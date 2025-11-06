Рубль днем отыграл утренние потери и перешел к небольшому повышению в паре с юанем

Москва. 6 ноября. Китайский юань растерял весь рост первой половины дня и перешел к снижению на Московской бирже днем в четверг. Рубль развернулся вверх и немного повышается на фоне умеренного роста цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,3595 руб., что на 3,15 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 35 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,37 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 21 копейку, до 93,65 руб./EUR1.

"Российский рубль в среду слабел. Данное падение национальной валюты вполне объясняется коррекцией после роста на торговой сессии в понедельник, - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". - В настоящий момент курс CNY/RUB торгуется на отметках в 11,38 руб./юань. Другие валюты ЕМ с утра двигаются разнонаправленно. Сегодня курс может пребывать вблизи 11,30-11,50 руб./юань, но анонс объемов операций по бюджетному правилу может внести коррективы".

Минфин РФ с 10 ноября по 4 декабря планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 2,7 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,1 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 октября по 7 ноября Минфин продает валюту и золото на 13,9 млрд рублей, по 0,6 млрд руб. в день. Месяцем ранее, с 5 сентября, ежедневный объем продаж составлял 1,4 млрд руб. в день.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ во II полугодии 2025 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд руб.).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 10 ноября по 4 декабря 2025 года будет продавать валюту объемом 9,04 млрд руб. в день (с 7 октября по 7 ноября продает по 9,54 млрд руб. в день).

Минфин перешел к продаже валюты и золота в апреле после длительного периода покупок, в мае на два месяца вернулся к покупкам, а в июле вновь перешел к продаже.

Цены на нефть продолжают подниматься днем в четверг, восстанавливаясь после спада по итогам двух предыдущих сессий.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:05 мск поднимается на 0,55%, до $63,87 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,69%, до $60 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 1,4%, WTI - на 1,6% на данных о росте запасов нефти в США по итогам прошлой недели на максимальные с июля 5,2 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали подъем всего на 600 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

При этом товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 31 октября, понизились на 4,73 млн баррелей и обновили трехлетний минимум.

Также участники рынка следят за наращиванием поставок нефти из стран ОПЕК+ и влиянием санкций на экспорт российской нефти.

Тем временем Саудовская Аравия в декабре планирует резко снизить цены на нефть для азиатских покупателей. Основной сорт, поставляемый в Азию (Arab Light), подешевеет на $1,2 за баррель. Цены на все сорта нефти для США уменьшатся на $0,5 за баррель, для Северо-Западной Европы и Средиземноморья - не изменятся.