Котировки нефти Brent могут остаться в четверг на уровнях выше $63/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти Brent могут остаться в четверг на уровнях выше $63 за баррель, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

Котировки Brent в среду снижались. В качестве причины аналитики банка называют неожиданно сильный рост запасов нефти на складах США по данным Минэнерго. Большую коррекцию ограничили данные по запасам бензина, которые уменьшаются уже пятую неделю подряд. В настоящий момент фьючерсы торгуются на отметках $63,7/барр.

Эксперты полагают, что в четверг котировки могут остаться выше $63/барр., а в дальнейшем на стоимость нефти повлияет решение верховного суда США о законности торговых пошлин.

"Российский рубль в среду слабел. Данное падение национальной валюты вполне объясняется коррекцией после роста на торговой сессии в понедельник, - отмечают далее аналитики. - В настоящий момент курс CNY/RUB торгуется на отметках в 11,38 руб./юань. Другие валюты ЕМ с утра двигаются разнонаправленно. Сегодня курс может пребывать вблизи 11,30-11,50 руб./юань, но анонс объемов операций по бюджетному правилу может внести коррективы".

