Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 6 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил в среду на совещании с членами Совбеза, что из-за планов США России следует приступить к немедленной подготовке к ядерным испытаниям, для этого подходит полигон на Новой Земле. По его словам, действия США указывают на активное наращивание Штатами стратегических наступательных вооружений.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил в среду, что Белый дом и Госдеп США в ответ на запрос российских дипломатов уклонились от пояснений в связи с заявлениями президента США Трампа по ядерным испытаниям. В свою очередь начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил об отсутствии оснований полагать, что США не приступят в ближайшем будущем к подготовке, а затем и к проведению ядерных испытаний.

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 5 ноября заявил, что у России нет планов отойти от выполнения обязательств в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Однако если США и участники ДВЗЯИ проведут такие испытания, то Россия предпримет адекватные меры. В итоге Путин поручил МИД, Минобороны и спецслужбам подготовить согласованные предложения по этому вопросу.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. В условиях рекордной по длительности приостановки работы правительства США, или шатдауна, внимание инвесторов было обращено на неофициальные статданные. Так, организация ADP в среду опубликовала отчет, согласно которому число рабочих мест в частном секторе американской экономики в октябре увеличилось на 42 тыс. Рост показателя зафиксирован впервые с июля. Аналитики ожидали повышения показателя на 25 тыс. В сентябре, согласно пересмотренным данным, занятость в Штатах сократилось на 29 тыс., а не на 32 тыс., как сообщалось ранее.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре увеличился до 52,4 пункта по сравнению с 50 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это максимальный уровень за последние восемь месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъем - до 50,8 пункта.

Поддержку рынкам также оказал оптимизм в отношении возможности вынесения Верховным судом США решения, направленного против агрессивных торговых мер администрации президента Дональда Трампа. Сам Трамп заявил, что отрицательное решение суда, рассматривающего иск о правомерности введения импортных пошлин, станет разрушительным для страны. "Скажу так: это было бы разрушительно для нашей страны, если бы мы проиграли. Это одно из самых важных дел в нашей истории", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют уверенный подъем в ходе торгов в четверг. Японский Nikkei 225 к 8:22 МСК увеличился на 1,5%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 МСК прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng - 1,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:18 МСК вырос на 1,3%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%.

В свою очередь мировые цены на нефть растут утром в четверг после спада по итогам двух предыдущих сессий. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $63,78 за баррель, что на 0,41% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 1,43%, до $63,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи прибавляют 0,42% и торгуются по $59,85 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,59%, до $59,6 за баррель.

Падению нефтяных котировок в среду способствовали официальные данные о коммерческих запасах нефти в Соединенных Штатах, показавшие их рост на максимальные с июля 5,202 млн баррелей на прошлой неделе. Аналитики в среднем прогнозировали подъем всего на 600 тыс. баррелей. При этом товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 31 октября, понизились на 4,73 млн баррелей и обновили трехлетний минимум.

Рост нефтяных резервов в США усилил опасения перенасыщения мирового рынка. Избыток предложения формируется постепенно, но в следующем году может достичь 2 млн баррелей в сутки, отмечает трейдинговая компания Mercuria.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 14,004 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,563 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 ноября снизился на 0,09% и составил 117,92 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за два дня (4-5 ноября) потерял 0,03%, опустившись до 1180,13 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (-1,63%), "РЖД-001P-03R" (-1,35%), "Транснефть-001Р-13" (-0,53%) и "РЖД-001P-01R" (-0,36%), а в лидерах повышения - облигации "ГК Самолет БО-П11" (+0,9%), "РЖД-28" (+0,9%) и "РЖД-001P-04R" (+0,65%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" (MOEX: ROST) установило ориентир ставки 1-6-го квартальных купонов 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей на уровне не выше 24% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте через полтора года (после окончания 6-го купона) в размере не выше 26,25% годовых. Сбор заявок на выпуск пройдет 6 ноября с 11:00 до 15:00 мск. Техразмещение запланировано на 10 ноября. Размещение доступно всем инвесторам при прохождении тестирования.

ООО "реСтор" (розничная сеть магазинов техники и электроники, работает под брендом restore:) в конце ноября планирует провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 20% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 21,94% годовых. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Компания зарегистрировала на Мосбирже программу облигаций объемом 20 млрд рублей в мае 2021 года. Дебютный выпуск облигаций эмитента в рамках программы на 3 млрд рублей был погашен в июне 2024 года.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ для 13-24-го купонов облигаций серии БО-П14 на уровне 1,9% годовых. Десятилетние облигации на 9 млрд рублей были размещены в ноябре 2024 года. Ставка ежемесячных купонов плавающая, спред к ключевой ставке Банка России для 1-12-го купонов также составлял 1,9% годовых. По выпуску 26 ноября предстоит исполнение оферты. Период предъявления облигаций к приобретению с 17 по 21 ноября.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ для 13-24-го купонов облигаций серии 002Р-03 на уровне 3% годовых. Двухлетние облигации на 3,425 млрд рублей были размещен в ноябре 2024 года. Купоны по займу плавающие, спред к ключевой ставке Банка России для 1-12-го купонов также был установлен в размере 3% годовых. По выпуску 17 ноября предстоит исполнение оферты. Прием заявок на приобретение пройдет с 7 по 13 ноября.