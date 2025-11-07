Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 7 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в четверг заявил о наличии "некоторого прогресса" в урегулировании украинского конфликта, а также о том, что и Россия, и Украина в определенный момент придут к выводу, что необходимо решать конфликт дипломатически. "Обе стороны будут работать и дойдут до момента, когда поймут, что решать этот вопрос силовыми методами - это плохо в долгосрочной перспективе для обеих из них. Они поймут, что должно быть дипломатическое урегулирование, и потом они обе могут начать развивать свои страны", - сказал Уиткофф, выступая на Американском бизнес-форуме.

При этом он отметил, что, по его мнению, "есть некоторый прогресс". "Но я думаю, что это сложный конфликт. Я думаю, что обе стороны не доверяют друг другу", - продолжил спецпосланник президента США. Он добавил, что между группировкой ХАМАС и Израилем были "такие же проблемы": "ХАМАС думал, что Израиль не сдержит слово, Израиль - что ХАМАС". Однако, как отметил Уиткофф, сторонам все же удалось прийти к соглашению.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. "Теперь мы стремимся решить еще один конфликт - России с Украиной (...). Эта работа еще не завершена, но мы добились большого прогресса", - сказал Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

Кроме того, президент США заявил, что выступает за денуклеаризацию, сокращение ядерных арсеналов и обсуждал этот вопрос с лидерами России и Китая. "Я обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным", - сказал он журналистам в Белом доме. Трамп добавил, что в РФ и Китае согласны с тем, что "лучше тратить деньги на другие вещи". "Надеюсь это получится сделать", - отметил президент США.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг падением, Nasdaq Composite потерял 1,9%. Снижение котировок акций компаний, ориентированных на ИИ-сектор, возобновилось. В связи с растущей экономической неопределенностью инвесторы все больше опасаются, что оценки таких компаний являются завышенными.

Данные рекрутинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, опубликованные в четверг, показали, что американские компании в октябре объявили о сокращении 153,074 тыс. рабочих мест - это максимум для любого месяца с 2008 года, а для октября - с 2003 года. Частные данные по рынку труда в последнее время приобрели особую значимость в связи с отсутствием официальной статистики из-за продолжающегося шатдауна в США.

В центре внимания трейдеров остаются новости, касающиеся рассмотрения Верховным судом США иска о правомерности введения торговых пошлин президентом Дональдом Трампом. В ходе слушаний накануне судьи выразили сомнение в законности жестких пошлин, установленных для множества стран, пишет CNBC. Пока неясно, когда суд обнародует свое решение.

Азиатские фондовые индексы преимущественно снижаются в пятницу вслед за Уолл-стрит. Падение котировок акций компаний, ориентированных на ИИ-разработки, возобновилось на растущих опасениях перегретости рынка в этом секторе. Японский Nikkei 225 теряет 1,7% в ходе торгов и может завершить неделю максимальным снижением с апреля. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite колеблется между ростом и снижением, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,9%. Южнокорейский индекс Kospi упал на 2,4%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,7% вслед за котировками бумаг технологических и горнодобывающих компаний.

Вместе с тем мировые цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу, немного восстанавливаясь после снижения по итогам предыдущих трех сессий. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск выросла на 0,82%, до $63,9 за баррель. В четверг контракт подешевел на 0,22%, до $63,38 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличились к этому времени на 0,86%, до $59,94 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 0,29%, до $59,43 за баррель.

Участники нефтяного рынка следят за ситуацией вокруг последних санкций против России, которые могут сократить поставки российской нефти на мировой рынок. Сырьевой трейдер Gunvor отозвал свое предложение о приобретении международных активов "ЛУКОЙЛа" после того, как министерство финансов США пообещало не выдавать компании лицензию на ведение бизнеса, пока конфликт на Украине не закончится. Американский Минфин в октябре включил "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) в санкционный список, после чего компания объявила о намерении продать зарубежные активы. Позже стало известно, что "ЛУКОЙЛ" получил и принял предложение о выкупе зарубежных активов от международного сырьевого трейдера Gunvor.

Выход Gunvor из сделки является признаком того, что США продолжают оказывать давление на Россию, хотя в целом участники нефтяного рынка все еще скорее ждут снижения цен, сказала Вандана Хари из Vanda Insights. "Я думаю, что цены продолжат снижаться на фоне большого предложения, - сказала она. - Однако снижение не будет линейным, поскольку рынок с осторожностью оценивает последствия последних западных санкций против России".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 10,784 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,563 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 ноября вырос всего на 0,05% и составил 117,99 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 1181,13 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,42%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,34%) и "Почта России БО-002P-03" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-02R" (-0,44%), "РЖД-001P-04R" (-0,39%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РусХимАльянс" (эмитентом облигаций выступает "СФО РХА Инвест - Первый") полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии РХА-1 с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 40 млрд рублей. Номинальная стоимость бондов - 1 млн рублей. Облигации выпускаются исключительно с целью "переупаковки" денежных требований по займу. Поручителем по выпуску выступает ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP).

ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" (MOEX: ROST) установило ставки 1-6 квартальных купонов 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей на уровне 24% годовых. Предусмотрены квартальные купоны и возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Сбор заявок на выпуск прошел 6 ноября. Техразмещение состоится 10 ноября.

ООО "Динтег" 11 ноября начнет размещение дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставки 1-24 ежемесячных купонов установлены на уровне 28% годовых.

МКПАО "Яндекс" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) установило ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 20 млрд рублей на уровне не более 160 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. Сбор заявок на флоатер пройдет 13 ноября с 11:00 до 15:00 мск. Техразмещение запланировано на 18 ноября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

АО "Автобан-финанс" 17 ноября проведет сбор заявок на 6-летний выпуск облигаций серии БО-П07 с офертой через 2 года и 1 месяц (750 дней) объемом не менее 3 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как значение ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 410 базисных пунктов. Для 1-го купона используется значение ключевой ставки, действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок. Для купонных периодов со 2-го по 25-й включительно используется значение ключевой ставки, действующее по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Техразмещение запланировано на 20 ноября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) Финанс" увеличило объем программы биржевых облигаций серии 003Р с 200 млрд рублей до 400 млрд рублей. Соответствующие изменения в программу 5 ноября зарегистрировала Московская биржа. Бессрочная программа облигаций была зарегистрирована Мосбиржей в августе 2023 года. В рамках нее облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Новые технологии" выкупило по оферте 192 тыс. 420 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 800 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 24,053% займа. Пятилетний выпуск на 800 млн рублей был размещен в ноябре 2022 года по ставке полугодового купона 13,5% годовых. Перед офертой компания установила ставки 7-10-го купонов до погашения на уровне 17,5% годовых.