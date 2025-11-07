.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рост рынка акций РФ в начале ноября сдержали опасения эскалации геополитической напряженности
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Минфин готовит инвесторам налоговые поблажки
Минфин РФ предложил уточнить правила налогообложения первой продажи акций экономически значимых организаций (ЭЗО) после их создания, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом поправок в Налоговый кодекс. Это позволит инвесторам в более...
 
Бизнес пытаются собрать в консорциум для борьбы с мошенничеством в интернете
Бизнес пытаются собрать в консорциум для борьбы с мошенничеством в интернете, в начале 2026 года его участники запустят платформу, где будут публиковаться детальные отчеты о схемах фишинга и атак, пишут "Ведомости". Речь идет в первую очередь о...
 
Российский рынок серого импорта оценен в $10–15 млрд
«Общественная потребительская инициатива» предлагает ужесточить контроль над интернет-розницей. По ее оценкам оборот теневого импорта, поступающего в Россию по так называемым карго-схемам, может превышать 810 млрд руб. Речь в основном о...
 
07 ноября 2025 года 19:37

Рост рынка акций РФ в начале ноября сдержали опасения эскалации геополитической напряженности

Рынок акций РФ в первой декаде ноября скорректировался вверх после снижения предыдущих недель, отскок сдерживался опасениями эскалации геополитической напряженности после заявлений США и России о возможном проведении ядерных испытаний. Индекс МосБиржи завершил неделю выше 2565 пунктов.

В период с 1 по 7 ноября индекс МосБиржи подрос на 1,6% и составил 2566,42 пункта, индекс РТС прибавил 1,3% и достиг 995,35 пункта. Январский фьючерс на нефть Brent снизился на 2,3%, до $63,61 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 0,25 рубля, до 81,2257 руб./$1.

Рынок акций РФ в рабочую субботу, 1 ноября, умеренно подрос после снижения в пятницу из-за опасений эскалации геополитической напряженности на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по ядерным испытаниям; индекс МосБиржи превысил 2530 пунктов при низкой активности операций.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что США будут тестировать ядерное оружие, поскольку другие страны якобы уже занимаются этим. Трамп не пояснил, о каком типе испытаний идет речь.

Днем ранее Трамп сообщил, что отдал Пентагону приказ о незамедлительном начале процесса испытаний ядерного оружия. "Из-за программ испытаний в других странах я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно", - написал он в соцсети Truth Social.

Эти заявления вызвали критику, в том числе в США. CNN поясняет, что последнее зафиксированное испытание ядерного заряда, под землей, провела КНДР в 2017 году.

Чистая прибыль ПАО "ФСК-Россети" (+1,7%) по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составила 153,16 млрд руб. после 2,4 млрд руб. годом ранее, сообщила компания.

В понедельник рынок акций РФ продолжил подъем на фоне позитивных геополитических новостей, активность торгов была невысокой из-за официального выходного в России; индекс МосБиржи превысил 2570 пунктов, достигнув уровня 1,5- недельной давности. Лидировали в росте акции МКБ (+3,6%), "Татнефти" (+2,9%), "ВК" (+2,9%).

Президент США Дональд Трамп считает, что может добиться урегулирования украинского конфликта. "Думаю, да, мы справимся", - сказал Трамп в интервью CBS News в ответ на вопрос ведущей, сможет ли он сделать это "за пару месяцев".

Издание The Telegraph сообщило, что в последнее время политика Трампа в отношении Украины стала более определенной: он хочет, чтобы Вашингтон не тратился на поддержку Киева, а основное финансовое бремя взяла на себя Европа. "Украинская политика Трампа, похоже, обрела некоторые последовательные черты: Америка не позволит России просто победить, но и американскому Конгрессу не придётся одобрять новые многомиллиардные пакеты помощи Киеву", - отмечает издание. Трамп рассчитывает, что Европа возьмет на себя львиную долю расходов на поддержку Украины, а американское оружие "не будет передаваться Киеву в дар, а будет продано ему на коммерческих условиях", заявляет газета.

В то же время, как отмечает The Telegraph, последние санкции, введенные Трампом в отношении России, показывают, что он готов наращивать экономическое давление на Россию, делать в этом отношении даже больше, чем предыдущий президент Джо Байден.

