Возможно ослабление рубля к юаню на торгах в пятницу - ПСБ

Возможно ослабление рубля по отношению к юаню на торгах в пятницу в отсутствие идей и при сохранении низкой активности инвесторов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Краткосрочно китайская валюта получит поддержку со стороны технического фактора - выход в среду из нисходящего канала и тестирование в четверг его верхней границы, что является одним из подтверждающих сигналов выхода, может стимулировать открытие длинных позиций в юане со стороны спекулятивно настроенных участников торгов, - пишет эксперт в обзоре. - Отметим, что основным подтверждением выхода из нисходящего канала, на наш взгляд, может стать преодоление китайской валютой верхней границы нашего краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань, что будет сигнализировать о возможности среднесрочного роста юаня с технической целью в районе 12-12,2 руб. за юань".

