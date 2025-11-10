Рынок акций РФ начал неделю с просадки ниже 2560п по индексу МосБиржи во главе с бумагами ЛУКОЙЛа

Москва. 10 ноября. Рынок акций РФ в понедельник снизился во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" (-2,9%), объявившего форс-мажор на иракском нефтяном месторождении, также игроки выборочно фиксировали прибыль после роста, подогретого ранее позитивными данными Росстата о замедлении инфляции и надеждами на прогресс в украинском урегулировании. Индекс МосБиржи откатился ниже 2560 пунктов после роста утром до 2600 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2558,6 пункта (-0,3%, максимум сессии - 2600,19 пункта), индекс РТС - 994,92 пункта (-0,04%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 ноября, составил 81,0132 руб. (-21,25 копейки).

НК "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) объявила о форс-мажорных обстоятельствах на иракском нефтяном месторождении Западная Курна-2 после того, как западные санкции в отношении российской нефтяной компании осложнили ее деятельность, пишет Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника. По данным агентства, Ирак прекратил все платежи наличными и нефтью "ЛУКОЙЛу".

Западная Курна-2 разрабатывается на основе сервисного контракта, подписанного "ЛУКОЙЛом" в январе 2010 года. Иракской госкомпании North Oil Company в проекте принадлежит 25%. Срок действия контракта - 25 лет. Первая нефть на проекте была получена в марте 2014 года. Это одно из крупнейших в мире месторождений. Его начальные извлекаемые запасы составляют около 14 млрд баррелей. Добыча нефти на проекте к 2026 году должна была увеличиться с 500 тыс. б/с до 800 тыс. б/с.

"ЛУКОЙЛ" полностью финансирует затраты по всему проекту. После окончания этапа компенсации исторических затрат компания начала получать полное возмещение текущих затрат в виде доли в добытой нефти. Также "ЛУКОЙЛ" получает вознаграждение в размере своей доли (75%) от причитающихся участникам проекта $1,15 за каждый добытый баррель нефти и платит налог на прибыль.

Также подешевели в понедельник акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Группы компаний ПИК" (-0,7%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%).

Совет директоров "Роснефти" 17 ноября обсудит рекомендацию по промежуточным дивидендам, говорится в сообщении эмитента. Также совет директоров рассмотрит вопросы внеочередного заочного собрания акционеров и утвердит его повестку.

Подорожали акции МКБ (MOEX: CBOM) (+2,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,2%), Сбербанка (+1% и +0,9% "префы"), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+0,2%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в 2025 году планирует нарастить чистую прибыль к 2024 году примерно на 6%, что позволит побить рекорд по дивидендным выплатам, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 28 октября по 5 ноября (мониторинг из-за праздника за 9 дней) составил 0,11% после 0,16% с 21 по 27 октября, 0,22% с 14 по 20 октября, 0,21% с 7 по 13 октября, 0,23% с 30 сентября по 6 октября. С начала месяца цены к 5 ноября выросли на 0,06%, с начала года - на 5,23%. Из данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 5 ноября замедлилась в район 7,9% с 8,1% на 27 октября (7,98% на конец сентября). Точные данные по годовой инфляции на конец октября Росстат опубликует только 14 ноября.

Президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу, что отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште, так как не увидел готовности РФ завершить украинский конфликт. При этом Трамп выразил уверенность в том, что завершения конфликта удастся добиться "в не слишком отдаленном будущем". По словам Трампа, в случае согласования его встречи с президентом РФ он хотел бы организовать ее в столице Венгрии.

Трамп в пятницу на встрече в Вашингтоне с премьером Венгрии Виктором Орбаном также выразил недовольство тем, что европейские страны продолжают закупать российскую нефть. При этом Трамп заявил, что изучает возможность сделать исключение из-под санкций для Венгрии в том, что касается российских энергоносителей, поскольку у страны из-за ее удаленности от моря есть сложности с получением сырья из других источников.

Позже венгерский премьер Орбан заявил агентству ЭФЭ, что власти США согласились вывести из-под санкций поставки российских энергоносителей в Венгрию по трубопроводам "Дружба" и "Турецкий поток".

Также Орбан сообщил, что Венгрия согласилась купить у США партии современного оружия для оборонительных целей, приводит его слова агентство ЭФЭ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье повторил, что Россия будет вынуждена действовать зеркально в том случае, если Вашингтон действительно проведет ядерные испытания. "Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, и мы не собираемся этого делать. Но если это сделает другая сторона, то мы должны будем это сделать с точки зрения паритета", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Комментируя заявление президента США Трампа о якобы уже ведущихся испытаниях, представитель Кремля подчеркнул: "Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия".

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи утром поднимался до 2600 пунктов, но далее настроения ухудшились. Позитивом для рынка выступили пятничные данные Росстата о снижении недельной и годовой инфляции, а также рост котировок большинства commodities. Негативно на общую динамику повлиял спад в тяжеловесных акциях "ЛУКОЙЛа" - компания объявила форс-мажор на иракском месторождении "Западная Курна-2", одном из крупнейших в мире.

Тем временем, в США появились надежды на скорое окончание шатдауна правительства - Сенат одобрил законопроект о первоначальном финансировании. В Китае после периода дефляции потребительские цены в октябре неожиданно выросли на 0,2% г/г, косвенно это указывает на восстановление внутреннего спроса.

