Технических предпосылок для существенных изменений в цене на золото пока нет - "Финам"

Технических предпосылок для каких-либо существенных изменений в котировках золота в настоящее время нет, говорится в комментарии аналитика "Финама" Николая Дудченко.

"Мы не наблюдаем достаточной возможности у "медведей" для пробоя вниз уровня $3950 за тройскую унцию, однако и "быки" пока не спешат с атакой и выходом выше $4050", - пишет эксперт.

