Фондовые индексы США резко снизились по итогам торгов в четверг, Nasdaq Composite потерял 1,9%. Азиатские фондовые индексы снижаются в пятницу. Нефть умеренно дорожает в конце недели, Brent торгуется у $63,65 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг падением, Nasdaq Composite потерял 1,9%.

Снижение котировок акций компаний, ориентированных на ИИ-сектор, возобновилось. В связи с растущей экономической неопределенностью инвесторы все больше опасаются, что оценки таких компаний являются завышенными.

Данные рекрутинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, опубликованные в четверг, показали, что американские компании в октябре объявили о сокращении 153,074 тыс. рабочих мест - это максимум для любого месяца с 2008 года, а для октября - с 2003 года. Частные данные по рынку труда в последнее время приобрели особую значимость в связи с отсутствием официальной статистики из-за продолжающегося шатдауна в США.

"Мы получаем небольшие порции неофициальных статданных, и они показывают, что ситуация в экономике не особо радужная, - говорит президент FBB Partners Майк Муссио, слова которого приводит CNBC. - Это способствует спаду на фондовом рынке".

Эксперт, однако, отмечает, что это не обязательно означает, что рынок "стоит на пути серьезного обвала". Если правительство США возобновит работу и его статистика покажет, что потребительский сектор "не выдохся" перед началом праздничного сезона, можно будет увидеть традиционное для конца года ралли на рынке акций, считает Муссио.

В центре внимания трейдеров остаются новости, касающиеся рассмотрения Верховным судом США иска о правомерности введения торговых пошлин президентом Дональдом Трампом. В ходе слушаний накануне судьи выразили сомнение в законности жестких пошлин, установленных для множества стран, пишет CNBC. Пока неясно, когда суд обнародует свое решение.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones в четверг стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-5,2%), Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (-3,7%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (-2,9%), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (-2%).

Капитализация Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) опустилась на 3,6%. Один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи зафиксировал чистый убыток в четвертом финквартале, хотя его выручка увеличилась на 10%.

Резко подешевели также бумаги Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. (-7,3%), Palantir Technologies Inc. (-6,8%), Oracle Corp. (SPB: ORCL) (-2,6%).

Рыночная стоимость DoorDash рухнула на 17,5%. Сервис доставки еды увеличил чистую прибыль в третьем квартале в 1,5 раза, однако результат не оправдал ожиданий рынка из-за крупных расходов компании.

Цена акций производителя косметики e.l.f. Beauty, годовые прогнозы которого разочаровали инвесторов, обвалилась на 35%.

Бумаги Lyft Inc. подорожали на 5,7%. Американский сервис заказа такси увеличил выручку в прошедшем квартале на 10,7% - до рекорда. Темпы роста выручки не оправдали ожиданий экспертов, однако чистая прибыль компании превысила прогнозы.

Капитализация Snap Inc. подскочила на 9,8% благодаря сильной отчетности компании. Владелец приложения Snapchat также анонсировал buyback на $500 млн и сделку с ИИ-стартапом Perplexity.

Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг опустился на 0,84% - до 46912,3 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 1,12% - до 6720,32 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 1,9%, составив 23053,99 пункта.

Азиатские фондовые индексы снижаются в пятницу вслед за Уолл-стрит.

Падение котировок акций компаний, ориентированных на ИИ-разработки, возобновилось на растущих опасениях перегретости рынка в этом секторе.

Японский Nikkei 225 теряет 1,7% в ходе торгов и может завершить неделю максимальным снижением с апреля.

Акции SoftBank Group подешевели на 7,3%, Advantest - на 6,7%, Disco Corp - на 3,8%, Lasertec - на 3,7%, Fujikura - на 3,1%.

Резкое снижение также показывают бумаги промышленных компаний, в том числе Mitsubishi Heavy Industries (-4,1%), IHI Corp. (-4,8%), Toyota Motor (-1,2%).

Потребительские расходы в Японии в сентябре сократились на 0,7% относительно августа, снижение было отмечено впервые за три месяца, сообщило в пятницу министерство внутренних дел и коммуникаций страны. По сравнению с сентябрем прошлого года расходы выросли на 1,8%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite колеблется между ростом и снижением, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%.

Объем китайского экспорта в октябре сократился на 1,1% в годовом выражении, до минимальных за восемь месяцев $305,4 млрд, сообщило Главное таможенное управление страны. Снижение экспорта связано, в частности, с уменьшением зарубежных заказов после нескольких месяцев опережающего спроса из-за опасений введения новых пошлин Вашингтоном.

Объем импорта увеличился на 1%, до $215,3 млрд. Аналитики в среднем ожидали роста экспорта на 3%, импорта - на 3,2%, по данным Trading Economics.

Заметное снижение в Шанхае в пятницу демонстрируют бумаги Asia Cuanon Technology (-10%), Acter Technology (-8,8%), Foxconn Industrial (-4,2%). Растут котировки акций ВИЭ-компаний Longyan Zhuoyue New Energy (+20%), Hubei Wanrun New Energy Technology (+18,9%), Jiangsu HSC New Energy Materials (+16,9%).

В числе лидеров снижения в Гонконге - бумаги Pop Mart International (-5,2%), Sunny Optical Technology (-3,1%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (-2,9%), Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (-2,7%).

Южнокорейский индекс Kospi теряет 2,4% в ходе торгов. Резко дешевеют LG Electronics (-3,9%), SK Hynix (-2,9%), Samsung Electronics (-1,9%).

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,7% вслед за котировками бумаг технологических и горнодобывающих компаний. Рыночная стоимость Wisetech снизилась на 2,7%, Xero Holdings - на 2%, Technology One - на 1,9%. Акции BHP Group подешевели на 0,8%.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу, немного восстанавливаясь после снижения по итогам предыдущих трех сессий.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск растет на $0,27 (0,43%), до $63,65 за баррель. В четверг контракт подешевел на $0,14 (0,22%), до $63,38 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились к этому времени на $0,28 (0,47%), до $59,71 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,17 (0,29%), до $59,43 за баррель.

Участники рынка следят за ситуацией вокруг последних санкций против России, которые могут сократить поставки российской нефти на мировой рынок.

Сырьевой трейдер Gunvor отозвал свое предложение о приобретении международных активов "ЛУКОЙЛа" после того, как министерство финансов США пообещало не выдавать компании лицензию на ведение бизнеса, пока конфликт на Украине не закончится.

Американский Минфин в октябре включил "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) в санкционный список, после чего компания объявила о намерении продать зарубежные активы. Позже стало известно, что "ЛУКОЙЛ" получил и принял предложение о выкупе зарубежных активов от международного сырьевого трейдера Gunvor.

Выход Gunvor из сделки является признаком того, что США продолжают оказывать давление на Россию, хотя в целом участники нефтяного рынка все еще скорее ждут снижения цен, сказала Вандана Хари из Vanda Insights.

"Я думаю, что цены продолжат снижаться на фоне большого предложения, - сказала она. - Однако снижение не будет линейным, поскольку рынок с осторожностью оценивает последствия последних западных санкций против России".