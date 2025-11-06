Среднесрочным инвесторам стоит сохранять позиции в акциях Полюса - "Алор Брокер"

Среднесрочным инвесторам стоит сохранять позиции в акциях ПАО "Полюс", говорится в комментарии аналитиков "Алор Брокер".

"Техническая фигура "сходящийся треугольник" формируется по акциям "Полюса" с сопротивлением в районе 2100 руб., где сейчас и торгуется бумаг, - указывают эксперты. - В случае пробоя "треугольника" к движению можно присоединяться, но лишь спекулятивно. Среднесрочным инвесторам бумагу стоит только "держать", поскольку высоки риски коррекции золота".

Что касается цены золота, то, согласно последним данным Всемирного совета по золоту, в 3-м квартале наблюдался исторически рекордный спрос на золото со стороны розничных инвесторов. "Очень часто всплеск интереса "физиков" к какому-либо сильно выросшему активу является предвестником очень скорой коррекции, - предупреждают аналитики. - Котировки золота уже 8-ю сессию продолжают консолидироваться вокруг отметки $4000 за унцию. Технически выход из консолидации равновероятен в обе стороны, но признаки говорят о высоком риске снижения".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.