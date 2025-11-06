.
Мнения аналитиков
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Готовится документ о субсидиях при выходе на биржу для приоритетных отраслей
Власти прорабатывают переключение господдержки с субсидирования уплаты по кредитам на привлечение капитала - Минфин при участии ЦБ уже разработал проект такого распоряжения. Часть средств, выделяемых на реализацию программ льготного кредитования...
 
Магазинам хотят запретить наценки выше 15%
Предельную наценку торговых сетей на товары, которые им поставляют производители, хотят ограничить 15%. Такой законопроект с поправками в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" будет внесен в Госдуму депутатами...
 
Данные интернет-пользователей будут храниться 3 года
С 1 января 2026 года организаторы распространения информации в интернете (ОРИ) будут обязаны хранить сообщения пользователей и информацию о них три года вместо одного, следует из постановления правительства РФ от 30 октября, пишет "Коммерсант". В...
 
06 ноября 2025 года 10:00

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 6 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил в среду на совещании с членами Совбеза, что из-за планов США России следует приступить к немедленной подготовке к ядерным испытаниям, для этого подходит полигон на Новой Земле. По его словам, действия США указывают на активное наращивание Штатами стратегических наступательных вооружений.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил в среду, что Белый дом и Госдеп США в ответ на запрос российских дипломатов уклонились от пояснений в связи с заявлениями президента США Трампа по ядерным испытаниям. В свою очередь начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил об отсутствии оснований полагать, что США не приступят в ближайшем будущем к подготовке, а затем и к проведению ядерных испытаний.

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 5 ноября заявил, что у России нет планов отойти от выполнения обязательств в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Однако если США и участники ДВЗЯИ проведут такие испытания, то Россия предпримет адекватные меры. В итоге Путин поручил МИД, Минобороны и спецслужбам подготовить согласованные предложения по этому вопросу.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. В условиях рекордной по длительности приостановки работы правительства США, или шатдауна, внимание инвесторов было обращено на неофициальные статданные. Так, организация ADP в среду опубликовала отчет, согласно которому число рабочих мест в частном секторе американской экономики в октябре увеличилось на 42 тыс. Рост показателя зафиксирован впервые с июля. Аналитики ожидали повышения показателя на 25 тыс. В сентябре, согласно пересмотренным данным, занятость в Штатах сократилось на 29 тыс., а не на 32 тыс., как сообщалось ранее.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре увеличился до 52,4 пункта по сравнению с 50 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это максимальный уровень за последние восемь месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъем - до 50,8 пункта.

Поддержку рынкам также оказал оптимизм в отношении возможности вынесения Верховным судом США решения, направленного против агрессивных торговых мер администрации президента Дональда Трампа. Сам Трамп заявил, что отрицательное решение суда, рассматривающего иск о правомерности введения импортных пошлин, станет разрушительным для страны. "Скажу так: это было бы разрушительно для нашей страны, если бы мы проиграли. Это одно из самых важных дел в нашей истории", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют уверенный подъем в ходе торгов в четверг. Японский Nikkei 225 к 8:22 МСК увеличился на 1,5%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 МСК прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng - 1,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:18 МСК вырос на 1,3%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%.

В свою очередь мировые цены на нефть растут утром в четверг после спада по итогам двух предыдущих сессий. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $63,78 за баррель, что на 0,41% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 1,43%, до $63,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи прибавляют 0,42% и торгуются по $59,85 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,59%, до $59,6 за баррель.

Падению нефтяных котировок в среду способствовали официальные данные о коммерческих запасах нефти в Соединенных Штатах, показавшие их рост на максимальные с июля 5,202 млн баррелей на прошлой неделе. Аналитики в среднем прогнозировали подъем всего на 600 тыс. баррелей. При этом товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 31 октября, понизились на 4,73 млн баррелей и обновили трехлетний минимум.

