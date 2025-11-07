.
07 ноября 2025 года 09:11

Nasdaq Composite потерял 1,9%

Фондовые индексы США резко снизились по итогам торгов в четверг, Nasdaq Composite потерял 1,9%. Азиатские фондовые индексы снижаются в пятницу. Нефть умеренно дорожает в конце недели, Brent торгуется у $63,65 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг падением, Nasdaq Composite потерял 1,9%.

Снижение котировок акций компаний, ориентированных на ИИ-сектор, возобновилось. В связи с растущей экономической неопределенностью инвесторы все больше опасаются, что оценки таких компаний являются завышенными.

Данные рекрутинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, опубликованные в четверг, показали, что американские компании в октябре объявили о сокращении 153,074 тыс. рабочих мест - это максимум для любого месяца с 2008 года, а для октября - с 2003 года. Частные данные по рынку труда в последнее время приобрели особую значимость в связи с отсутствием официальной статистики из-за продолжающегося шатдауна в США.

"Мы получаем небольшие порции неофициальных статданных, и они показывают, что ситуация в экономике не особо радужная, - говорит президент FBB Partners Майк Муссио, слова которого приводит CNBC. - Это способствует спаду на фондовом рынке".

Эксперт, однако, отмечает, что это не обязательно означает, что рынок "стоит на пути серьезного обвала". Если правительство США возобновит работу и его статистика покажет, что потребительский сектор "не выдохся" перед началом праздничного сезона, можно будет увидеть традиционное для конца года ралли на рынке акций, считает Муссио.

В центре внимания трейдеров остаются новости, касающиеся рассмотрения Верховным судом США иска о правомерности введения торговых пошлин президентом Дональдом Трампом. В ходе слушаний накануне судьи выразили сомнение в законности жестких пошлин, установленных для множества стран, пишет CNBC. Пока неясно, когда суд обнародует свое решение.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones в четверг стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-5,2%), Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (-3,7%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (-2,9%), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (-2%).

Капитализация Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) опустилась на 3,6%. Один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи зафиксировал чистый убыток в четвертом финквартале, хотя его выручка увеличилась на 10%.

Резко подешевели также бумаги Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. (-7,3%), Palantir Technologies Inc. (-6,8%), Oracle Corp. (SPB: ORCL) (-2,6%).

Рыночная стоимость DoorDash рухнула на 17,5%. Сервис доставки еды увеличил чистую прибыль в третьем квартале в 1,5 раза, однако результат не оправдал ожиданий рынка из-за крупных расходов компании.

Цена акций производителя косметики e.l.f. Beauty, годовые прогнозы которого разочаровали инвесторов, обвалилась на 35%.

Бумаги Lyft Inc. подорожали на 5,7%. Американский сервис заказа такси увеличил выручку в прошедшем квартале на 10,7% - до рекорда. Темпы роста выручки не оправдали ожиданий экспертов, однако чистая прибыль компании превысила прогнозы.

Капитализация Snap Inc. подскочила на 9,8% благодаря сильной отчетности компании. Владелец приложения Snapchat также анонсировал buyback на $500 млн и сделку с ИИ-стартапом Perplexity.

Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг опустился на 0,84% - до 46912,3 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 1,12% - до 6720,32 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 1,9%, составив 23053,99 пункта.

Азиатские фондовые индексы снижаются в пятницу вслед за Уолл-стрит.

Падение котировок акций компаний, ориентированных на ИИ-разработки, возобновилось на растущих опасениях перегретости рынка в этом секторе.

Японский Nikkei 225 теряет 1,7% в ходе торгов и может завершить неделю максимальным снижением с апреля.

Акции SoftBank Group подешевели на 7,3%, Advantest - на 6,7%, Disco Corp - на 3,8%, Lasertec - на 3,7%, Fujikura - на 3,1%.

Резкое снижение также показывают бумаги промышленных компаний, в том числе Mitsubishi Heavy Industries (-4,1%), IHI Corp. (-4,8%), Toyota Motor (-1,2%).

