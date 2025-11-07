Рост рынка акций РФ в начале ноября сдержали опасения эскалации геополитической напряженности

Рынок акций РФ в первой декаде ноября скорректировался вверх после снижения предыдущих недель, отскок сдерживался опасениями эскалации геополитической напряженности после заявлений США и России о возможном проведении ядерных испытаний. Индекс МосБиржи завершил неделю выше 2565 пунктов.

В период с 1 по 7 ноября индекс МосБиржи подрос на 1,6% и составил 2566,42 пункта, индекс РТС прибавил 1,3% и достиг 995,35 пункта. Январский фьючерс на нефть Brent снизился на 2,3%, до $63,61 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 0,25 рубля, до 81,2257 руб./$1.

Рынок акций РФ в рабочую субботу, 1 ноября, умеренно подрос после снижения в пятницу из-за опасений эскалации геополитической напряженности на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по ядерным испытаниям; индекс МосБиржи превысил 2530 пунктов при низкой активности операций.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что США будут тестировать ядерное оружие, поскольку другие страны якобы уже занимаются этим. Трамп не пояснил, о каком типе испытаний идет речь.

Днем ранее Трамп сообщил, что отдал Пентагону приказ о незамедлительном начале процесса испытаний ядерного оружия. "Из-за программ испытаний в других странах я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно", - написал он в соцсети Truth Social.

Эти заявления вызвали критику, в том числе в США. CNN поясняет, что последнее зафиксированное испытание ядерного заряда, под землей, провела КНДР в 2017 году.

Чистая прибыль ПАО "ФСК-Россети" (+1,7%) по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составила 153,16 млрд руб. после 2,4 млрд руб. годом ранее, сообщила компания.

В понедельник рынок акций РФ продолжил подъем на фоне позитивных геополитических новостей, активность торгов была невысокой из-за официального выходного в России; индекс МосБиржи превысил 2570 пунктов, достигнув уровня 1,5- недельной давности. Лидировали в росте акции МКБ (+3,6%), "Татнефти" (+2,9%), "ВК" (+2,9%).

Президент США Дональд Трамп считает, что может добиться урегулирования украинского конфликта. "Думаю, да, мы справимся", - сказал Трамп в интервью CBS News в ответ на вопрос ведущей, сможет ли он сделать это "за пару месяцев".

Издание The Telegraph сообщило, что в последнее время политика Трампа в отношении Украины стала более определенной: он хочет, чтобы Вашингтон не тратился на поддержку Киева, а основное финансовое бремя взяла на себя Европа. "Украинская политика Трампа, похоже, обрела некоторые последовательные черты: Америка не позволит России просто победить, но и американскому Конгрессу не придётся одобрять новые многомиллиардные пакеты помощи Киеву", - отмечает издание. Трамп рассчитывает, что Европа возьмет на себя львиную долю расходов на поддержку Украины, а американское оружие "не будет передаваться Киеву в дар, а будет продано ему на коммерческих условиях", заявляет газета.

В то же время, как отмечает The Telegraph, последние санкции, введенные Трампом в отношении России, показывают, что он готов наращивать экономическое давление на Россию, делать в этом отношении даже больше, чем предыдущий президент Джо Байден.

Нефть Brent в понедельник локально превышала $65 за баррель на решении ОПЕК+ приостановить наращивание добычи в начале следующего года. На встрече 2 ноября восемь стран ОПЕК+ приняли решение повысить квоты на добычу нефти в декабре на 137 тыс. б/с. - такими же темпами, как в ноябре и октябре. При этом они заявили, что возьмут паузу в наращивании квот на первый квартал 2026 года.

В среду, 5 ноября, попытки рынка акций РФ продолжить подъем были нивелированы усилением распродаж к вечеру из-за опасений эскалации геополитической напряженности, связанной с озвученными ранее планами президента США Трампа провести ядерные испытания и ожидаемой реакцией России; индекс МосБиржи завершил дневные торги откатом ниже 2550 пунктов. Лидировали в снижении акции МКБ (-3,8%), МКПАО "Хэдхантер" (-2,4%), "Юнипро" (-2,3%), "Эн+ груп" (-2,1%).