Рост нефтяных резервов в США усилил опасения перенасыщения мирового рынка. Избыток предложения формируется постепенно, но в следующем году может достичь 2 млн баррелей в сутки, отмечает трейдинговая компания Mercuria.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 14,004 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,563 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 ноября снизился на 0,09% и составил 117,92 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за два дня (4-5 ноября) потерял 0,03%, опустившись до 1180,13 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (-1,63%), "РЖД-001P-03R" (-1,35%), "Транснефть-001Р-13" (-0,53%) и "РЖД-001P-01R" (-0,36%), а в лидерах повышения - облигации "ГК Самолет БО-П11" (+0,9%), "РЖД-28" (+0,9%) и "РЖД-001P-04R" (+0,65%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" (MOEX: ROST) установило ориентир ставки 1-6-го квартальных купонов 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей на уровне не выше 24% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте через полтора года (после окончания 6-го купона) в размере не выше 26,25% годовых. Сбор заявок на выпуск пройдет 6 ноября с 11:00 до 15:00 мск. Техразмещение запланировано на 10 ноября. Размещение доступно всем инвесторам при прохождении тестирования.

ООО "реСтор" (розничная сеть магазинов техники и электроники, работает под брендом restore:) в конце ноября планирует провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 20% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 21,94% годовых. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Компания зарегистрировала на Мосбирже программу облигаций объемом 20 млрд рублей в мае 2021 года. Дебютный выпуск облигаций эмитента в рамках программы на 3 млрд рублей был погашен в июне 2024 года.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ для 13-24-го купонов облигаций серии БО-П14 на уровне 1,9% годовых. Десятилетние облигации на 9 млрд рублей были размещены в ноябре 2024 года. Ставка ежемесячных купонов плавающая, спред к ключевой ставке Банка России для 1-12-го купонов также составлял 1,9% годовых. По выпуску 26 ноября предстоит исполнение оферты. Период предъявления облигаций к приобретению с 17 по 21 ноября.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ для 13-24-го купонов облигаций серии 002Р-03 на уровне 3% годовых. Двухлетние облигации на 3,425 млрд рублей были размещен в ноябре 2024 года. Купоны по займу плавающие, спред к ключевой ставке Банка России для 1-12-го купонов также был установлен в размере 3% годовых. По выпуску 17 ноября предстоит исполнение оферты. Прием заявок на приобретение пройдет с 7 по 13 ноября.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 ноября 2025 года 11:16
Котировки нефти Brent могут остаться в четверг на уровнях выше $63/барр. - банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти Brent могут остаться в четверг на уровнях выше $63 за баррель, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". Котировки Brent в среду снижались. В качестве причины аналитики банка называют неожиданно сильный рост запасов нефти на складах США по данным Минэнерго. Большую коррекцию...    читать дальше
06 ноября 2025 года 10:51
Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2500 - 2570 пунктов в четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2500 - 2570 пунктов в четверг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Сохраняем наш целевой диапазон на четверг, ожидая продолжения движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2500 - 2570 пунктов, - пишет...    читать дальше
06 ноября 2025 года 10:24
"БКС МИ" повысил прогноз для цены золота до $3400/унц. на конец 2025 года
"БКС Мир инвестиций" повысил прогноз для цены золота до $3400 за тройскую унцию на конец 2025 года и до $4277/унц. - на 2026 год, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Кирилла Чуйко. "Помимо мировых центробанков, рекордный интерес к золоту теперь проявляют биржевые фонды (ETF), -...    читать дальше
06 ноября 2025 года 10:04
Вероятен рост индекса RGBI в диапазон 118-120 пунктов к концу текущего года - ПСБ
Закрепление индекса RGBI на отметке 116 пунктов открывает перспективы для восстановления к концу года в зону 118-120 пунктов, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Индекс RGBI вчера начал проторговывать уровень 116 пунктов на достаточно...    читать дальше
06 ноября 2025 года 09:48
Юань выходит на траекторию среднесрочного роста - ПСБ
