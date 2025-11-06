Рубль в четверг умеренно повысился в паре с юанем несмотря на перешедшую к снижению нефть

Москва. 6 ноября. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль вырос, несмотря на то, что вечером цены на нефть перешли к снижению. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,324 руб., что на 6,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 ноября на 18,8 копейки, до 81,3765 руб./$1, и повысил курс евро на 25,1 копейки, до 93,7641 руб./EUR1.

"Утром национальная валюта снижалась до 11,43 руб. за китайский юань, но позже восстановилась и торговалась на уровне 11,35 руб. Банк России с 10 ноября по 4 декабря 2025 года сократит объем продажи валюты до 9,04 млрд руб. в день против 9,54 млрд руб. в период с 7 октября по 7 ноября. Объявленные параметры операций, возможно, ослабят рубль, но до конца недели ожидаем, что он будет торговаться в диапазоне 11,3-11,4 руб. за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Виктор Белов.

Минфин РФ с 10 ноября по 4 декабря планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 2,7 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,1 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 октября по 7 ноября Минфин продает валюту и золото на 13,9 млрд руб., по 0,6 млрд руб. в день. Месяцем ранее, с 5 сентября, ежедневный объем продаж составлял 1,4 млрд руб. в день.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ во II полугодии 2025 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд руб.).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 10 ноября по 4 декабря 2025 года будет продавать валюту объемом 9,04 млрд руб. в день (с 7 октября по 7 ноября продает по 9,54 млрд руб. в день).

Минфин перешел к продаже валюты и золота в апреле после длительного периода покупок, в мае на два месяца вернулся к покупкам, а в июле вновь перешел к продаже.

ЦБ РФ на заседании в октябре, как и в сентябре, рассматривал только нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), так как проинфляционные риски преобладают и могут потребоваться паузы в снижении ставки, говорится в резюме обсуждения ставки.

"Участники были единодушны в выборе сигнала: необходимо сохранить нейтральный сигнал, поскольку проинфляционные риски преобладают на прогнозном горизонте. Банку России могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки. При этом для стабилизации инфляции на цели потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики. Указание на это необходимо сохранить в коммуникации", - отмечает ЦБ.

Нефтяные котировки начали снижаться вечером в четверг на данных о существенном увеличении запасов нефти в хранилищах США и понижении отпускных цен на саудовскую нефть для азиатских покупателей.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опускается на 0,5%, до $63,2 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,64%, до $59,21 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на максимальные с июля 5,2 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали подъем всего на 600 тыс. баррелей.

Саудовская Аравия в декабре планирует резко снизить цены на нефть для азиатских покупателей. Основной сорт, поставляемый в Азию (Arab Light), подешевеет на $1,2 за баррель, говорится в сообщении Saudi Aramco. Цены на все сорта нефти для США уменьшатся на $0,5 за баррель, для Северо-Западной Европы и Средиземноморья - не изменятся.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 ноября осталась на прежнем уровне - 16,33% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц опустилась на 2 базисных пункта и в четверг составила 16,53% годовых, версия RUONIA на срок 3 месяца уменьшилась на 1 базисный пункт - до 17,43% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 3 базисных пункта, опустившись до 16,36% годовых.