Совет директоров ПАО "Полюс" (-0,9%) рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды (за III квартал 2025 года) в размере 36 рублей на акцию, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 22 декабря.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в среду, что встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует тщательной подготовки, на сегодня необходимые для ее проведения условия не обеспечены.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил в среду на совещании с членами Совбеза, что из-за планов США России следует приступить к немедленной подготовке к ядерным испытаниям, для этого подходит полигон на Новой Земле. По его словам, действия США указывают на активное наращивание Штатами стратегических наступательных вооружений.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил об отсутствии оснований полагать, что США не приступят в ближайшем будущем к подготовке, а затем и к проведению ядерных испытаний.

Президент России Владимир Путин заявил в среду на совещании с постоянными членами Совбеза, что у России нет планов отойти от выполнения обязательств в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Однако если США и участники ДВЗЯИ проведут такие испытания, то Россия предпримет адекватные меры.

В итоге Путин поручил МИД, Минобороны и спецслужбам подготовить согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали после отсечки дивидендов акции "ОГК-2" (-15,8%, до 0,352 рубля), с выплатами за 2024 год в размере 0,0598 рубля на бумагу.

В четверг рынок акций РФ умеренно просел под давлением неагрессивных продаж из-за опасений эскалации геополитической напряженности на фоне заявлений США и России о возможности проведения ядерных испытаний; индекс МосБиржи опустился в район 2540 пунктов после локального роста утром до 2560 пунктов.

Совет директоров "Русала" (-1%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 9 месяцев, сообщила компания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не получали сигналов из Вашингтона в связи с заявлениями о ядерных испытаниях. Песков также выразил надежду, что ситуация вокруг заявлений о возможности ядерных испытаний не окажет влияния на отношения России и США.

Также Песков повторил, что разговор президентов Путина и Трампа пока не планируется, но его можно оперативно организовать в случае необходимости.

Январский фьючерс на нефть Brent откатился в район $63 за баррель на данных Минэнерго США о резком росте запасов сырья в стране и планах Саудовской Аравии снизить цены для азиатских покупателей.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране неделей ранее повысились на максимальные с июля 5,2 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали подъем всего на 600 тыс. баррелей. Саудовская Аравия в декабре планирует снизить цену на Arab Light для азиатских покупателей на $1,2 за баррель. Цены на все сорта нефти для США уменьшатся на $0,5 за баррель, для Северо-Западной Европы и Средиземноморья - не изменятся.

В пятницу рынок акций РФ продолжил рост на надеждах продвижения процесса украинского урегулирования и на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent подрос к $63,6 за баррель), индекс МосБиржи превысил 2565 пунктов.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о наличии "некоторого прогресса" в урегулировании украинского конфликта, а также о том, что и Россия, и Украина в определенный момент придут к выводу, что необходимо решать конфликт дипломатически.

Президент США Дональд Трамп также заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. "Теперь мы стремимся решить еще один конфликт - России с Украиной (...). Эта работа еще не завершена, но мы добились большого прогресса", - сказал Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

Аутсайдерами в пятницу выступили акции "ЛУКОЙЛа" (-2,2%) из-за срыва сделки по продаже зарубежных активов. Компания Gunvor отозвала предложение об их покупке после того, как Минфин США заявил, что не выдаст ей лицензию до завершения конфликта на Украине.

В период с 1 по 7 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (+10%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+9%), ЦИАН (+8%); хуже рынка оказались акции "ОГК-2" (-19%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (-5%), "ЛУКОЙЛа" (-3%).

Рынок акций РФ на следующей неделе сохранит попытки коррекционного восстановления, отыгрывая поступающие геополитические и корпоративные новости; также игроки будут следить за данными Росстата о динамике инфляции. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2500-2650 пунктов, для индекса РТС - 970-1030 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".