Нефть Brent в понедельник локально превышала $65 за баррель на решении ОПЕК+ приостановить наращивание добычи в начале следующего года. На встрече 2 ноября восемь стран ОПЕК+ приняли решение повысить квоты на добычу нефти в декабре на 137 тыс. б/с. - такими же темпами, как в ноябре и октябре. При этом они заявили, что возьмут паузу в наращивании квот на первый квартал 2026 года.

В среду, 5 ноября, попытки рынка акций РФ продолжить подъем были нивелированы усилением распродаж к вечеру из-за опасений эскалации геополитической напряженности, связанной с озвученными ранее планами президента США Трампа провести ядерные испытания и ожидаемой реакцией России; индекс МосБиржи завершил дневные торги откатом ниже 2550 пунктов. Лидировали в снижении акции МКБ (-3,8%), МКПАО "Хэдхантер" (-2,4%), "Юнипро" (-2,3%), "Эн+ груп" (-2,1%).

Совет директоров ПАО "Полюс" (-0,9%) рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды (за III квартал 2025 года) в размере 36 рублей на акцию, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 22 декабря.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в среду, что встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует тщательной подготовки, на сегодня необходимые для ее проведения условия не обеспечены.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил в среду на совещании с членами Совбеза, что из-за планов США России следует приступить к немедленной подготовке к ядерным испытаниям, для этого подходит полигон на Новой Земле. По его словам, действия США указывают на активное наращивание Штатами стратегических наступательных вооружений.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил об отсутствии оснований полагать, что США не приступят в ближайшем будущем к подготовке, а затем и к проведению ядерных испытаний.

Президент России Владимир Путин заявил в среду на совещании с постоянными членами Совбеза, что у России нет планов отойти от выполнения обязательств в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Однако если США и участники ДВЗЯИ проведут такие испытания, то Россия предпримет адекватные меры.

В итоге Путин поручил МИД, Минобороны и спецслужбам подготовить согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали после отсечки дивидендов акции "ОГК-2" (-15,8%, до 0,352 рубля), с выплатами за 2024 год в размере 0,0598 рубля на бумагу.

В четверг рынок акций РФ умеренно просел под давлением неагрессивных продаж из-за опасений эскалации геополитической напряженности на фоне заявлений США и России о возможности проведения ядерных испытаний; индекс МосБиржи опустился в район 2540 пунктов после локального роста утром до 2560 пунктов.

Совет директоров "Русала" (-1%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 9 месяцев, сообщила компания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не получали сигналов из Вашингтона в связи с заявлениями о ядерных испытаниях. Песков также выразил надежду, что ситуация вокруг заявлений о возможности ядерных испытаний не окажет влияния на отношения России и США.

Также Песков повторил, что разговор президентов Путина и Трампа пока не планируется, но его можно оперативно организовать в случае необходимости.

Январский фьючерс на нефть Brent откатился в район $63 за баррель на данных Минэнерго США о резком росте запасов сырья в стране и планах Саудовской Аравии снизить цены для азиатских покупателей.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране неделей ранее повысились на максимальные с июля 5,2 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали подъем всего на 600 тыс. баррелей. Саудовская Аравия в декабре планирует снизить цену на Arab Light для азиатских покупателей на $1,2 за баррель. Цены на все сорта нефти для США уменьшатся на $0,5 за баррель, для Северо-Западной Европы и Средиземноморья - не изменятся.

В пятницу рынок акций РФ продолжил рост на надеждах продвижения процесса украинского урегулирования и на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent подрос к $63,6 за баррель), индекс МосБиржи превысил 2565 пунктов.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о наличии "некоторого прогресса" в урегулировании украинского конфликта, а также о том, что и Россия, и Украина в определенный момент придут к выводу, что необходимо решать конфликт дипломатически.

Президент США Дональд Трамп также заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. "Теперь мы стремимся решить еще один конфликт - России с Украиной (...). Эта работа еще не завершена, но мы добились большого прогресса", - сказал Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

Аутсайдерами в пятницу выступили акции "ЛУКОЙЛа" (-2,2%) из-за срыва сделки по продаже зарубежных активов. Компания Gunvor отозвала предложение об их покупке после того, как Минфин США заявил, что не выдаст ей лицензию до завершения конфликта на Украине.

В период с 1 по 7 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (+10%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+9%), ЦИАН (+8%); хуже рынка оказались акции "ОГК-2" (-19%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (-5%), "ЛУКОЙЛа" (-3%).

