Рынок акций РФ в пятницу подрос к 2570п по индексу МосБиржи и завершил неделю в "плюсе", просел "ЛУКОЙЛ" на новостях
.
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Минфин готовит инвесторам налоговые поблажки
Минфин РФ предложил уточнить правила налогообложения первой продажи акций экономически значимых организаций (ЭЗО) после их создания, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом поправок в Налоговый кодекс. Это позволит инвесторам в более...
 
Бизнес пытаются собрать в консорциум для борьбы с мошенничеством в интернете
Бизнес пытаются собрать в консорциум для борьбы с мошенничеством в интернете, в начале 2026 года его участники запустят платформу, где будут публиковаться детальные отчеты о схемах фишинга и атак, пишут "Ведомости". Речь идет в первую очередь о...
 
Российский рынок серого импорта оценен в $10–15 млрд
«Общественная потребительская инициатива» предлагает ужесточить контроль над интернет-розницей. По ее оценкам оборот теневого импорта, поступающего в Россию по так называемым карго-схемам, может превышать 810 млрд руб. Речь в основном о...
 
07 ноября 2025 года 19:26

Рынок акций РФ в пятницу подрос к 2570п по индексу МосБиржи и завершил неделю в "плюсе", просел "ЛУКОЙЛ" на новостях

Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в пятницу вырос на надеждах продвижения процесса украинского урегулирования и на фоне подросшей нефти (фьючерс на Brent поднялся до $63,6 за баррель); индекс МосБиржи поднялся в район 2570 пунктов, при этом сдержали рост просевшие бумаги "ЛУКОЙЛа" (-2,6%) на корпоративных новостях.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2566,42 пункта (+0,9%), индекс РТС - 995,35 пункта (+1,1%); лидерами роста выступили акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 ноября, составил 81,2257 руб. (-15,08 копейки).

За неделю индекс РТС и МосБиржи выросли на 1,3-1,6%, доллар от ЦБ РФ подрос на 0,25 рубля.

Подорожали также акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,8%), МКБ (MOEX: CBOM) (+2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5% и +1,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,3%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +1% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+0,6%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+0,2%).

Вашингтон не выдаст лицензию Gunvor на ведение бизнеса, пока конфликт на Украине продолжается, сообщили в министерстве финансов США. "Президент Трамп ясно дал понять, что боевые действия должны завершиться немедленно. До тех пор, пока (конфликт - ИФ) продолжается (...), Gunvor никогда не получит лицензию на деятельность и извлечение прибыли", - говорится в заявлении ведомства в соцсети X.

В Gunvor назвали заявление американского Минфина о компании "в корне неверным и ложным". "Мы будем рады получить возможность убедиться, что это явное недопонимание исправлено. А пока что Gunvor отзывает свое предложение о приобретении международных активов "ЛУКОЙЛа", - сообщил Gunvor в соцсети X.

Американский Минфин включил 15 октября "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) в санкционный список, выдав лицензию на сворачивание операций сроком до 21 ноября. Вскоре "ЛУКОЙЛ" объявил о намерении продать зарубежные активы. Позже стало известно, что "ЛУКОЙЛ" получил и принял предложение о выкупе зарубежных активов от международного сырьевого трейдера Gunvor. Речь идет о приобретении 100% LUKOIL International GmbH, ключевые условия сделки сторонами согласованы.

В Кремле заявляют о необходимости соблюдения интересов компании "ЛУКОЙЛ" с точки зрения правил международной торговли.

"Мы считаем, что все законные интересы такой крупной международной компании, в том числе и российской, как "ЛУКОЙЛ", с точки зрения правил международных торговых экономических отношений должны быть соблюдены. Нарушения в этой области неприемлемы, и они вредят общемировому режиму торговли. Это очень большой игрок на мировом рынке", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в четверг заявил о наличии "некоторого прогресса" в урегулировании украинского конфликта, а также о том, что и Россия, и Украина в определенный момент придут к выводу, что необходимо решать конфликт дипломатически. "Обе стороны будут работать и дойдут до момента, когда поймут, что решать этот вопрос силовыми методами - это плохо в долгосрочной перспективе для обеих из них. Они поймут, что должно быть дипломатическое урегулирование, и потом они обе могут начать развивать свои страны", - сказал Уиткофф, выступая на Американском бизнес-форуме.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. "Теперь мы стремимся решить еще один конфликт - России с Украиной (...). Эта работа еще не завершена, но мы добились большого прогресса", - сказал Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

Кроме того, президент США заявил, что выступает за денуклеаризацию, сокращение ядерных арсеналов и обсуждал этот вопрос с лидерами России и Китая. "Я обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным", - сказал он журналистам в Белом доме. Трамп добавил, что в РФ и Китае согласны с тем, что "лучше тратить деньги на другие вещи". "Надеюсь, это получится сделать", - отметил президент США.

