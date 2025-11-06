"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Евротранса с целью 112,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Евротранса" с целью 112,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,83%, стоп-приказ: 143,26 рубля, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Несмотря на видимый рост выручки и прибыли, основой для "шорт-позиции" является критический уровень долговой нагрузки, который достиг 2,8x Чистый долг/EBITDA при заявленном комфортном уровне руководства ниже 2,0x, отмечают аналитики.

Это свидетельствует о чрезмерном использовании заемных средств для роста, что подтверждается увеличением суммы займов на 26% и стремительным ростом финансовых расходов на 52% год к году, указывают они.

"Высокие процентные расходы начинают съедать операционную прибыль, создавая риски для финансовой устойчивости, особенно в случае ухудшения макроэкономической конъюнктуры или снижения маржинальности бизнеса, - пишут эксперты инвесткомпании в материале. - Рост рентабельности за счет нетопливных сегментов может оказаться временным фактором, не способным компенсировать структурные риски от долгового навеса".

"С технической точки зрения цена акции находилась в восходящем тренде, определяемом линией поддержки, которая была пробита. Это является классическим сигналом разворота бычьей тенденции. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 143,26 руб. риск на портфель составит 0,86%", - указывают эксперты "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.