Потребительские расходы в Японии в сентябре сократились на 0,7% относительно августа, снижение было отмечено впервые за три месяца, сообщило в пятницу министерство внутренних дел и коммуникаций страны. По сравнению с сентябрем прошлого года расходы выросли на 1,8%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite колеблется между ростом и снижением, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%.

Объем китайского экспорта в октябре сократился на 1,1% в годовом выражении, до минимальных за восемь месяцев $305,4 млрд, сообщило Главное таможенное управление страны. Снижение экспорта связано, в частности, с уменьшением зарубежных заказов после нескольких месяцев опережающего спроса из-за опасений введения новых пошлин Вашингтоном.

Объем импорта увеличился на 1%, до $215,3 млрд. Аналитики в среднем ожидали роста экспорта на 3%, импорта - на 3,2%, по данным Trading Economics.

Заметное снижение в Шанхае в пятницу демонстрируют бумаги Asia Cuanon Technology (-10%), Acter Technology (-8,8%), Foxconn Industrial (-4,2%). Растут котировки акций ВИЭ-компаний Longyan Zhuoyue New Energy (+20%), Hubei Wanrun New Energy Technology (+18,9%), Jiangsu HSC New Energy Materials (+16,9%).

В числе лидеров снижения в Гонконге - бумаги Pop Mart International (-5,2%), Sunny Optical Technology (-3,1%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (-2,9%), Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (-2,7%).

Южнокорейский индекс Kospi теряет 2,4% в ходе торгов. Резко дешевеют LG Electronics (-3,9%), SK Hynix (-2,9%), Samsung Electronics (-1,9%).

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,7% вслед за котировками бумаг технологических и горнодобывающих компаний. Рыночная стоимость Wisetech снизилась на 2,7%, Xero Holdings - на 2%, Technology One - на 1,9%. Акции BHP Group подешевели на 0,8%.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу, немного восстанавливаясь после снижения по итогам предыдущих трех сессий.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск растет на $0,27 (0,43%), до $63,65 за баррель. В четверг контракт подешевел на $0,14 (0,22%), до $63,38 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились к этому времени на $0,28 (0,47%), до $59,71 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,17 (0,29%), до $59,43 за баррель.

Участники рынка следят за ситуацией вокруг последних санкций против России, которые могут сократить поставки российской нефти на мировой рынок.

Сырьевой трейдер Gunvor отозвал свое предложение о приобретении международных активов "ЛУКОЙЛа" после того, как министерство финансов США пообещало не выдавать компании лицензию на ведение бизнеса, пока конфликт на Украине не закончится.

Американский Минфин в октябре включил "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) в санкционный список, после чего компания объявила о намерении продать зарубежные активы. Позже стало известно, что "ЛУКОЙЛ" получил и принял предложение о выкупе зарубежных активов от международного сырьевого трейдера Gunvor.

Выход Gunvor из сделки является признаком того, что США продолжают оказывать давление на Россию, хотя в целом участники нефтяного рынка все еще скорее ждут снижения цен, сказала Вандана Хари из Vanda Insights.

"Я думаю, что цены продолжат снижаться на фоне большого предложения, - сказала она. - Однако снижение не будет линейным, поскольку рынок с осторожностью оценивает последствия последних западных санкций против России".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


