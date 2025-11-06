"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций Amazon.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $252 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Сергея Потапова.

"Эмитент опубликовал сильный отчет за III квартал. Мы считаем, что он продолжит рост вместе с рынком. На горизонте двенадцати месяцев сохраняем целевую цену в $252 за штуку, "нейтральный" взгляд", - пишет эксперт.

Аналитик отмечает, что Amazon сохраняет мировое лидерство в электронной коммерции, облачный сегмент набирает обороты и остается ключевым драйвером.

Оценка находится на уровне среднеисторических значений, мультипликатор EV/EBITDA равен 13,4x.

Обращает внимание Потапов и на возможные риски:

- рост конкуренции со стороны традиционного ритейла;

- конкуренция в облачных сервисах со стороны Microsoft Azure и Google;

- антимонопольное регулирование;

- риск рецессии в США;

- ухудшение потребительского спроса;

- эскалация тарифных войн;

- снижение операционной маржинальности бизнеса.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.