INTERFAX.RU
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях Норникеля против АЛРОСА"
.
06 ноября 2025 года 17:00
"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях Норникеля против АЛРОСА"
"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях ГМК "Норильский никель"/ Шорт в акциях "АЛРОСА", открытую 7 октября 2025 года, сообщается в материале аналитика брокера Ахмеда Алиева. "Цены на алмазы и бриллианты с момента запуска нашей идеи упали еще на 1% соответственно, как мы и ожидали. В то же время корзина металлов "Норникеля" оставалась устойчивой, за исключением палладия (второй продукт в выручке компания, по нашим оценкам), котировки которого выросли на 6% за месяц, - пишут указывают эксперты. - Мы ожидаем сохранения таких тенденций еще как минимум до конца 2025 года и предлагаем отыграть это через идею "лонг "Норникель"/шорт "АЛРОСА". Доходность по парной идее может составить до 10% на горизонте двух месяцев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ/АЛРОСА-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
06 ноября 2025 года 19:37
.
.