Рынок акций РФ на следующей неделе сохранит попытки коррекционного восстановления, отыгрывая поступающие геополитические и корпоративные новости; также игроки будут следить за данными Росстата о динамике инфляции. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2500-2650 пунктов, для индекса РТС - 970-1030 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 ноября 2025 года 19:34
Рубль в пятницу отыграл дневные потери и слегка повысился перед выходными днями в паре с юанем
Москва. 7 ноября. Китайский юань развернулся вниз и незначительно опустился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль, напротив, отыграл дневные потери и слегка повысился перед выходными днями. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,319 руб., что на 0,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 19:26
Рынок акций РФ в пятницу подрос к 2570п по индексу МосБиржи и завершил неделю в "плюсе", просел "ЛУКОЙЛ" на новостях
Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в пятницу вырос на надеждах продвижения процесса украинского урегулирования и на фоне подросшей нефти (фьючерс на Brent поднялся до $63,6 за баррель); индекс МосБиржи поднялся в район 2570 пунктов, при этом сдержали рост просевшие бумаги "ЛУКОЙЛа" (-2,6%) на корпоративных новостях.    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 19:00
Покупки ОФЗ с погашением через 5-10 лет среднесрочно привлекательны - "Т-Инвестиции"
Покупки ОФЗ с погашением через 5-10 лет среднесрочно привлекательны, говорится в комментарии аналитиков "Т-Инвестиций". "Российские гособлигации проводят короткую рабочую неделю в режиме спячки, однако в целом настроения в сегменте все еще склоняются в сторону позитива, - пишут эксперты. - За...    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 18:24
"Финам" присвоил рейтинг "продавать" акциям Caterpillar
"Финам" присвоил рейтинг "продавать" акциям Caterpillar с целевой ценой $465,62 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 18% от текущего ценового уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Рост выручки компании начал стабилизироваться после снижения в...    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 18:06
Индекс Мосбиржи на следующей неделе может попытаться пробить вниз уровень поддержки 2500п - ПСБ
Индекс Мосбиржи на следующей неделе может попытаться пробить вниз уровень поддержки 2500 пунктов, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич. "Рост объемов при сохранении давления со стороны геополитики может привести к возобновлению негативной динамики российского рынка, - отмечает в комментарии...    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 17:22
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: "Яндекс", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Т-Технологии", "Транснефть" (прив.) и "Промомед". "Финансовые результаты "Яндекса" за II квартал...    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 16:38
Ориентир для курса рубля на следующую неделю - 11,5 руб./юань - "Велес Капитал"
Ориентиром для курса рубля на следующую неделю выступает отметка 11,5 руб./юань, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Рубль в целом сохраняет стабильность, а потенциал краткосрочного снижения против юаня, доллара и евро на данный момент ограничивается...    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 16:03
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Х5 на уровне 3000 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5 на уровне 3000 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитиков. "ИКС 5" опубликовала противоречивые финансовые результаты по итогам 9 месяцев 2025 года и 3 квартала 2025 года,...    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 15:25
Рубль днем немного опускается, несмотря на заметное повышение на рынке нефти
Москва. 7 ноября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу. Рубль немного опускается, несмотря на заметное повышение цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,35 руб., что на 2,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 15:18
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Ozon с целевой ценой 6822 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Ozon с целевой ценой 6822 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить первые в истории компании дивиденды. Размер выплаты за 9 месяцев 2025 года составит 143,55 руб. на акцию, что...    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 14:39
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Ozon на уровне 5198 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Ozon на уровне 5198 рублей на горизонте года, сообщается в комментарии эксперта банка Екатерины Крыловой. Совет директоров рекомендовал первые в истории компании дивиденды - 143,55 рубля на акцию по итогам 9 месяцев 2025 года. Внеочередное собрание...    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 14:04
"Финам" понизил рейтинг акций China Life Insurance до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций China Life Insurance класса H с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 26,25 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста всего лишь 1%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций...    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 13:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Ренессанс страхования" с целью 116,25 руб
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с целью 116,25 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 16,25%, стоп-приказ: 93,15 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики...    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 12:59
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать "префы" Россети Ленэнерго с целью 275 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать привилегированные акции "Россети Ленэнерго" с целью 275 рублей за штуку и горизонтом инвестирования на февраль 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,2%, сообщается в материале аналитиков сервиса. "Эмитент может...    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 12:27
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Северстали, НЛМК и ММК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку перспектив цен акций ПАО "Северсталь", "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.