.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Минфин готовит инвесторам налоговые поблажки
Минфин РФ предложил уточнить правила налогообложения первой продажи акций экономически значимых организаций (ЭЗО) после их создания, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом поправок в Налоговый кодекс. Это позволит инвесторам в более...
 
Бизнес пытаются собрать в консорциум для борьбы с мошенничеством в интернете
Бизнес пытаются собрать в консорциум для борьбы с мошенничеством в интернете, в начале 2026 года его участники запустят платформу, где будут публиковаться детальные отчеты о схемах фишинга и атак, пишут "Ведомости". Речь идет в первую очередь о...
 
Российский рынок серого импорта оценен в $10–15 млрд
«Общественная потребительская инициатива» предлагает ужесточить контроль над интернет-розницей. По ее оценкам оборот теневого импорта, поступающего в Россию по так называемым карго-схемам, может превышать 810 млрд руб. Речь в основном о...
 
07 ноября 2025 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 7 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в четверг заявил о наличии "некоторого прогресса" в урегулировании украинского конфликта, а также о том, что и Россия, и Украина в определенный момент придут к выводу, что необходимо решать конфликт дипломатически. "Обе стороны будут работать и дойдут до момента, когда поймут, что решать этот вопрос силовыми методами - это плохо в долгосрочной перспективе для обеих из них. Они поймут, что должно быть дипломатическое урегулирование, и потом они обе могут начать развивать свои страны", - сказал Уиткофф, выступая на Американском бизнес-форуме.

При этом он отметил, что, по его мнению, "есть некоторый прогресс". "Но я думаю, что это сложный конфликт. Я думаю, что обе стороны не доверяют друг другу", - продолжил спецпосланник президента США. Он добавил, что между группировкой ХАМАС и Израилем были "такие же проблемы": "ХАМАС думал, что Израиль не сдержит слово, Израиль - что ХАМАС". Однако, как отметил Уиткофф, сторонам все же удалось прийти к соглашению.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. "Теперь мы стремимся решить еще один конфликт - России с Украиной (...). Эта работа еще не завершена, но мы добились большого прогресса", - сказал Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

Кроме того, президент США заявил, что выступает за денуклеаризацию, сокращение ядерных арсеналов и обсуждал этот вопрос с лидерами России и Китая. "Я обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным", - сказал он журналистам в Белом доме. Трамп добавил, что в РФ и Китае согласны с тем, что "лучше тратить деньги на другие вещи". "Надеюсь это получится сделать", - отметил президент США.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг падением, Nasdaq Composite потерял 1,9%. Снижение котировок акций компаний, ориентированных на ИИ-сектор, возобновилось. В связи с растущей экономической неопределенностью инвесторы все больше опасаются, что оценки таких компаний являются завышенными.

Данные рекрутинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, опубликованные в четверг, показали, что американские компании в октябре объявили о сокращении 153,074 тыс. рабочих мест - это максимум для любого месяца с 2008 года, а для октября - с 2003 года. Частные данные по рынку труда в последнее время приобрели особую значимость в связи с отсутствием официальной статистики из-за продолжающегося шатдауна в США.

В центре внимания трейдеров остаются новости, касающиеся рассмотрения Верховным судом США иска о правомерности введения торговых пошлин президентом Дональдом Трампом. В ходе слушаний накануне судьи выразили сомнение в законности жестких пошлин, установленных для множества стран, пишет CNBC. Пока неясно, когда суд обнародует свое решение.

Азиатские фондовые индексы преимущественно снижаются в пятницу вслед за Уолл-стрит. Падение котировок акций компаний, ориентированных на ИИ-разработки, возобновилось на растущих опасениях перегретости рынка в этом секторе. Японский Nikkei 225 теряет 1,7% в ходе торгов и может завершить неделю максимальным снижением с апреля. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite колеблется между ростом и снижением, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,9%. Южнокорейский индекс Kospi упал на 2,4%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,7% вслед за котировками бумаг технологических и горнодобывающих компаний.

