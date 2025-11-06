"Финам" понизил рейтинг акций Gilead Sciences до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Gilead Sciences Inc. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $129,5 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции Gilead за период с начала года обогатили инвесторов на 33%, с большим отрывом от рынка и сектора, - отмечает эксперт. - В пользу Gilead действуют ожидания будущих прорывов в области терапии ожирения, диабета 2-го типа и профилактики ВИЧ, а также сыграли роль новости об одобрении FDA препарата lenacapavir для применения в целях доконтактной профилактики ВИЧ. Отчетность компании за 3К превзошла ожидания по ключевым параметрам, но акции Gilead сейчас торгуются с дисконтом лишь 5,6% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA NTM".

Gilead Sciences - биофармацевтическая компания, занимающаяся созданием и реализацией лекарственных препаратов по широкому спектру направлений медицины.

