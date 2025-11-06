.
.
06 ноября 2025 года 15:38

Рубль днем отыграл утренние потери и перешел к небольшому повышению в паре с юанем

Москва. 6 ноября. Китайский юань растерял весь рост первой половины дня и перешел к снижению на Московской бирже днем в четверг. Рубль развернулся вверх и немного повышается на фоне умеренного роста цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,3595 руб., что на 3,15 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 35 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,37 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 21 копейку, до 93,65 руб./EUR1.

"Российский рубль в среду слабел. Данное падение национальной валюты вполне объясняется коррекцией после роста на торговой сессии в понедельник, - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". - В настоящий момент курс CNY/RUB торгуется на отметках в 11,38 руб./юань. Другие валюты ЕМ с утра двигаются разнонаправленно. Сегодня курс может пребывать вблизи 11,30-11,50 руб./юань, но анонс объемов операций по бюджетному правилу может внести коррективы".

Минфин РФ с 10 ноября по 4 декабря планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 2,7 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,1 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 октября по 7 ноября Минфин продает валюту и золото на 13,9 млрд рублей, по 0,6 млрд руб. в день. Месяцем ранее, с 5 сентября, ежедневный объем продаж составлял 1,4 млрд руб. в день.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ во II полугодии 2025 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд руб.).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 10 ноября по 4 декабря 2025 года будет продавать валюту объемом 9,04 млрд руб. в день (с 7 октября по 7 ноября продает по 9,54 млрд руб. в день).

Минфин перешел к продаже валюты и золота в апреле после длительного периода покупок, в мае на два месяца вернулся к покупкам, а в июле вновь перешел к продаже.

Цены на нефть продолжают подниматься днем в четверг, восстанавливаясь после спада по итогам двух предыдущих сессий.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:05 мск поднимается на 0,55%, до $63,87 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,69%, до $60 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 1,4%, WTI - на 1,6% на данных о росте запасов нефти в США по итогам прошлой недели на максимальные с июля 5,2 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали подъем всего на 600 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

При этом товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 31 октября, понизились на 4,73 млн баррелей и обновили трехлетний минимум.

Также участники рынка следят за наращиванием поставок нефти из стран ОПЕК+ и влиянием санкций на экспорт российской нефти.

Тем временем Саудовская Аравия в декабре планирует резко снизить цены на нефть для азиатских покупателей. Основной сорт, поставляемый в Азию (Arab Light), подешевеет на $1,2 за баррель. Цены на все сорта нефти для США уменьшатся на $0,5 за баррель, для Северо-Западной Европы и Средиземноморья - не изменятся.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 ноября 2025 года 19:37
Рынок акций РФ просел к 2540п по индексу МосБиржи из-за геополитической напряженности
Москва. 6 ноября. Рынок акций РФ в четверг умеренно просел под давлением неагрессивных продаж из-за опасений эскалации геополитической напряженности на фоне заявлений США и России о возможности проведения ядерных испытаний; индекс МосБиржи опустился в район 2540 пунктов после локального роста утром до 2560 пунктов.    читать дальше
.
06 ноября 2025 года 19:30
Рубль в четверг умеренно повысился в паре с юанем несмотря на перешедшую к снижению нефть
Москва. 6 ноября. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль вырос, несмотря на то, что вечером цены на нефть перешли к снижению. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,324 руб., что на 6,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
06 ноября 2025 года 19:05
"Финам" понизил прогнозную цену акций "Роснефти" до 481,6 руб
"Финам" понизил прогнозную цену акций "Роснефти" с 576,3 рубля до 481,6 рубля, сохранив рейтинг "покупать". Потенциал роста на горизонте 12 месяцев составляет 23,6%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Снижение целевой цены связано с дополнительным ухудшением рыночной конъюнктуры и...    читать дальше
.
06 ноября 2025 года 18:36
Акции Европлана привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Европлана" привлекательны для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Европлан" в третьем квартале передал в лизинг на 20% больше техники, чем во втором квартале и на 39% больше, чем в первом квартале текущего года. За девять месяцев 2025...    читать дальше
.
06 ноября 2025 года 18:05
"Финам" понизил рейтинг акций Gilead Sciences до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Gilead Sciences Inc. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $129,5 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции Gilead за период с начала года обогатили инвесторов на 33%, с...    читать дальше
.
06 ноября 2025 года 17:36
"Финам" сохраняет рейтинг акций UPS на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций United Parcel Service Inc. (UPS) на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью $106,78 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 14,5% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Стратегический фокус компании на маржинальных сегментах,...    читать дальше
.
06 ноября 2025 года 17:00
"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях Норникеля против АЛРОСА"
"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях ГМК "Норильский никель"/ Шорт в акциях "АЛРОСА", открытую 7 октября 2025 года, сообщается в материале аналитика брокера Ахмеда Алиева. "Цены на алмазы и бриллианты с момента запуска нашей идеи упали еще на 1% соответственно, как мы и...    читать дальше
.
06 ноября 2025 года 16:17
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Газпрома до 241,74 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Газпром" с 230,38 рубля до 241,74 рубля за штуку на горизонте года, рекомендация остается на уровне "покупать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента с начала октября снизились в цене на 1,5%, однако компания...    читать дальше
.
06 ноября 2025 года 15:36
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Полюса
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 2172 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. "Мы ожидаем, что финальный дивиденд эмитента за 4К25 составит 45-50 руб. на акцию благодаря...    читать дальше
.
06 ноября 2025 года 14:54
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Евротранса с целью 112,5 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Евротранса" с целью 112,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,83%, стоп-приказ: 143,26 рубля, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на видимый рост...    читать дальше
.
06 ноября 2025 года 14:23
Технических предпосылок для существенных изменений в цене на золото пока нет - "Финам"
Технических предпосылок для каких-либо существенных изменений в котировках золота в настоящее время нет, говорится в комментарии аналитика "Финама" Николая Дудченко. "Мы не наблюдаем достаточной возможности у "медведей" для пробоя вниз уровня $3950 за тройскую унцию, однако и "быки" пока не спешат...    читать дальше
.
06 ноября 2025 года 13:39
Совкомбанк сохраняет позитивную оценку акций МДМГ
Совкомбанк сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), говорится в комментарии аналитика Олеси Варламовой. "Выручка эмитента за 9М25 выросла на 28%, это произошло не только за счет роста операционных показателей и...    читать дальше
.
06 ноября 2025 года 13:04
"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Полюса на уровне 2800 руб
"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" на уровне 2800 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. Совет директоров золотодобытчика рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2025 года в размере 36 рублей на акцию....    читать дальше
.
06 ноября 2025 года 12:29
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Amazon
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций Amazon.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $252 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Сергея Потапова. "Эмитент опубликовал сильный отчет за III квартал. Мы считаем, что он продолжит рост вместе с...    читать дальше
.
06 ноября 2025 года 12:01
Среднесрочным инвесторам стоит сохранять позиции в акциях Полюса - "Алор Брокер"
Среднесрочным инвесторам стоит сохранять позиции в акциях ПАО "Полюс", говорится в комментарии аналитиков "Алор Брокер". "Техническая фигура "сходящийся треугольник" формируется по акциям "Полюса" с сопротивлением в районе 2100 руб., где сейчас и торгуется бумаг, - указывают эксперты. - В случае...    читать дальше
.
