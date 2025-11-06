ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Мосбиржи на уровне 245 руб

Банк ПСБ сохраняет прогнозную цену акций "Московской биржи" на уровне 245 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре аналитиков.

"Московская биржа" представила данные по объему торгов за октябрь. Он составил 173 трлн руб., что на 6% выше, чем в сентябре, и на 23% выше результатов октября 2024 года. Объем торгов акциями за месяц вырос на 13%, за год - на 6%, по облигациям - на 5% м/м и на 96% г/г.

"Всплеск годовой динамики на рынке облигаций обусловлен снижением ключевой ставки, на рынке акций динамика умеренная, что обусловлено внешней конъюнктурой и дефицитом идей, - отмечают эксперты. - Результаты оцениваем умеренно позитивно, так как динамика по общим оборотам оказалась чуть ниже, чем в сентябре. В целом, на "Московскую биржу" смотрим положительно, считая ее бизнес устойчивым на операционном уровне".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.