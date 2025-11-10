"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг Ozon и прогнозную цену на уровне 6400 рублей за штуку на фоне отчетности компании за 3К25, сообщается в комментарии брокера.

Ozon объявил позитивные результаты за третий квартал 2025 года:

- Общий оборот (GMV) вырос на 53%, выручка финтех-сегмента - на 131%. Динамичный рост, монетизация маркетплейса, развитие финтеха и оптимизация логистики повысили валовую маржу, что улучшило скорректированную EBITDA.

- Рентабельность скорректированной EBITDA составила 3,8% от GMV. Улучшение наблюдается в финтехе и электронной коммерции.

- Чистый денежный поток растет благодаря изменениям в оборотном капитале и расширению кредитов в финтехе.

"Мы оцениваем результаты компании позитивно, - пишет аналитик брокера Марьяна Лазаричева. - Озон планирует выплачивать дивиденды, объявил программу обратного выкупа акций - все это должно поддержать котировки на старте торгов во вторник, 11 ноября. Сохраняем позитивный взгляд на бумаги Озона и рекомендуем их к покупке".