Вместе с тем мировые цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу, немного восстанавливаясь после снижения по итогам предыдущих трех сессий. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск выросла на 0,82%, до $63,9 за баррель. В четверг контракт подешевел на 0,22%, до $63,38 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличились к этому времени на 0,86%, до $59,94 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 0,29%, до $59,43 за баррель.

Участники нефтяного рынка следят за ситуацией вокруг последних санкций против России, которые могут сократить поставки российской нефти на мировой рынок. Сырьевой трейдер Gunvor отозвал свое предложение о приобретении международных активов "ЛУКОЙЛа" после того, как министерство финансов США пообещало не выдавать компании лицензию на ведение бизнеса, пока конфликт на Украине не закончится. Американский Минфин в октябре включил "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) в санкционный список, после чего компания объявила о намерении продать зарубежные активы. Позже стало известно, что "ЛУКОЙЛ" получил и принял предложение о выкупе зарубежных активов от международного сырьевого трейдера Gunvor.

Выход Gunvor из сделки является признаком того, что США продолжают оказывать давление на Россию, хотя в целом участники нефтяного рынка все еще скорее ждут снижения цен, сказала Вандана Хари из Vanda Insights. "Я думаю, что цены продолжат снижаться на фоне большого предложения, - сказала она. - Однако снижение не будет линейным, поскольку рынок с осторожностью оценивает последствия последних западных санкций против России".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 10,784 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,563 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 ноября вырос всего на 0,05% и составил 117,99 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 1181,13 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,42%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,34%) и "Почта России БО-002P-03" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-02R" (-0,44%), "РЖД-001P-04R" (-0,39%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РусХимАльянс" (эмитентом облигаций выступает "СФО РХА Инвест - Первый") полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии РХА-1 с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 40 млрд рублей. Номинальная стоимость бондов - 1 млн рублей. Облигации выпускаются исключительно с целью "переупаковки" денежных требований по займу. Поручителем по выпуску выступает ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP).

ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" (MOEX: ROST) установило ставки 1-6 квартальных купонов 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей на уровне 24% годовых. Предусмотрены квартальные купоны и возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Сбор заявок на выпуск прошел 6 ноября. Техразмещение состоится 10 ноября.

ООО "Динтег" 11 ноября начнет размещение дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставки 1-24 ежемесячных купонов установлены на уровне 28% годовых.

МКПАО "Яндекс" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) установило ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 20 млрд рублей на уровне не более 160 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. Сбор заявок на флоатер пройдет 13 ноября с 11:00 до 15:00 мск. Техразмещение запланировано на 18 ноября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

