Индекс Мосбиржи на следующей неделе может попытаться пробить вниз уровень поддержки 2500п - ПСБ

Индекс Мосбиржи на следующей неделе может попытаться пробить вниз уровень поддержки 2500 пунктов, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич.

"Рост объемов при сохранении давления со стороны геополитики может привести к возобновлению негативной динамики российского рынка, - отмечает в комментарии аналитик. - В этом случае индекс Мосбиржи может попытаться пробить ближайший уровень поддержки в районе 2500 пунктов. В случае ухода котировок ниже этого уровня рынку будет открыта дорога к минимумам декабря прошлого года в районе 2400 пунктов".

Основное давление на себе могут испытывать бумаги нефтяников, а также акции компаний, чувствительных к ставкам в экономике, считает Зварич. Учитывая повышенные риски снижения, аналитик рекомендует консервативным инвесторам пока занять выжидательную позицию.

