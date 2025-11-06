.
06 ноября 2025 года 09:48
Юань выходит на траекторию среднесрочного роста - ПСБ
Юань выходит на траекторию среднесрочного роста, говорится в комметарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. В среду рубль перешел к ослаблению по отношению к основными мировым валютам, напоминает аналитик. Это позволило юаню не только отыграть потери понедельника, но и закрепиться выше уровней закрытия предыдущей недели. По итогам дня китайская валюта прибавила 2,1%, закончив сессию чуть ниже 11,4 рубля. "Ожидаем в четверг продолжения движется пары юань/рубль в нашем краткосрочном целевом диапазоне 11-11,5 рубля, - отмечает эксперт. - При этом в ходе сессии китайская валюта может сместиться к его верхней границе, которая выступает ближайшим сопротивлением, и протестировать ее. С технической точки зрения в рамках вчерашней сессии юань вышел вверх из нисходящего канала, берущего начало от максимумов сентября, что говорит в пользу возобновления среднесрочного роста. Подтверждением пробоя станет выход китайской валюты выше 11,5 рубля, а технической целью выхода из канала может стать район 12-12,2 рубля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
06 ноября 2025 года 11:16
Котировки нефти Brent могут остаться в четверг на уровнях выше $63 за баррель, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". Котировки Brent в среду снижались. В качестве причины аналитики банка называют неожиданно сильный рост запасов нефти на складах США по данным Минэнерго. Большую коррекцию... читать дальше
.06 ноября 2025 года 10:51
Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2500 - 2570 пунктов в четверг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Сохраняем наш целевой диапазон на четверг, ожидая продолжения движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2500 - 2570 пунктов, - пишет... читать дальше
.06 ноября 2025 года 10:24
"БКС Мир инвестиций" повысил прогноз для цены золота до $3400 за тройскую унцию на конец 2025 года и до $4277/унц. - на 2026 год, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Кирилла Чуйко. "Помимо мировых центробанков, рекордный интерес к золоту теперь проявляют биржевые фонды (ETF), -... читать дальше
.06 ноября 2025 года 10:04
Закрепление индекса RGBI на отметке 116 пунктов открывает перспективы для восстановления к концу года в зону 118-120 пунктов, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Индекс RGBI вчера начал проторговывать уровень 116 пунктов на достаточно... читать дальше
.06 ноября 2025 года 10:00
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов
Москва. 6 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.06 ноября 2025 года 09:32
Потенциал роста акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) составляет 32% на горизонте года, отмечается в комментарии аналитика сервиса "Т-Инвестиции"Александра Самуйлова. Компания недавно опубликовала результаты за третий квартал 2025 года. Итоги совпали с ожиданиями экспертов сервиса: - "ИКС 5"... читать дальше
.06 ноября 2025 года 09:21
Уолл-стрит завершила торги ростом в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно растут. Нефть восстанавливается после двухдневного спада, Brent - $63,7 за баррель. читать дальше
.06 ноября 2025 года 09:17
Российский рынок акций остается во власти геополитики, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций". "Индекс Мосбиржи скорректировался в среду, потеряв 0,77% к финишу вечерней сессии, - отмечает аналитик Альберт Короев. - Рынок буквально двигают геополитические заявления, при этом... читать дальше
.05 ноября 2025 года 19:29
Рынок акций РФ просел ниже 2550п по индексу МосБиржи из-за опасений эскалации геополитической напряженности
Москва. 5 ноября. Попытки рынка акций РФ подрасти в среду нивелировались усилением распродаж к вечеру из-за опасений эскалации геополитической напряженности, связанной с озвученными ранее планами президента США Дональда Трампа провести ядерные испытания и ожидаемой реакцией России; индекс МосБиржи завершил дневные торги откатом ниже 2550 пунктов. читать дальше
.05 ноября 2025 года 19:25
Москва. 5 ноября. Китайский юань подорожал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль подешевел в первый полноценный рабочий день после праздничных выходных на фоне небольших колебаний цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,391 руб., что на 23,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.05 ноября 2025 года 19:00
Торговый диапазон для пары рубль/доллар на текущую неделю составляет 80-84 руб./$1, для пары рубль/юань - 11,2-11,7 руб./юань, сообщается в комментарии аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк. "Укрепление рубля, произошедшее в начале прошлой недели на фоне налогового периода, сменилось ослаблением... читать дальше
.05 ноября 2025 года 18:16
"Финам" после рассмотрения отчетности Bristol Myers Squibb за 3К25 сохраняет рейтинг акций эмитента на уровне "покупать" и прогнозную цену - $60,9 за штуку, что предполагает потенциал роста на 33,6%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Компания Bristol... читать дальше
.05 ноября 2025 года 17:16
Курс пары рубль/юань может перейти в диапазон 11,5-12 руб./юань к концу осени, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич. "Укрепление рубля в октябре удивило многих инвесторов, - отмечает аналитик. - По нашему мнению, оно было вызвано разовыми факторами, которые способствовали росту предложения... читать дальше
.05 ноября 2025 года 16:11
Среднесрочные перспективы бумаг "Ростелекома" остаются неопределенными, и, вероятно, будут зависеть от общерыночных настроений, перспективы IPO "дочек" и дивидендов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Акции "Ростелекома" с конца октября пытаются... читать дальше
.05 ноября 2025 года 15:32
Москва. 5 ноября. Китайский юань дорожает на Московской бирже днем в среду. Рубль немного дешевеет в первый полноценный рабочий день после праздничных выходных на фоне небольшого снижения цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,382 руб., что на 2,27 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
