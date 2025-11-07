Рубль в пятницу отыграл дневные потери и слегка повысился перед выходными днями в паре с юанем

Москва. 7 ноября. Китайский юань развернулся вниз и незначительно опустился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль, напротив, отыграл дневные потери и слегка повысился перед выходными днями. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,319 руб., что на 0,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 15,08 копейки, до 81,2257 руб./$1, и повысил курс евро на 7,24 копейки, до 93,8365 руб./EUR1.

"В течение недели рубль торговался в диапазоне 11,23-11,43/юань при пониженных объемах. Минфин с 10 ноября незначительно сократит продажи валюты в рамках бюджетного правила (до 0,1 млрд руб./день с 0,6 млрд руб./день ранее). С учетом этого совокупные продажи валюты ЦБ снизятся до 9,0 млрд руб./день с текущих 9,5 млрд руб./день, что едва ли окажет эффект на курс рубля. Мы считаем, что в отсутствие изменения геополитического фона рубль может возобновить плавное ослабление под давлением снизившейся цены на нефть (по данным Минэкономразвития, с июля по октябрь экспортные цены опустились на 11,1%), а также в связи с сезонным ростом импорта (на 7-8% относительно среднегодовых уровней) в преддверии новогодних праздников", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Ориентиром для курса рубля на следующую неделю выступает отметка 11,5 за юань, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Рубль в целом сохраняет стабильность, а потенциал краткосрочного снижения против юаня, доллара и евро на данный момент ограничивается районом сопротивлений и максимумов второй половины октября 11,5 за юань, 82,4 - за доллар и 95,5 - за евро, - отмечает эксперт. - ЦБ РФ и Минфин со следующей недели на ближайший месяц сократят продажу валюты и золота по бюджетному правилу, что может оказать некоторое давление на рубль".

Минфин РФ с 10 ноября по 4 декабря планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 2,7 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,1 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 октября по 7 ноября Минфин продает валюту и золото на 13,9 млрд рублей, по 0,6 млрд руб. в день. Месяцем ранее, с 5 сентября, ежедневный объем продаж составлял 1,4 млрд руб. в день.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ во II полугодии 2025 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд руб.).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 10 ноября по 4 декабря 2025 года будет продавать валюту объемом 9,04 млрд руб. в день (с 7 октября по 7 ноября продает по 9,54 млрд руб. в день).

Минфин перешел к продаже валюты и золота в апреле после длительного периода покупок, в мае на два месяца вернулся к покупкам, а в июле вновь перешел к продаже.

Подъем цен на нефть затормозился вечером в пятницу, котировки завершают неделю в минусе на опасениях избытка предложения топлива на мировом рынке.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 0,24%, до $63,53 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,27%, до $59,58 за баррель.

Участники рынка следят за ситуацией вокруг последних санкций против России, которые могут сократить поставки российской нефти на мировой рынок.

Сырьевой трейдер Gunvor отозвал свое предложение о приобретении международных активов "ЛУКОЙЛа" после того, как министерство финансов США пообещало не выдавать компании лицензию на ведение бизнеса, пока конфликт на Украине не закончится.

Американский Минфин в октябре включил "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) в санкционный список, после чего компания объявила о намерении продать зарубежные активы. Позже стало известно, что "ЛУКОЙЛ" получил и принял предложение о выкупе зарубежных активов от международного сырьевого трейдера Gunvor.

Между тем с начала недели нефть подешевела более чем на 1%. Трейдеров напугал серьезный прирост запасов нефти в США по итогам прошлой недели. Также на настроение инвесторов давит продолжающийся шатдаун.