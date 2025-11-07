.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Х5 на уровне 3000 руб
.
07 ноября 2025 года 16:03
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Х5 на уровне 3000 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5 на уровне 3000 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитиков. "ИКС 5" опубликовала противоречивые финансовые результаты по итогам 9 месяцев 2025 года и 3 квартала 2025 года, продемонстрировав впечатляющий рост выручки на фоне существенного снижения рентабельности и падения чистой прибыли, - пишут эксперты. - Компания лидирует в российском ритейле с ростом выручки 20,3% за 9М25, но сталкивается со снижением операционной эффективности. "Чижик" остается главным драйвером роста, однако уже заметно исчерпание эффекта низкой базы, при этом его невысокая маржинальность давит на консолидированную рентабельность группы". Аналитики отмечают, что скорректированная EBITDA выросла лишь на 1,6% в 3КВ25, рентабельность снизилась до 6,4% против 7,5% годом ранее на фоне роста затрат на персонал, аренду и логистику (OPEX 9М25 +24,8% г/г). Взгляд экспертов "КИТ Финанс Брокер" на бумаги "ИКС 5" нейтральный. Они считают, что конкуренция с "Магнитом" и дискаунтерами вынуждает сдерживать цены, ограничивая маржу. Компания стоит перед выбором: восстанавливать эффективность или жертвовать рентабельностью ради доли рынка. Форвардные мультипликаторы на 2025 год: P/E = 6,8x, EV/EBITDA = 3,4x. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-X5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
07 ноября 2025 года 19:37
Рынок акций РФ в первой декаде ноября скорректировался вверх после снижения предыдущих недель, отскок сдерживался опасениями эскалации геополитической напряженности после заявлений США и России о возможном проведении ядерных испытаний. Индекс МосБиржи завершил неделю выше 2565 пунктов. читать дальше
.07 ноября 2025 года 19:34
Москва. 7 ноября. Китайский юань развернулся вниз и незначительно опустился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль, напротив, отыграл дневные потери и слегка повысился перед выходными днями. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,319 руб., что на 0,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.07 ноября 2025 года 19:26
Рынок акций РФ в пятницу подрос к 2570п по индексу МосБиржи и завершил неделю в "плюсе", просел "ЛУКОЙЛ" на новостях
Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в пятницу вырос на надеждах продвижения процесса украинского урегулирования и на фоне подросшей нефти (фьючерс на Brent поднялся до $63,6 за баррель); индекс МосБиржи поднялся в район 2570 пунктов, при этом сдержали рост просевшие бумаги "ЛУКОЙЛа" (-2,6%) на корпоративных новостях. читать дальше
.07 ноября 2025 года 19:00
Покупки ОФЗ с погашением через 5-10 лет среднесрочно привлекательны, говорится в комментарии аналитиков "Т-Инвестиций". "Российские гособлигации проводят короткую рабочую неделю в режиме спячки, однако в целом настроения в сегменте все еще склоняются в сторону позитива, - пишут эксперты. - За... читать дальше
.07 ноября 2025 года 18:24
"Финам" присвоил рейтинг "продавать" акциям Caterpillar с целевой ценой $465,62 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 18% от текущего ценового уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Рост выручки компании начал стабилизироваться после снижения в... читать дальше
.07 ноября 2025 года 18:06
Индекс Мосбиржи на следующей неделе может попытаться пробить вниз уровень поддержки 2500 пунктов, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич. "Рост объемов при сохранении давления со стороны геополитики может привести к возобновлению негативной динамики российского рынка, - отмечает в комментарии... читать дальше
.07 ноября 2025 года 17:22
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: "Яндекс", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Т-Технологии", "Транснефть" (прив.) и "Промомед". "Финансовые результаты "Яндекса" за II квартал... читать дальше
.07 ноября 2025 года 16:38
Ориентиром для курса рубля на следующую неделю выступает отметка 11,5 руб./юань, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Рубль в целом сохраняет стабильность, а потенциал краткосрочного снижения против юаня, доллара и евро на данный момент ограничивается... читать дальше
.07 ноября 2025 года 15:25
Москва. 7 ноября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу. Рубль немного опускается, несмотря на заметное повышение цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,35 руб., что на 2,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.07 ноября 2025 года 15:18
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Ozon с целевой ценой 6822 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить первые в истории компании дивиденды. Размер выплаты за 9 месяцев 2025 года составит 143,55 руб. на акцию, что... читать дальше
.07 ноября 2025 года 14:39
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Ozon на уровне 5198 рублей на горизонте года, сообщается в комментарии эксперта банка Екатерины Крыловой. Совет директоров рекомендовал первые в истории компании дивиденды - 143,55 рубля на акцию по итогам 9 месяцев 2025 года. Внеочередное собрание... читать дальше
.07 ноября 2025 года 14:04
"Финам" понизил рейтинг акций China Life Insurance класса H с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 26,25 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста всего лишь 1%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций... читать дальше
.07 ноября 2025 года 13:31
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с целью 116,25 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 16,25%, стоп-приказ: 93,15 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики... читать дальше
.07 ноября 2025 года 12:59
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать привилегированные акции "Россети Ленэнерго" с целью 275 рублей за штуку и горизонтом инвестирования на февраль 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,2%, сообщается в материале аналитиков сервиса. "Эмитент может... читать дальше
.07 ноября 2025 года 12:27
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку перспектив цен акций ПАО "Северсталь", "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.