов законодателей, и она была поддержана, в том числе, восемью демократами.

Тем временем "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) объявил о форс-мажорных обстоятельствах на иракском нефтяном месторождении Западная Курна-2 после того, как западные санкции в отношении российской нефтяной компании осложнили ее деятельность, написало агентство Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника. По информации источников, "ЛУКОЙЛ" направил в министерство нефти Ирака официальное письмо, в котором сообщил, что форс-мажорные обстоятельства не позволяют компании продолжать нормальную работу на месторождении.

Кроме того, в пятницу стало известно, что Вашингтон согласился вывести из-под санкций поставки российских энергоносителей в Венгрию по трубопроводам "Дружба" и "Турецкий поток". Об этом сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу, что отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште, так как не увидел готовности РФ завершить украинский конфликт. При этом Трамп выразил уверенность в том, что завершения конфликта удастся добиться "в не слишком отдаленном будущем". По словам Трампа, в случае согласования его встречи с президентом РФ он хотел бы организовать ее в столице Венгрии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье повторил, что Россия будет вынуждена действовать зеркально в том случае, если Вашингтон действительно проведет ядерные испытания. "Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, и мы не собираемся этого делать. Но если это сделает другая сторона, то мы должны будем это сделать с точки зрения паритета", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Комментируя заявление президента США Трампа о якобы уже ведущихся испытаниях, представитель Кремля подчеркнул: "Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия".

По данным Росстата, опубликованным в пятницу вечером, рост потребительских цен в РФ с 28 октября по 5 ноября (мониторинг из-за праздника за 9 дней) составил 0,11% после 0,16% с 21 по 27 октября, 0,22% с 14 по 20 октября, 0,21% с 7 по 13 октября, 0,23% с 30 сентября по 6 октября. Из данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 5 ноября замедлилась в район 7,9% с 8,1% на 27 октября (7,98% на конец сентября).

"С сегодняшнего дня Банк России сократил ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила до 9,04 млрд рублей с 9,54 млрд рублей в октябре. Это несколько ослабило поддержку национальной валюты. Курс китайского юаня большую часть сегодняшних торгов удерживался около отметки 11,35 рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

"Российский рубль на прошлой неделе незначительно укрепился несмотря на негативные геополитические новости. В настоящий момент курс пары "юань/рубль" находится у отметки 11,36 руб./юань. На фоне незначительных изменений объемов чистых продаж валюты со стороны ЦБ РФ в рамках бюджетного правила (9,04 млрд руб./сутки против текущих 9,54 млрд руб./сутки) курс рубля на этой неделе может задержаться в диапазоне 11,25-11,45 руб./юань", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По мнению управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Дениса Попова, "повышенная волатильность на внутреннем валютном рынке в краткосрочной перспективе, скорее всего, сохранится. В первой половине текущей недели стоимость юаня может закрепиться в верхней части текущего торгового диапазона 11,0-11,5 рубля".

