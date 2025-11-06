Мировые фондовые индексы в плюсе, нефть дорожает после двухдневного спада

Уолл-стрит завершила торги ростом в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно растут. Нефть восстанавливается после двухдневного спада, Brent - $63,7 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду.

В условиях рекордной по длительности приостановки работы правительства США, или шатдауна, внимание инвесторов было обращено на неофициальные статданные.

Так, организация ADP в среду опубликовала отчет, согласно которому число рабочих мест в частном секторе американской экономики в октябре увеличилось на 42 тыс. Рост показателя зафиксирован впервые с июля.

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения на 25 тыс.

В сентябре, согласно пересмотренным данным, занятость в Штатах сократилось на 29 тыс., а не на 32 тыс., как сообщалось ранее.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре увеличился до 52,4 пункта по сравнению с 50 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Это максимальный уровень за последние восемь месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъем - до 50,8 пункта.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Поддержку рынкам также оказал оптимизм в отношении возможности вынесения Верховным судом США решения, направленного против агрессивных торговых мер администрации президента Дональда Трампа.

Сам Трамп заявил, что отрицательное решение суда, рассматривающего иск о правомерности введения импортных пошлин, станет разрушительным для страны.

"Скажу так: это было бы разрушительно для нашей страны, если бы мы проиграли. Это одно из самых важных дел в нашей истории", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Администрацию в суде представляет министр финансов Скотт Бессент. Выступая перед журналистами в Белом доме, он сказал, что, по его мнению, слушания в Верховном суде "прошли очень хорошо".

Акции Advanced Micro Devices (SPB: AMD) (AMD) выросли в цене на 2,5% по итогам торгов. Разработчик процессоров увеличил чистую прибыль в третьем квартале более чем в 1,6 раза, выручку - на 36%, а скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Производитель комплектующих для серверов и систем хранения данных Super Micro Computer Inc. потерял 11,3% капитализации, отчитавшись о снижении чистой прибыли и выручки в минувшем финансовом квартале.

Бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 1,8%. Котировки акций Micron Technology повысились на 8,9%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 2%, отчитавшейся после закрытия рынка Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 4%.

Cтраховщик Humana Inc. сократил рыночную стоимость на 6%. Его чистая прибыль в прошлом квартале снизилась более чем вдвое, несмотря на рост выручки на 11%.

Котировки акций McDonald''s Corp. (SPB: MCD) выросли на 2,2%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания увеличила чистую прибыль и выручку в июле-сентябре, при этом скорректированная прибыль оказалась хуже ожиданий рынка, а выручка с ними совпала.

Рыночная стоимость химкомпании DuPont увеличилась на 5% после завершения выделения ее электронного бизнеса. Выделенная компания Qnity снизила капитализацию на 1,3%.

Цена бумаг Uber Technologies уменьшилась на 2%. Агрегатор увеличил чистую прибыль в третьем квартале в 2,5 раза, выручку - на 20%, но немного разочаровал рынок прогнозом скорректированной EBITDA.

Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подорожали на 2,4% после новостей о том, что ее сделка по покупке Wiz за $32 млрд прошла проверку Минюста США.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,48% и составил 47311 пунктов.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,37% - до 6796,29 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,65% и составил 23499,8 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют уверенный подъем в ходе торгов в четверг.

Японский Nikkei 225 к 8:22 МСК увеличился на 1,5%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг Японии, который рассчитывает S&P Global, в октябре опустился до 53,1 пункта с 53,3 пункта месяцем ранее. При этом аналитики в среднем ожидали более существенного падения - до 52,4 пункта, по данным Trading Economics.

Сводный индекс PMI поднялся до 51,5 пункта с 51,3 пункта. Значение индикаторов выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление деловой активности.

В число лидеров роста котировок входят акции производителя оптики Konica Minolta (+16%), производителя электрических кабелей и проволоки Fujikura (+9,9%), выпускающей кондиционеры Daikin Industries (+9%).

Также дорожают бумаги технологических компаний Softbank Group (+0,5%), Advantest (+2,8%) и Tokyo Electron (+0,7%), ритейлеров Fast Retailing (+1,9%) и Seven & I Holdings (+1,4%), производителя потребительской электроники Sony (+3,1%), автопроизводителей Toyota (+4%), Nissan (+1,3%) и Honda (+0,2%).

В то же время цена акций Sanrio Co. (владелец бренда Hello Kitty) рухнула на 13,4% из-за слабой квартальной отчетности.

Кроме того, сильно снизилась стоимость бумаг разработчика видеоигр Bandai Namco (-6,7%), Suzuki Motor (-5,4%), Nippon Steel (-2,9%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 МСК прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng - 1,6%.

Среди компонентов Hang Seng самый значительный подъем показывают акции алюминиевой China Hongqiao Group (+9,8%), чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. (+4,8%) и страховщика China Life Insurance Co. (+3,9%).

Котировки бумаг девелопера Longfor выросли на 3,6%, производителя цветных металлов Zijin Mining Group - на 3%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 2,9%, автопроизводителей Geely и Li Auto (SPB: LI) - на 2,6% и 1,8% соответственно, банка HSBC - на 2,4%.

Стоимость Cathay Pacific Airways поднялась на 4,4% на новости о том, что авиакомпания выкупит 9,7% своих акций у Qatar Airways за $897 млн. В результате катарский авиаперевозчик полностью выйдет из капитала Cathay Pacific Airways.

Между тем опустилась цена бумаг производителя игрушек Pop Mart International Group - на 1,6%, фармацевтической Sino Biopharmaceutical - на 1,4%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:18 МСК вырос на 1,3%.

Акции чипмейкера SK Hynix прибавили в цене 3,3%, автомобильной Hyundai Motor - 0,7%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - 1,7%, сталелитейной Posco - 0,7%, KB Financial Group - на 4,2%.

При этом котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics снизились на 0,6%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,6% и 2,3% соответственно.

Цены на нефть растут утром в четверг после спада по итогам двух предыдущих сессий.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $63,7 за баррель, что на $0,18 (0,28%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,92 (1,43%), до $63,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавляют $0,21 (0,35%) и торгуются по $59,81 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,96 (1,59%), до $59,6 за баррель.

Падению котировок в среду способствовали официальные данные о коммерческих запасах нефти в Соединенных Штатах, показавшие их рост на максимальные с июля 5,202 млн баррелей на прошлой неделе. Аналитики в среднем прогнозировали подъем всего на 600 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

При этом товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 31 октября, понизились на 4,73 млн баррелей и обновили трехлетний минимум.

Рост нефтяных резервов в США усилил опасения перенасыщения мирового рынка. Избыток предложения формируется постепенно, но в следующем году может достичь 2 млн баррелей в сутки, отмечает трейдинговая компания Mercuria.

Страны ОПЕК+ недавно согласовали умеренное повышение квот на добычу в декабре, однако планируют приостановить их наращивание в начале 2026 года