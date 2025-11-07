Цена нефти может упасть до $55/барр. в ближайшие месяцы - "ВТБ Моя Аналитика"

Котировки нефти марки Brent могут снизиться до $55 за баррель в ближайшие месяцы, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"Котировки в четверг опустились ниже отметки в $63 за баррель впервые за две недели. Принятое на выходных решение ОПЕК+ поставить на паузу наращивание добычи в первом квартале будущего года никак не влияет на ситуацию - уже добавленных на рынок объемов добычи стран как в составе, так и вне организации достаточно, чтобы обеспечить сильнейший избыток на рынке в 2026 году. Ждем, что в ближайшие месяцы цена нефти марки Brent упадет до $55 за баррель", - пишут эксперты в комментарии.

