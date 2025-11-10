"Финам" понизил рейтинг акций Amazon до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Amazon.com Inc. с "покупать" до "держать", сохранив прогнозную цену на уровне $266 за штуку, что подразумевает потенциал роста на 9,4%, сообщается в комментарии аналитика Магомеда Магомедова.

"Amazon продолжает сохранять статус крупнейшей экосистемы в глобальном e-commerce, облачных сервисах и интернет-рекламе, однако темпы прироста скорректировались к более устойчивому, но менее взрывному уровню, - отмечает эксперт. - По итогам III квартала 2025 года выручка компании выросла на 12% г/г и составила $180,2 млрд. Операционная прибыль не изменилась - $17,4 млрд. Свободный денежный поток за последние 12 месяцев - $14,8 млрд. Полагаем, что значительная часть позитивного сценария уже учтена в оценке акций компании".

Аналитик подчеркивает, что сохраняется риск коррекции технологического сектора и "взрыва" AI-"пузыря". Рост Amazon и других AI-ориентированных технологических компаний США все больше зависит от ожиданий долгосрочной монетизации масштабных инвестиций в AI, из-за чего бумаги становятся крайне чувствительными к риску переоценки рынка.

Amazon - транснациональный лидер в e-commerce, облачных вычислениях, рекламе и контенте, с развивающейся экосистемой и крупнейшим в мире бизнесом коммерческих облачных платформ.

