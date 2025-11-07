ПСБ пока сохраняет прогноз снижения ставки ЦБ РФ до 16% в декабре

Банк ПСБ пока сохраняет прогноз снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 16% годовых в декабре текущего года, при этом риск паузы в смягчении ДКП на рубеже 2025-2026 гг. остается значимым, говорится в комментарии аналитика Дениса Попова.

"Регулятор держит руку на пульсе и должное внимание уделяет ситуации в экономике. Полагаем, что при ухудшении экономических и финансовых индикаторов в 4К25 ЦБ продолжит снижать ключевую ставку. Также для Банка России важно, насколько госбюджет останется привержен консолидации: выполнение плана по расходам на 2025 год (должны быть снижены примерно на 15% в IV квартале) будет важным аргументом "за" продолжение цикла смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), - пишет эксперт. - Пока ориентируемся на снижение ключевой ставки в декабре до 16% годовых. Риск паузы в смягчении ДКП на рубеже 2025-2026 гг. остается значимым".

