"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Газпрома до 241,74 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Газпром" с 230,38 рубля до 241,74 рубля за штуку на горизонте года, рекомендация остается на уровне "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Бумаги эмитента с начала октября снизились в цене на 1,5%, однако компания представила обновленные планы, вселяющие уверенность в долгосрочные перспективы, отмечают эксперты.

Совет директоров утвердил увеличение инвестпрограммы на 2025 год до 1,615 трлн руб., а на 2026 год планируется снижение CAPEX до 1,1 трлн руб., что может поддержать прибыль и дивиденды.

Прогноз EBITDA компании повышен до 2,95 трлн руб. в 2025 году и 4,05 трлн руб. в 2026 году.

Дивидендный прогноз также улучшен - 23,3 руб. на акцию.

"Оценку дисконта-поправки на риски вложений в бумаги компании сохраняем на относительно высоком для бумаг в нашем покрытии уровне 30%. Полагаем, она по-прежнему отражает влияние традиционно повышенных санкционных рисков на бизнес компании, - говорится в обзоре "АКБФ". - Расчетное значение справедливой стоимости компании повышено с 230,38 руб./ао до 241,74 руб./ао, что предполагает потенциал роста 107% от текущего уровня и по-прежнему рекомендацию "покупать".

