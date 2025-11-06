"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Полюса на уровне 2800 руб

"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" на уровне 2800 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева.

Совет директоров золотодобытчика рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2025 года в размере 36 рублей на акцию. Дивдоходность по текущим ценам составляет около 1,7%.

"Рекомендация близка к нашим ожиданиям. Сохраняем позитивный взгляд на акции компании и целевую цену в 2800 рублей", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.