Во вторник будет опубликован индекс экономических настроений еврозоны от ZEW, Банк России опубликует материал "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП", на Мосбирже ожидается начало торгов акциями МКПАО "Ozon", "Юнипро" (MOEX: UPRO) опубликует отчет по РСБУ за 9 месяцев, "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) - операционные результаты за октябрь, напомнил аналитик.

"Краткосрочный взгляд на российский рынок акций остается нейтральным. Вероятно, повышенная волатильность сохранится. Прогноз по индексу Мосбиржи на вторник - колебания в коридоре 2500-2600 пунктов", - считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отмечает попытки рынка акций подрасти утром на позитивных новостях - вышедшие в минувшую пятницу данные Росстата по недельной инфляции показали ее замедление до 0,11%, также стало известно об освобождении Венгрии от санкций США на поставки газа по "Дружбе" и "Турецкому потоку". Однако геополитический фон остается напряженным, что по-прежнему сдерживает восстановление рынка.

На этой неделе финансовые результаты за 9 месяцев опубликуют "Юнипро", "Ростелеком" (MOEX: RTKM), МТС, Совкомбанк (MOEX: SVCB), "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) и "Интер РАО"; 11 ноября "Аэрофлот" опубликует операционные результаты за октябрь, компания ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) проведет ВОСА по вопросу обратного сплита 100:1. Кроме данных по недельной инфляции, на неделе также будет опубликована оценка индекса потребительских цен за октябрь, Банк России опубликует "Обзор рисков финансовых рынков" и материал о денежно-кредитных условиях, в пятницу ожидаются данные по ВВП РФ за третий квартал, напомнил Федосов.

По оценкам аналитиков отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер", никаких новых драйверов роста на рынке акций РФ нет, однако сложилось мнение, что он достиг дна, от которого начался разворот. Ноябрь традиционно является одним из самых благоприятных месяцев для инвесторов - в конце осени акции в большинстве случаев растут. Сейчас основное топливо для движения вверх - это закрытие "шортов". Однако отскок от годовых минимумов наблюдался на очень маленьких объемах торгов, а это говорит о том, что далеко не все короткие позиции ликвидированы, полагают эксперты.

По оценке инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, индекс Мосбиржи продолжает торговаться в нисходящем канале. После недавней попытки движения в сторону его верхней границы произошел очередной откат. На котировки российского рынка давят новости геополитики. Основная тема - ядерные испытания в США и РФ. Также участники торгов с большим скепсисом оценивают дальнейшие перспективы снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Однако, скорее всего, Банк России примет решение на следующем заседании снова снизить ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых. Поэтому реальный потенциал для роста бумаг есть, считает эксперт.

В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX выросли на 0,7-1,8%) и США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,2-1,7% во главе с Nasdaq).

На нефтяном рынке в понедельник цены приостановили подъем, подогретый ранее надеждами на завершение шатдауна в США, который продолжается рекордные 40 дней; также инвесторы следят за ситуацией вокруг последних санкций против России.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $63,58 за баррель (-0,1% и +0,4% в пятницу), декабрьская цена фьючерса на WTI - $59,67 за баррель (-0,1% и +0,5% в пятницу).

Сенат США сделал важный шаг к возобновлению финансирования федерального правительства, одобрив процедурную меру, которая должна положить конец шатдауну. Сенату предстоит одобрить законопроект, ранее принятый Палатой представителей, но с учетом согласованных изменений. После этого он вновь будет отправлен на рассмотрение нижней палаты Конгресса США.

Поддержку рынку в пятницу оказали ожидания, что США будут наращивать давление на энергетический сектор РФ. Сырьевой трейдер Gunvor отозвал свое предложение о приобретении международных активов попавшего в санкционный список "ЛУКОЙЛа" после того, как министерство финансов США пообещало не выдавать швейцарской компании лицензию на ведение бизнеса.

Однако позднее стало известно, что Вашингтон согласился вывести из-под санкций поставки российских энергоносителей в Венгрию по трубопроводам "Дружба" и "Турецкий поток".

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3%, до 413 рублей), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,9%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-2,5%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,4%), "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (-2,3%).

Совет директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании утвердить решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2025 года в размере 9 рублей на акцию, говорится в сообщении компании.

Выросли в понедельник акции "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (+12,2%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+5,8%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+4%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+3,2% и +4,3% "префы"), ЦИАН (MOEX: CIAN) (+3,1%), "Фикс Прайс" (MOEX: FIXR) (MOEX: FIXP) (+3,1%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+2,8%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (MOEX: LENT) (+2,7%).

Акции "ЭЛ5-Энерго" выросли на новостях, что совет директоров ПАО соберется 11 ноября для обсуждения вопроса подготовки к собранию акционеров и цены выкупа акций. Подробностей компания пока не приводит. Основным акционером "ЭЛ5-Энерго" (бывшее "Энел Россия") является ПАО "ЛУКОЙЛ" с долей 65,63%, еще 5,54% принадлежит ООО "ППИТ-7".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,12 млрд рублей (из них 13,29 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 10,9 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,89 млрд рублей на акции "Газпрома").