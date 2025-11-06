.
06 ноября 2025 года 10:04
Вероятен рост индекса RGBI в диапазон 118-120 пунктов к концу текущего года - ПСБ
Закрепление индекса RGBI на отметке 116 пунктов открывает перспективы для восстановления к концу года в зону 118-120 пунктов, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Индекс RGBI вчера начал проторговывать уровень 116 пунктов на достаточно скудном новостном фоне в ожидании новых триггеров, - отмечает эксперт в комментарии. - Традиционная статистика по недельной инфляции из-за праздников будет опубликована только завтра вечером, что отразится на торгах ОФЗ только в понедельник. Также отсутствие аукционов госбумаг на текущей короткой неделе выступает поддерживающим фактором для рынка. На следующей неделе рассчитываем на поддержку со стороны погашения выпуска ОФЗ 26229 на 450 млрд руб. (12 ноября)". По мнению эксперта, пока на рынке госдолга реализуется сценарий проторговки и закрепления индекса RGBI на уровне 116 пунктов с перспективой восстановления до конца года в зону 118-120 пунктов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
06 ноября 2025 года 11:16
Котировки нефти Brent могут остаться в четверг на уровнях выше $63 за баррель, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". Котировки Brent в среду снижались. В качестве причины аналитики банка называют неожиданно сильный рост запасов нефти на складах США по данным Минэнерго. Большую коррекцию... читать дальше
.06 ноября 2025 года 10:51
Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2500 - 2570 пунктов в четверг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Сохраняем наш целевой диапазон на четверг, ожидая продолжения движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2500 - 2570 пунктов, - пишет... читать дальше
.06 ноября 2025 года 10:24
"БКС Мир инвестиций" повысил прогноз для цены золота до $3400 за тройскую унцию на конец 2025 года и до $4277/унц. - на 2026 год, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Кирилла Чуйко. "Помимо мировых центробанков, рекордный интерес к золоту теперь проявляют биржевые фонды (ETF), -... читать дальше
.06 ноября 2025 года 10:00
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов
Москва. 6 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.06 ноября 2025 года 09:48
Юань выходит на траекторию среднесрочного роста, говорится в комметарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. В среду рубль перешел к ослаблению по отношению к основными мировым валютам, напоминает аналитик. Это позволило юаню не только отыграть потери... читать дальше
.06 ноября 2025 года 09:32
Потенциал роста акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) составляет 32% на горизонте года, отмечается в комментарии аналитика сервиса "Т-Инвестиции"Александра Самуйлова. Компания недавно опубликовала результаты за третий квартал 2025 года. Итоги совпали с ожиданиями экспертов сервиса: - "ИКС 5"... читать дальше
.06 ноября 2025 года 09:21
Уолл-стрит завершила торги ростом в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно растут. Нефть восстанавливается после двухдневного спада, Brent - $63,7 за баррель. читать дальше
.06 ноября 2025 года 09:17
Российский рынок акций остается во власти геополитики, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций". "Индекс Мосбиржи скорректировался в среду, потеряв 0,77% к финишу вечерней сессии, - отмечает аналитик Альберт Короев. - Рынок буквально двигают геополитические заявления, при этом... читать дальше
.05 ноября 2025 года 19:29
Рынок акций РФ просел ниже 2550п по индексу МосБиржи из-за опасений эскалации геополитической напряженности
Москва. 5 ноября. Попытки рынка акций РФ подрасти в среду нивелировались усилением распродаж к вечеру из-за опасений эскалации геополитической напряженности, связанной с озвученными ранее планами президента США Дональда Трампа провести ядерные испытания и ожидаемой реакцией России; индекс МосБиржи завершил дневные торги откатом ниже 2550 пунктов. читать дальше
.05 ноября 2025 года 19:25
Москва. 5 ноября. Китайский юань подорожал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль подешевел в первый полноценный рабочий день после праздничных выходных на фоне небольших колебаний цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,391 руб., что на 23,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.05 ноября 2025 года 19:00
Торговый диапазон для пары рубль/доллар на текущую неделю составляет 80-84 руб./$1, для пары рубль/юань - 11,2-11,7 руб./юань, сообщается в комментарии аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк. "Укрепление рубля, произошедшее в начале прошлой недели на фоне налогового периода, сменилось ослаблением... читать дальше
.05 ноября 2025 года 18:16
"Финам" после рассмотрения отчетности Bristol Myers Squibb за 3К25 сохраняет рейтинг акций эмитента на уровне "покупать" и прогнозную цену - $60,9 за штуку, что предполагает потенциал роста на 33,6%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Компания Bristol... читать дальше
.05 ноября 2025 года 17:16
Курс пары рубль/юань может перейти в диапазон 11,5-12 руб./юань к концу осени, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич. "Укрепление рубля в октябре удивило многих инвесторов, - отмечает аналитик. - По нашему мнению, оно было вызвано разовыми факторами, которые способствовали росту предложения... читать дальше
.05 ноября 2025 года 16:11
Среднесрочные перспективы бумаг "Ростелекома" остаются неопределенными, и, вероятно, будут зависеть от общерыночных настроений, перспективы IPO "дочек" и дивидендов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Акции "Ростелекома" с конца октября пытаются... читать дальше
.05 ноября 2025 года 15:32
Москва. 5 ноября. Китайский юань дорожает на Московской бирже днем в среду. Рубль немного дешевеет в первый полноценный рабочий день после праздничных выходных на фоне небольшого снижения цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,382 руб., что на 2,27 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