АО "Автобан-финанс" 17 ноября проведет сбор заявок на 6-летний выпуск облигаций серии БО-П07 с офертой через 2 года и 1 месяц (750 дней) объемом не менее 3 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как значение ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 410 базисных пунктов. Для 1-го купона используется значение ключевой ставки, действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок. Для купонных периодов со 2-го по 25-й включительно используется значение ключевой ставки, действующее по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Техразмещение запланировано на 20 ноября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) Финанс" увеличило объем программы биржевых облигаций серии 003Р с 200 млрд рублей до 400 млрд рублей. Соответствующие изменения в программу 5 ноября зарегистрировала Московская биржа. Бессрочная программа облигаций была зарегистрирована Мосбиржей в августе 2023 года. В рамках нее облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Новые технологии" выкупило по оферте 192 тыс. 420 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 800 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 24,053% займа. Пятилетний выпуск на 800 млн рублей был размещен в ноябре 2022 года по ставке полугодового купона 13,5% годовых. Перед офертой компания установила ставки 7-10-го купонов до погашения на уровне 17,5% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 ноября 2025 года 19:37
Рост рынка акций РФ в начале ноября сдержали опасения эскалации геополитической напряженности
Рынок акций РФ в первой декаде ноября скорректировался вверх после снижения предыдущих недель, отскок сдерживался опасениями эскалации геополитической напряженности после заявлений США и России о возможном проведении ядерных испытаний. Индекс МосБиржи завершил неделю выше 2565 пунктов.    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 19:34
Рубль в пятницу отыграл дневные потери и слегка повысился перед выходными днями в паре с юанем
Москва. 7 ноября. Китайский юань развернулся вниз и незначительно опустился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль, напротив, отыграл дневные потери и слегка повысился перед выходными днями. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,319 руб., что на 0,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 19:26
Рынок акций РФ в пятницу подрос к 2570п по индексу МосБиржи и завершил неделю в "плюсе", просел "ЛУКОЙЛ" на новостях
Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в пятницу вырос на надеждах продвижения процесса украинского урегулирования и на фоне подросшей нефти (фьючерс на Brent поднялся до $63,6 за баррель); индекс МосБиржи поднялся в район 2570 пунктов, при этом сдержали рост просевшие бумаги "ЛУКОЙЛа" (-2,6%) на корпоративных новостях.    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 19:00
Покупки ОФЗ с погашением через 5-10 лет среднесрочно привлекательны - "Т-Инвестиции"
Покупки ОФЗ с погашением через 5-10 лет среднесрочно привлекательны, говорится в комментарии аналитиков "Т-Инвестиций". "Российские гособлигации проводят короткую рабочую неделю в режиме спячки, однако в целом настроения в сегменте все еще склоняются в сторону позитива, - пишут эксперты. - За...    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 18:24
"Финам" присвоил рейтинг "продавать" акциям Caterpillar
"Финам" присвоил рейтинг "продавать" акциям Caterpillar с целевой ценой $465,62 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 18% от текущего ценового уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Рост выручки компании начал стабилизироваться после снижения в...    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 18:06
Индекс Мосбиржи на следующей неделе может попытаться пробить вниз уровень поддержки 2500п - ПСБ
Индекс Мосбиржи на следующей неделе может попытаться пробить вниз уровень поддержки 2500 пунктов, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич. "Рост объемов при сохранении давления со стороны геополитики может привести к возобновлению негативной динамики российского рынка, - отмечает в комментарии...    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 17:22
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: "Яндекс", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Т-Технологии", "Транснефть" (прив.) и "Промомед". "Финансовые результаты "Яндекса" за II квартал...    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 16:38
Ориентир для курса рубля на следующую неделю - 11,5 руб./юань - "Велес Капитал"
Ориентиром для курса рубля на следующую неделю выступает отметка 11,5 руб./юань, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Рубль в целом сохраняет стабильность, а потенциал краткосрочного снижения против юаня, доллара и евро на данный момент ограничивается...    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 16:03
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Х5 на уровне 3000 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5 на уровне 3000 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитиков. "ИКС 5" опубликовала противоречивые финансовые результаты по итогам 9 месяцев 2025 года и 3 квартала 2025 года,...    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 15:25
Рубль днем немного опускается, несмотря на заметное повышение на рынке нефти
Москва. 7 ноября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу. Рубль немного опускается, несмотря на заметное повышение цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,35 руб., что на 2,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 15:18
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Ozon с целевой ценой 6822 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Ozon с целевой ценой 6822 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить первые в истории компании дивиденды. Размер выплаты за 9 месяцев 2025 года составит 143,55 руб. на акцию, что...    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 14:39
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Ozon на уровне 5198 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Ozon на уровне 5198 рублей на горизонте года, сообщается в комментарии эксперта банка Екатерины Крыловой. Совет директоров рекомендовал первые в истории компании дивиденды - 143,55 рубля на акцию по итогам 9 месяцев 2025 года. Внеочередное собрание...    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 14:04
"Финам" понизил рейтинг акций China Life Insurance до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций China Life Insurance класса H с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 26,25 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста всего лишь 1%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций...    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 13:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Ренессанс страхования" с целью 116,25 руб
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с целью 116,25 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 16,25%, стоп-приказ: 93,15 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики...    читать дальше
.
07 ноября 2025 года 12:59
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать "префы" Россети Ленэнерго с целью 275 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать привилегированные акции "Россети Ленэнерго" с целью 275 рублей за штуку и горизонтом инвестирования на февраль 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,2%, сообщается в материале аналитиков сервиса. "Эмитент может...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.