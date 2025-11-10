.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Цены акций Tesla и Take Two Interactive, вероятно, вернутся к росту - инвестбанк "Синара"
.
10 ноября 2025 года 16:13
Цены акций Tesla и Take Two Interactive, вероятно, вернутся к росту - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Tesla и Take Two Interactive, вероятно, вернутся к подъему, полагают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Сергей Вахрамеев и аналитик Георгий Горбунов. Бумаги Tesla подешевели в пятницу на 3,7%: так инвесторы отреагировали на предложение Илона Маска вложиться в его стартап xAI, возродившее опасения, что гендиректор распыляет внимание, отмечают эксперты. "Между тем совет директоров согласовал компенсационный пакет на $1 трлн, который призван мотивировать Маска сосредоточиться на преодолении спада в продажах. Ожидаем восстановления котировок бумаг", - указывают Вахрамеев и Горбунов. Котировки акций Take Two Interactive обвалились в пятницу на 8%, несмотря на сильные результаты за второй квартал 2026 финансового года, констатируют аналитики инвестбанка. Выручка составила $1,96 млрд при скорректированной прибыли в $1,68 на акцию, в то время как аналитики ожидали всего $1,74 млрд и $0,93. "Участников рынка, однако, разочаровало объявление, что выход Grand Theft Auto VI снова откладывается, теперь уже до ноября 2026 года. Нам этот перенос сроков представляется не таким значимым - ставим на восстановление котировок бумаг эмитента", - пишут эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-TESLA/TAKE/TWO/INTERACTIVE-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
11 ноября 2025 года 13:01
"Финам" повысил прогнозную цену акций AbbVie с $224,2 до $261,5 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста в размере 19,3% и рейтингу "покупать", сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. "Акции американской биофармкомпании AbbVie с начала года показали рост на... читать дальше
.11 ноября 2025 года 12:29
Прогнозная стоимость акций ПАО "Группа Позитив" на горизонте года составляет 2124 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал финансовые результаты за третий квартал 2025 года по МСФО. Выручка отстала от отгрузок из-за временного лага в признании... читать дальше
.11 ноября 2025 года 12:10
рс валютной пары юань/рубль, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 11,3-11,5 руб./юань во вторник, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Также эксперты отмечают в комментарии, что в отсутствие новых драйверов котировки нефти марки Brent вряд ли значимо покинут во вторник коридор... читать дальше
.11 ноября 2025 года 11:48
Фактическая инфляция пока располагает ЦБ РФ к продолжению цикла снижения ключевой ставки, говорится в обзоре аналитиков банка ПСБ. За первую неделю ноября рост потребительских цен замедлился (до 0,11% с 0,16%) и был минимальным с середины сентября, констатируют эксперты. Годовой уровень инфляции... читать дальше
.11 ноября 2025 года 11:28
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций ПАО "Группа Позитив", бумага, возможно, переоценена на текущих уровнях, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова. "Эмитент опубликовал результаты за III квартал, которые мы характеризуем скорее как относительно слабые.... читать дальше
.11 ноября 2025 года 11:09
Актуальный диапазон для пары рубль/юань до конца ноября составляет 11,5-12 руб./юань, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. "В понедельник на валютном рынке рубль продемонстрировал умеренное ослабление, - указывает эксперт. - Во... читать дальше
.11 ноября 2025 года 10:51
Вероятность попыток прорыва уровней сопротивления индексом Мосбиржи сохраняется, говорится в комментарии аналитика БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Индекс Мосбиржи споткнулся на 2600 пунктах, так и не пройдя скопление важных сопротивлений, - отмечает эксперт. - Технически пока ничего страшного -... читать дальше
.11 ноября 2025 года 10:36
Москва. 11 ноября. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже утром во вторник; рубль дешевеет на биржевых торгах вслед за снижающимися ценами на нефть. читать дальше
.11 ноября 2025 года 10:35
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Озон" с целевой ценой 6822 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Озон" представил сильные финансовые результаты за 3К25, - отмечает эксперт. - Компании удалось значительно... читать дальше
.11 ноября 2025 года 10:14
Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на торговую сессию вторника являются 2500-2600 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем дальнейшие попытки тестирования локальной поддержки на уровне 2560 пунктов в отсутствие факторов,... читать дальше
.11 ноября 2025 года 09:53
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов
Москва. 11 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.11 ноября 2025 года 09:52
Индекс RGBI, вероятно, будет торговаться в диапазоне 116-118 пунктов до объявления итогов декабрьского заседания Банка России по ключевой ставке, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Реакция котировок ОФЗ на замедление недельной инфляции была... читать дальше
.11 ноября 2025 года 09:31
"Финам" сохраняет умеренно положительную оценку акций "Роснефти", прогнозная стоимость бумаг составляет 481,6 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. 17 ноября совет директоров эмитента обсудит рекомендацию... читать дальше
.11 ноября 2025 года 09:16
Котировки акций МКПАО "Озон" обладают большим потенциалом роста, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 7240 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за третий квартал текущего года, констатируют... читать дальше
.11 ноября 2025 года 09:12
Рынок акций США вырос по итогам торгов понедельника на фоне надежд на окончание шатдауна. Рынки акций стран АТР торгуются в минусе во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник утром, Brent торгуется около $63,9 за баррель. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.