07 ноября 2025 года 19:37
Рост рынка акций РФ в начале ноября сдержали опасения эскалации геополитической напряженности
Рынок акций РФ в первой декаде ноября скорректировался вверх после снижения предыдущих недель, отскок сдерживался опасениями эскалации геополитической напряженности после заявлений США и России о возможном проведении ядерных испытаний. Индекс МосБиржи завершил неделю выше 2565 пунктов.    читать дальше
Рубль в пятницу отыграл дневные потери и слегка повысился перед выходными днями в паре с юанем
Москва. 7 ноября. Китайский юань развернулся вниз и незначительно опустился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль, напротив, отыграл дневные потери и слегка повысился перед выходными днями. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,319 руб., что на 0,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
Рынок акций РФ в пятницу подрос к 2570п по индексу МосБиржи и завершил неделю в "плюсе", просел "ЛУКОЙЛ" на новостях
Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в пятницу вырос на надеждах продвижения процесса украинского урегулирования и на фоне подросшей нефти (фьючерс на Brent поднялся до $63,6 за баррель); индекс МосБиржи поднялся в район 2570 пунктов, при этом сдержали рост просевшие бумаги "ЛУКОЙЛа" (-2,6%) на корпоративных новостях.    читать дальше
Покупки ОФЗ с погашением через 5-10 лет среднесрочно привлекательны - "Т-Инвестиции"
Покупки ОФЗ с погашением через 5-10 лет среднесрочно привлекательны, говорится в комментарии аналитиков "Т-Инвестиций". "Российские гособлигации проводят короткую рабочую неделю в режиме спячки, однако в целом настроения в сегменте все еще склоняются в сторону позитива, - пишут эксперты. - За...    читать дальше
"Финам" присвоил рейтинг "продавать" акциям Caterpillar
"Финам" присвоил рейтинг "продавать" акциям Caterpillar с целевой ценой $465,62 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 18% от текущего ценового уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Рост выручки компании начал стабилизироваться после снижения в...    читать дальше
Индекс Мосбиржи на следующей неделе может попытаться пробить вниз уровень поддержки 2500п - ПСБ
Индекс Мосбиржи на следующей неделе может попытаться пробить вниз уровень поддержки 2500 пунктов, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич. "Рост объемов при сохранении давления со стороны геополитики может привести к возобновлению негативной динамики российского рынка, - отмечает в комментарии...    читать дальше
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: "Яндекс", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Т-Технологии", "Транснефть" (прив.) и "Промомед". "Финансовые результаты "Яндекса" за II квартал...    читать дальше
Ориентир для курса рубля на следующую неделю - 11,5 руб./юань - "Велес Капитал"
Ориентиром для курса рубля на следующую неделю выступает отметка 11,5 руб./юань, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Рубль в целом сохраняет стабильность, а потенциал краткосрочного снижения против юаня, доллара и евро на данный момент ограничивается...    читать дальше
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Х5 на уровне 3000 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5 на уровне 3000 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитиков. "ИКС 5" опубликовала противоречивые финансовые результаты по итогам 9 месяцев 2025 года и 3 квартала 2025 года,...    читать дальше
Рубль днем немного опускается, несмотря на заметное повышение на рынке нефти
Москва. 7 ноября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу. Рубль немного опускается, несмотря на заметное повышение цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,35 руб., что на 2,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Ozon с целевой ценой 6822 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Ozon с целевой ценой 6822 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить первые в истории компании дивиденды. Размер выплаты за 9 месяцев 2025 года составит 143,55 руб. на акцию, что...    читать дальше
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Ozon на уровне 5198 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Ozon на уровне 5198 рублей на горизонте года, сообщается в комментарии эксперта банка Екатерины Крыловой. Совет директоров рекомендовал первые в истории компании дивиденды - 143,55 рубля на акцию по итогам 9 месяцев 2025 года. Внеочередное собрание...    читать дальше
"Финам" понизил рейтинг акций China Life Insurance до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций China Life Insurance класса H с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 26,25 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста всего лишь 1%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций...    читать дальше
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Ренессанс страхования" с целью 116,25 руб
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с целью 116,25 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 16,25%, стоп-приказ: 93,15 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики...    читать дальше
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать "префы" Россети Ленэнерго с целью 275 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать привилегированные акции "Россети Ленэнерго" с целью 275 рублей за штуку и горизонтом инвестирования на февраль 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,2%, сообщается в материале аналитиков сервиса. "Эмитент может...    читать дальше