Юань выходит на траекторию среднесрочного роста, говорится в комметарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. В среду рубль перешел к ослаблению по отношению к основными мировым валютам, напоминает аналитик. Это позволило юаню не только отыграть потери...    читать дальше
06 ноября 2025 года 09:32
Потенциал роста акций Х5 составляет 32% на горизонте года - "Т-Инвестиции"
Потенциал роста акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) составляет 32% на горизонте года, отмечается в комментарии аналитика сервиса "Т-Инвестиции"Александра Самуйлова. Компания недавно опубликовала результаты за третий квартал 2025 года. Итоги совпали с ожиданиями экспертов сервиса: - "ИКС 5"...    читать дальше
06 ноября 2025 года 09:21
Мировые фондовые индексы в плюсе, нефть дорожает после двухдневного спада
Уолл-стрит завершила торги ростом в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно растут. Нефть восстанавливается после двухдневного спада, Brent - $63,7 за баррель.    читать дальше
06 ноября 2025 года 09:17
Рынок акций остается во власти геополитики - "БКС МИ"
Российский рынок акций остается во власти геополитики, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций". "Индекс Мосбиржи скорректировался в среду, потеряв 0,77% к финишу вечерней сессии, - отмечает аналитик Альберт Короев. - Рынок буквально двигают геополитические заявления, при этом...    читать дальше
05 ноября 2025 года 19:29
Рынок акций РФ просел ниже 2550п по индексу МосБиржи из-за опасений эскалации геополитической напряженности
Москва. 5 ноября. Попытки рынка акций РФ подрасти в среду нивелировались усилением распродаж к вечеру из-за опасений эскалации геополитической напряженности, связанной с озвученными ранее планами президента США Дональда Трампа провести ядерные испытания и ожидаемой реакцией России; индекс МосБиржи завершил дневные торги откатом ниже 2550 пунктов.    читать дальше
05 ноября 2025 года 19:25
Рубль в среду подешевел в паре с юанем на фоне небольших колебаний на рынке нефти
Москва. 5 ноября. Китайский юань подорожал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль подешевел в первый полноценный рабочий день после праздничных выходных на фоне небольших колебаний цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,391 руб., что на 23,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
05 ноября 2025 года 19:00
Торговый диапазон для пары рубль/доллар на текущую неделю составляет 80-84 руб./$1 - УК" Первая"
Торговый диапазон для пары рубль/доллар на текущую неделю составляет 80-84 руб./$1, для пары рубль/юань - 11,2-11,7 руб./юань, сообщается в комментарии аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк. "Укрепление рубля, произошедшее в начале прошлой недели на фоне налогового периода, сменилось ослаблением...    читать дальше
05 ноября 2025 года 18:16
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Bristol Myers
"Финам" после рассмотрения отчетности Bristol Myers Squibb за 3К25 сохраняет рейтинг акций эмитента на уровне "покупать" и прогнозную цену - $60,9 за штуку, что предполагает потенциал роста на 33,6%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Компания Bristol...    читать дальше
05 ноября 2025 года 17:16
Курс пары рубль/юань может перейти в диапазон 11,5-12 руб./юань к концу осени - ПСБ
Курс пары рубль/юань может перейти в диапазон 11,5-12 руб./юань к концу осени, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич. "Укрепление рубля в октябре удивило многих инвесторов, - отмечает аналитик. - По нашему мнению, оно было вызвано разовыми факторами, которые способствовали росту предложения...    читать дальше
05 ноября 2025 года 16:11
Среднесрочные перспективы бумаг Ростелекома остаются неопределенными - "Велес Капитал"
Среднесрочные перспективы бумаг "Ростелекома" остаются неопределенными, и, вероятно, будут зависеть от общерыночных настроений, перспективы IPO "дочек" и дивидендов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Акции "Ростелекома" с конца октября пытаются...    читать дальше
05 ноября 2025 года 15:32
Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем на фоне небольшого снижения цен на нефть
Москва. 5 ноября. Китайский юань дорожает на Московской бирже днем в среду. Рубль немного дешевеет в первый полноценный рабочий день после праздничных выходных на фоне небольшого снижения цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,382 руб., что на 2,27 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
