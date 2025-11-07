Рубль днем немного опускается, несмотря на заметное повышение на рынке нефти

Москва. 7 ноября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу. Рубль немного опускается, несмотря на заметное повышение цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,35 руб., что на 2,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 3 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,33 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 20 копеек, до 93,79 руб./EUR1.

Минфин РФ с 10 ноября по 4 декабря планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 2,7 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,1 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 октября по 7 ноября Минфин продает валюту и золото на 13,9 млрд рублей, по 0,6 млрд руб. в день. Месяцем ранее, с 5 сентября, ежедневный объем продаж составлял 1,4 млрд руб. в день.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ во II полугодии 2025 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд руб.).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 10 ноября по 4 декабря 2025 года будет продавать валюту объемом 9,04 млрд руб. в день (с 7 октября по 7 ноября продает по 9,54 млрд руб. в день).

Минфин перешел к продаже валюты и золота в апреле после длительного периода покупок, в мае на два месяца вернулся к покупкам, а в июле вновь перешел к продаже.

Возможно ослабление рубля по отношению к юаню на торгах в пятницу в отсутствие идей и при сохранении низкой активности инвесторов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Краткосрочно китайская валюта получит поддержку со стороны технического фактора - выход в среду из нисходящего канала и тестирование в четверг его верхней границы, что является одним из подтверждающих сигналов выхода, может стимулировать открытие длинных позиций в юане со стороны спекулятивно настроенных участников торгов, - пишет эксперт в обзоре. - Отметим, что основным подтверждением выхода из нисходящего канала, на наш взгляд, может стать преодоление китайской валютой верхней границы нашего краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань, что будет сигнализировать о возможности среднесрочного роста юаня с технической целью в районе 12-12,2 руб. за юань".

Курс пары юань/рубль может завершить текущую неделю вблизи уровней 11,3-11,5 рубля за юань на фоне анонса объемов продажи валюты (дальнейшее умеренное снижение в рамках бюджетного правила со стороны ЦБ РФ в ноябре), полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Котировки нефти марки Brent в целом могут завершить неделю вблизи уровней $63,5-64,5 за баррель, говорится в комментарии экспертов.

Подъем цен на нефть усилился днем в пятницу, однако котировки завершают неделю в минусе на опасениях избытка предложения топлива на мировом рынке.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 0,88%, до $63,93 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,96%, до $59,99 за баррель.

Участники рынка следят за ситуацией вокруг последних санкций против России, которые могут сократить поставки российской нефти на мировой рынок.

Сырьевой трейдер Gunvor отозвал свое предложение о приобретении международных активов "ЛУКОЙЛа" после того, как министерство финансов США пообещало не выдавать компании лицензию на ведение бизнеса, пока конфликт на Украине не закончится.

Американский Минфин в октябре включил "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) в санкционный список, после чего компания объявила о намерении продать зарубежные активы. Позже стало известно, что "ЛУКОЙЛ" получил и принял предложение о выкупе зарубежных активов от международного сырьевого трейдера Gunvor.

Между тем с начала недели нефть подешевела более чем на 1%. Трейдеров напугал серьезный прирост запасов нефти в США по итогам прошлой недели. Также на настроение инвесторов давит продолжающийся шатдаун.