"Финам" сохраняет рейтинг акций UPS на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций United Parcel Service Inc. (UPS) на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью $106,78 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 14,5% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Стратегический фокус компании на маржинальных сегментах, оптимизация расходов и модернизация сети создают условия для повышения рентабельности и устойчивого развития в среднесрочной перспективе, - пишет эксперт. - Это поддерживает инвестиционный потенциал UPS даже в условиях высокой конкуренции и изменения рыночной конъюнктуры. Главный драйвер роста - расширение логистики для здравоохранения".

United Parcel Service - одна из крупнейших в мире логистических компаний, предоставляющая услуги по доставке посылок, управлению цепочками поставок и транспортировке грузов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.