По мнению руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, одним из позитивных факторов для рынка стали известия, что власти РФ частично учли предложения делового сообщества по налоговому законопроекту и предложили смягчить некоторые нормы для малого и среднего бизнеса по НДС. Кроме того, позитива на рынок добавило заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что в американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса и если они будут решены, то в течение нескольких дней может состояться встреча лидеров США и России в Будапеште.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, общий настрой на рынке акций РФ могли поддержать заявления американского президента Трампа и его спецпосланника Уиткоффа о прогрессе в урегулировании украинского конфликта. При этом сдерживался рост негативной динамикой тяжеловесных акций "ЛУКОЙЛа" из-за новости о том, что Gunvor отозвал свое предложение о покупке зарубежных активов российской компании под давлением американских властей.

На мировых фондовых площадках после паузы возобновился спад. В США бьет рекорды длительности шатдаун правительства, кроме того, усиливаются сомнения в адекватности оценок компаний в секторе ИИ. В Китае на биржевые индексы оказала давление слабая статистика по экономической активности и торговому балансу. Внутренний спрос в китайской экономике остается слабым.

Вечером в пятницу выйдет перенесенный с 5 ноября недельный отчет Росстата по инфляции. В начале следующей недели в КНР выйдут данные по темпам потребительских цен (ИПЦ) в октябре, на российском рынке в понедельник ожидаются финотчеты Ozon (MOEX: OZON), VEON (MOEX: VEON), "Группы Позитив" (MOEX: POSI).

"С началом полноценной торговой недели мы ожидаем на российском рынке повышения торговых оборотов и активности. При этом без ярких новостей, вероятнее всего, продолжится боковое движение. Прогноз по индексу МосБиржи - колебания в коридоре 2500-2600 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, рынок акций РФ на неделе смог подрасти, причем при высокой волатильности и невысоких объемах торгов. Новостной фон для рынка акций в целом нейтральный, в политической плоскости - умеренно негативный. Также на неделе сообщалось, что в госкомпании "ДОМ.РФ" не исключают возможности переноса IPO в связи с геополитикой (ранее возможным сроком называлась вторая половина ноября). В среду, 5 ноября, рынок обеспокоило заседание Совета Безопасности РФ, где была поднята тема ядерных испытаний. В конце недели стало известно, что сделка с продажей зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" компании Gunvor может не состояться.

Из позитивных факторов можно выделить намерения властей РФ смягчить условия уплаты НДС малым и средним бизнесом (порог доходов для уплаты налога будет снижаться поэтапно), а также рост сводного индекса объемов производства в октябре до 50,2 пункта по сравнению с 46,6 пункта в сентябре, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировых фондовых площадках в конце недели преобладал уход от риска, который при продолжении шатдауна в США и сохранении торговой неопределенности может усилиться на следующей неделе. Инвесторы, в частности, ждут решения Верховного суда по пошлинам Трампа, а также фиксируют прибыль по IT-именам.

На рынке акций РФ индексы МосБиржи и РТС в пятницу подросли, но завершили неделю ниже сопротивлений 2590 пунктов и 1010 пунктов соответственно, с приростом менее 2%. В ближайшие дни нейтральный геополитический фон может позволить индикаторам пойти выше с потенциальной целью коррекции 2700 пунктов по индексу МосБиржи и сохранением среднесрочного "медвежьего" тренда. История с продажей зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" при этом, похоже, становится обособленным корпоративным фактором и в пятницу не помешала росту "широкого рынка", отметила Кожухова.

В Азии в пятницу наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,2-0,7%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,3-1,4% во главе с Nasdaq).

Индекс потребительского доверия в США в ноябре опустился до минимальных с июня 2022 года 50,3 пункта по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 53,2 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в пятницу цены подросли после снижения в предыдущие дни; участники рынка следят за ситуацией вокруг последних санкций против России, которые могут сократить поставки российской нефти на мировой рынок. Неделя завершается в "минусе" на опасениях избытка предложения топлива на мировом рынке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $63,61 за баррель (+0,4% и -0,2% в четверг), декабрьская цена фьючерса на WTI - $59,66 за баррель (+0,4% и -0,3% накануне).

Сырьевой трейдер Gunvor отозвал свое предложение о приобретении международных активов "ЛУКОЙЛа" после того, как министерство финансов США пообещало не выдавать компании лицензию на ведение бизнеса, пока конфликт на Украине не закончится.

Выход Gunvor из сделки является признаком того, что США продолжают оказывать давление на Россию, хотя в целом участники нефтяного рынка все еще скорее ждут снижения цен, сказала Вандана Хари из Vanda Insights.

Между тем с начала недели нефть подешевела более чем на 2%. Трейдеров напугал серьезный прирост запасов нефти в США по итогам прошлой недели. Также на настроение инвесторов давит продолжающийся шатдаун.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+7%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+6,5%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+5,2%), "префы" "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+5,2%), бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,9%).

Чистая прибыль ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) (+1%) по РСБУ за 9 месяцев выросла в 2,6 раза к аналогичному периоду прошлого года, до 38 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 19%, до 130,5 млрд рублей.

Подешевели в пятницу расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-3,4%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 51,55 млрд рублей (из них 11,49 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 8,12 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,47 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
.