"Новости пока идут разнонаправленные: с одной стороны, в последний месяц существенно выросла активность экспорта отечественной сельхозпродукции, но, с другой стороны, продолжают поступать негативные новости по энергетическому экспорту. Сезонно на внутреннем валютном рынке сейчас должны преобладать импортеры, формирующие спрос на иностранную валюту. Кроме того, в текущем месяце Банк России продолжит сужать объем чистых продаж валюты на рынке. Таким образом, на предстоящей недели есть значимая вероятность, что пара "юань/рубль" попытается протестировать отметку 11,5 рубля", - считает Попов.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК), подраставшие в конце прошлой недели, в понедельник перешли к снижению. Согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 ноября увеличилась на 6 базисных пунктов - до 16,44% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 1 месяц опустилась по отношению к пятнице на 4 базисных пункта и 10 ноября составила 16,48% годовых, версия RUONIA на срок 3 месяца уменьшилась на 5 базисных пунктов - до 17,36% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 8 базисных пунктов, опустившись до 19,26% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
11 ноября 2025 года 13:01
"Финам" повысил прогнозную цену акций AbbVie до $261,5
"Финам" повысил прогнозную цену акций AbbVie с $224,2 до $261,5 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста в размере 19,3% и рейтингу "покупать", сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. "Акции американской биофармкомпании AbbVie с начала года показали рост на...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 12:29
Прогнозная цена акций Группы Позитив - 2124 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
Прогнозная стоимость акций ПАО "Группа Позитив" на горизонте года составляет 2124 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал финансовые результаты за третий квартал 2025 года по МСФО. Выручка отстала от отгрузок из-за временного лага в признании...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 12:10
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 11,3-11,5 руб./юань во вторник - банк "Санкт-Петербург"
рс валютной пары юань/рубль, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 11,3-11,5 руб./юань во вторник, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Также эксперты отмечают в комментарии, что в отсутствие новых драйверов котировки нефти марки Brent вряд ли значимо покинут во вторник коридор...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 11:48
Фактическая инфляция пока располагает ЦБ РФ к продолжению цикла снижения ключевой ставки - ПСБ
Фактическая инфляция пока располагает ЦБ РФ к продолжению цикла снижения ключевой ставки, говорится в обзоре аналитиков банка ПСБ. За первую неделю ноября рост потребительских цен замедлился (до 0,11% с 0,16%) и был минимальным с середины сентября, констатируют эксперты. Годовой уровень инфляции...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 11:28
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Группы Позитив
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций ПАО "Группа Позитив", бумага, возможно, переоценена на текущих уровнях, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова. "Эмитент опубликовал результаты за III квартал, которые мы характеризуем скорее как относительно слабые....    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 11:09
Актуальный диапазон для пары рубль/юань до конца ноября - 11,5-12 руб./юань - ПСБ
Актуальный диапазон для пары рубль/юань до конца ноября составляет 11,5-12 руб./юань, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. "В понедельник на валютном рынке рубль продемонстрировал умеренное ослабление, - указывает эксперт. - Во...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 10:51
Вероятность попыток прорыва уровней сопротивления индексом Мосбиржи сохраняется - БКС Экспресс
Вероятность попыток прорыва уровней сопротивления индексом Мосбиржи сохраняется, говорится в комментарии аналитика БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Индекс Мосбиржи споткнулся на 2600 пунктах, так и не пройдя скопление важных сопротивлений, - отмечает эксперт. - Технически пока ничего страшного -...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 10:36
Рубль умеренно снизился по отношению к юаню утром во вторник вслед за дешевеющей нефтью
Москва. 11 ноября. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже утром во вторник; рубль дешевеет на биржевых торгах вслед за снижающимися ценами на нефть.    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 10:35
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Озона
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Озон" с целевой ценой 6822 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Озон" представил сильные финансовые результаты за 3К25, - отмечает эксперт. - Компании удалось значительно...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 10:14
Диапазон торгов индекса Мосбиржи во вторник - 2500-2600п - ПСБ
Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на торговую сессию вторника являются 2500-2600 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем дальнейшие попытки тестирования локальной поддержки на уровне 2560 пунктов в отсутствие факторов,...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 09:53
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов
Москва. 11 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 09:52
Индекс RGBI, вероятно, будет торговаться в диапазоне 116-118п до заседания ЦБ РФ в декабре - ПСБ
Индекс RGBI, вероятно, будет торговаться в диапазоне 116-118 пунктов до объявления итогов декабрьского заседания Банка России по ключевой ставке, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Реакция котировок ОФЗ на замедление недельной инфляции была...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 09:31
"Финам" сохраняет умеренно положительную оценку акций Роснефти
"Финам" сохраняет умеренно положительную оценку акций "Роснефти", прогнозная стоимость бумаг составляет 481,6 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. 17 ноября совет директоров эмитента обсудит рекомендацию...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 09:16
Цена акций Озона обладает большим потенциалом роста - "ВТБ Моя Аналитика"
Котировки акций МКПАО "Озон" обладают большим потенциалом роста, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 7240 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за третий квартал текущего года, констатируют...    читать дальше
.
11 ноября 2025 года 09:12
Цены на нефть опускаются
Рынок акций США вырос по итогам торгов понедельника на фоне надежд на окончание шатдауна. Рынки акций стран АТР торгуются в минусе во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник утром, Brent торгуется около $63,9 за баррель.    читать дальше
.
