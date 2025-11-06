Рубль утром дешевеет в паре с юанем, несмотря на повышение нефти

Москва. 6 ноября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг; рубль дешевеет, несмотря на повышение нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4285 руб. (+3,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,23 коп. выше уровня действующего официального курса.

Юань выходит на траекторию среднесрочного роста, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

В среду рубль перешел к ослаблению по отношению к основными мировым валютам, напоминает аналитик. Это позволило юаню не только отыграть потери понедельника, но и закрепиться выше уровней закрытия предыдущей недели. По итогам дня китайская валюта прибавила 2,1%, закончив сессию чуть ниже 11,4 рубля.

"Ожидаем в четверг продолжения движется пары юань/рубль в нашем краткосрочном целевом диапазоне 11-11,5 руб./юань, - отмечает эксперт. - При этом в ходе сессии китайская валюта может сместиться к его верхней границе, которая выступает ближайшим сопротивлением, и протестировать ее. С технической точки зрения в рамках вчерашней сессии юань вышел вверх из нисходящего канала, берущего начало от максимумов сентября, что говорит в пользу возобновления среднесрочного роста. Подтверждением пробоя станет выход китайской валюты выше 11,5 руб., а технической целью выхода из канала может стать район 12-12,2 руб.".

Цены на нефть растут утром в четверг после спада по итогам двух предыдущих сессий.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $63,86 за баррель, что на 0,55% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавляют 0,62% и торгуются по $59,97 за баррель.

Падению котировок в среду способствовали официальные данные о коммерческих запасах нефти в Соединенных Штатах, показавшие их рост на максимальные с июля 5,202 млн баррелей на прошлой неделе. Аналитики в среднем прогнозировали подъем всего на 600 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

При этом товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 31 октября, понизились на 4,73 млн баррелей и обновили трехлетний минимум.

Рост нефтяных резервов в США усилил опасения перенасыщения мирового рынка. Избыток предложения формируется постепенно, но в следующем году может достичь 2 млн баррелей в сутки, отмечает трейдинговая компания Mercuria.

Страны ОПЕК+ недавно согласовали умеренное повышение квот на добычу в декабре, однако планируют приостановить их наращивание в начале 2026 года.