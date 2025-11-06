Рынок акций РФ просел к 2540п по индексу МосБиржи из-за геополитической напряженности

Москва. 6 ноября. Рынок акций РФ в четверг умеренно просел под давлением неагрессивных продаж из-за опасений эскалации геополитической напряженности на фоне заявлений США и России о возможности проведения ядерных испытаний; индекс МосБиржи опустился в район 2540 пунктов после локального роста утром до 2560 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2542,7 пункта (-0,2%), индекс РТС - 984,32 пункта (-0,4%); лидерами снижения выступили акции "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 ноября, составил 81,3765 руб. (+18,8 копейки).

Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 9 месяцев, сообщила компания в четверг.

Также подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-0,8%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Подорожали акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил в среду на совещании с членами Совбеза, что из-за планов США России следует приступить к немедленной подготовке к ядерным испытаниям, для этого подходит полигон на Новой Земле. По его словам, действия США указывают на активное наращивание Штатами стратегических наступательных вооружений.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил об отсутствии оснований полагать, что США не приступят в ближайшем будущем к подготовке, а затем и к проведению ядерных испытаний.

Президент России Владимир Путин заявил в среду на совещании с постоянными членами Совбеза, что у России нет планов отойти от выполнения обязательств в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Однако если США и участники ДВЗЯИ проведут такие испытания, то Россия предпримет адекватные меры.

В итоге Путин поручил МИД, Минобороны и спецслужбам подготовить согласованные предложения по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не получали сигналов из Вашингтона в связи с заявлениями о ядерных испытаниях. Песков также выразил надежду, что ситуация вокруг заявлений о возможности ядерных испытаний не окажет влияния на отношения России и США.

По его словам, надо сначала изучить ситуацию, и "будет сформулирована точка зрения о целесообразности начала подготовки к испытаниям, если это будет признано целесообразным". "Но позиция президента Путина абсолютно четкая. Она не терпит двойного трактования, остаемся приверженными нашим обязательствам по всеобщему запрещению ядерных испытаний, и мы ничего не будем делать, пока это не сделает другая страна", - подчеркнул Песков.

Также Песков повторил, что разговор президентов Путина и Трампа пока не планируется, но его можно оперативно организовать в случае необходимости.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, рынок снизился на фоне заявлений с заседания Совбеза РФ о проведении ядерных испытаний, что не добавило оптимизма инвесторам в условиях относительно напряженного геополитического новостного фона. Данные Росстата по недельной инфляции (с 28 октября по 5 ноября 2025 года) будут опубликованы в пятницу, 7 ноября, напомнил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи днем просел, после чего дрейфовал в боковике до конца торгов. Поначалу поддержу акциям могло оказывать благоприятное сочетание дорожающей нефти и слабеющего рубля, но затем российская валюта пошла на укрепление, а цены на нефть свалились в "минус".

На геополитическом фронте инвесторы анализируют последние заявления руководства России и США. К внешней неопределенности добавляются сомнения рынка в перспективах снижения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре. Инвесторы также ждут выхода новых оперативных данных, в частности, в пятницу выйдет недельный отчет Росстата по инфляции, компании "ФосАгро" и "ТГК-1" (MOEX: TGKA) опубликуют финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев. Активность и обороты торгов перед выходными, вероятнее всего, будут пониженными. Краткосрочный прогноз по индексу МосБиржи - колебания в коридоре 2500-2600 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западные фондовые площадки в четверг вернулись продажи. Судя по всему, участники в США и Европе настроились на более масштабную фиксацию прибыли прежде всего в IT-именах. Решение суда по пошлинам Трампа при этом, как утверждают некоторые официальные лица, может растянуться вплоть до конца года, что также может поддерживать нервозность на рынках.

Индексы МосБиржи и РТС к завершению сессии оставались в сдержанном минусе, располагаясь ниже района сопротивлений 2590 пунктов и 1010 пунктов соответственно, что подчеркивает сохранение основного "медвежьего" настроя. Резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ в четверг при этом показало, что регулятор настроен на ее дальнейшее снижение, но намерен уменьшить его шаг, что делает возможное смягчение политики более нейтральным событием для рынка, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, российский рынок акций в четверг выглядел слабо: после утренней попытки коррекционного роста индекс МосБиржи продолжил снижение на фоне недавних новостей о возможных ядерных испытаниях. Торговая активность остается низкой - обороты значительно ниже средних значений, что указывает на продолжающуюся осторожность большинства инвесторов.

Дальнейшая риторика вокруг ядерных испытаний остается главным источником волатильности для акций. После заявлений глав Минобороны РФ и Генштаба об ответных шагах в случае действий США президент РФ Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия останется в рамках договоренностей по ДВЗЯИ, пока другие страны не нарушат статус-кво. Пресс-секретарь президента Песков также заявил, что Москва не получала сигналов о готовности США к диалогу, однако возможность экстренных переговоров лидеров сохраняется.

