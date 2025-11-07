.
07 ноября 2025 года 09:46
"Финам" понизил рейтинг акций Hongfa Technology до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Hongfa Technology Co. Ltd с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 34,36 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Акции эмитента с конца июня уже выросли в цене на 53,8% на фоне азиатского ралли, и возможности для дальнейшего существенного увеличения рыночной стоимости остаются ограниченными, так как основной потенциал роста уже реализован, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Ключевыми рисками для Hongfa мы видим макроэкономическую неопределенность, которая может привести к снижению спроса на продукцию, росту цен на сырье и ужесточению экологических норм". Hongfa Technology - ведущий китайский производитель электромеханических компонентов. Компания является одним из крупнейших производителей реле в мире, поставляющим продукцию более чем в 120 стран. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
