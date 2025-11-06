"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях Норникеля против АЛРОСА"

"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях ГМК "Норильский никель"/ Шорт в акциях "АЛРОСА", открытую 7 октября 2025 года, сообщается в материале аналитика брокера Ахмеда Алиева.

"Цены на алмазы и бриллианты с момента запуска нашей идеи упали еще на 1% соответственно, как мы и ожидали. В то же время корзина металлов "Норникеля" оставалась устойчивой, за исключением палладия (второй продукт в выручке компания, по нашим оценкам), котировки которого выросли на 6% за месяц, - пишут указывают эксперты. - Мы ожидаем сохранения таких тенденций еще как минимум до конца 2025 года и предлагаем отыграть это через идею "лонг "Норникель"/шорт "АЛРОСА". Доходность по парной идее может составить до 10% на горизонте двух месяцев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.