В целом настрой на российском рынке остается осторожно негативным: даже несмотря на отдельные сигналы локального спроса и поддержку со стороны нефти, инвесторы предпочитают выжидательную тактику и фиксируют краткосрочные позиции в условиях сохраняющейся геополитической неопределенности и слабого новостного потока. Для сохранения краткосрочного восходящего импульса ключевым условием для индекса МосБиржи выступает сохранение поддержки 2520 пунктов - ее пробой усилит давление продавцов и повысит риски перехода к более глубокому снижению. Пока новых драйверов для движения вверх не появилось, базовый сценарий - консолидация в боковике до выхода свежих внешних или макроэкономических сигналов, считает Магомедов.

По оценке инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, индекс МосБиржи продолжает торговаться в нисходящем канале. После недавней попытки движения в сторону его верхней границы произошел очередной откат. На рынок давят новости геополитики, где основной темой теперь стали ядерные испытания в США и РФ. Также участники торгов с большим скепсисом оценивают дальнейшие перспективы снижения ключевой ставки ЦБ, хотя вероятно, что Банк России примет решение на следующем заседании снова снизить ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых, считает эксперт.

Сдерживающим фактором для роста акций выступает укрепление рубля. Пока доллар стоит около 80 руб./$1, но можно ожидать попытки курса выйти к 82,5 руб./$1. И за 2025 год в среднем по году курс составит 92,5 руб./$1. К концу следующего года ожидается рост уже до 96 руб./$1. На следующей неделе выйдет статистика по торговому балансу, ВВП России и индексу потребительских цен, напомнил Бахтин.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-1,5%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,7-1,5% во главе с Nasdaq).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг Японии, который рассчитывает S&P Global, в октябре опустился до 53,1 пункта с 53,3 пункта месяцем ранее. При этом аналитики в среднем ожидали более существенного падения - до 52,4 пункта, по данным Trading Economics.

Сводный индекс PMI Японии поднялся до 51,5 пункта с 51,3 пункта. Значение индикаторов выше отметки 50 пунктов указывает на усиление деловой активности.

Розничные продажи в еврозоне в сентябре уменьшились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали роста продаж на 0,2%.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены вернулись к снижению, подогретого ранее данными Минэнерго США о резком росте запасов сырья в стране.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $63,0 за баррель (-0,8% и -1,4% в среду), декабрьская цена фьючерса на WTI - $59,01 за баррель (-1% и -1,6% накануне).

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США по итогам прошлой недели повысились на максимальные с июля 5,2 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали подъем всего на 600 тыс. баррелей.

"Данные указывают на слабость потребления нефти в США", - отметили аналитики JPMorgan. По их подсчетам, мировой спрос на нефть за год по 4 ноября вырос на 850 тыс. баррелей в сутки вместо ожидавшегося повышения на 900 тыс. б/с.

Тем временем Саудовская Аравия в декабре планирует резко снизить цены на нефть для азиатских покупателей. Основной сорт, поставляемый в Азию (Arab Light), подешевеет на $1,2 за баррель, говорится в сообщении Saudi Aramco. Цены на все сорта нефти для США уменьшатся на $0,5 за баррель, для Северо-Западной Европы и Средиземноморья - не изменятся.

"Мы ожидаем, что понижательное давление на цены на нефть сохранится, котировки опустятся до $60 за баррель к концу этого года и до $50 за баррель к концу следующего года", - написали аналитики Capital Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Ламбумиз" (MOEX: LBMZ) (-2,8%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,5%).

Совет директоров (СД) ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (-0,5%) утвердил новое положение о дивидендной политике компании, в котором оговаривается другой показатель, используемый при выработке рекомендаций по размеру дивидендов.

"При выработке рекомендаций по размеру дивидендов совет директоров будет ориентироваться на показатель EBITDAC за соответствующий отчетный период отчетного года, рассчитанный на основании консолидированной отчетности", - говорится в документе. EBITDAC - управленческий показатель и рассчитывается как показатель EBITDA за вычетом затрат на разработку ПО, признанных в составе нематериальных активов в соответствии с МСФО.

При этом целевое значение дивидендов осталось прежним - не менее 80% от значения показателя за соответствующий период. В "старой" дивидендной политике, утвержденной в 2024 году, в качестве базы для определения размера дивидендов компании использовался показатель EBITDA.

Выросли в четверг расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+7,4%), акции ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (+5,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,2%), ЦИАН (MOEX: CIAN) (+2,6%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,08 млрд рублей (из них 6,31 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,68 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 3,41 млрд рублей на акции ВТБ).