"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Полюса

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 2172 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Василия Данилова.

"Мы ожидаем, что финальный дивиденд эмитента за 4К25 составит 45-50 руб. на акцию благодаря более высоким ценам реализации золота. Также стоит отметить, что смещение "Полюса" от полугодовых к квартальным выплатам является шагом навстречу миноритариям и позитивно для котировок. Наша рекомендация для бумаг компании - "держать" с целевой ценой 2172 руб." - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.