Рынок акций РФ просел ниже 2550п по индексу МосБиржи из-за опасений эскалации геополитической напряженности

Москва. 5 ноября. Попытки рынка акций РФ подрасти в среду нивелировались усилением распродаж к вечеру из-за опасений эскалации геополитической напряженности, связанной с озвученными ранее планами президента США Дональда Трампа провести ядерные испытания и ожидаемой реакцией России; индекс МосБиржи завершил дневные торги откатом ниже 2550 пунктов.

По итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи составил 2546,62 пункта (-1%), индекс РТС - 988,12 пункта (-1,3%); лидировали в снижении акции МКБ (MOEX: CBOM) (-3,8%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-2,4%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2,3%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 ноября, составил 81,1885 руб. (+30,24 копейки).

Подешевели также акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -0,3% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -1% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%, до 2080,6 рубля), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,1%).

Совет директоров ПАО "Полюс" рекомендует выплатить промежуточные дивиденды (за III квартал 2025 года) в размере 36 рублей на акцию, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 22 декабря.

Подорожали в среду акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+2,6%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,1%).

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в среду, что встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует тщательной подготовки, на сегодня необходимые для ее проведения условия не обеспечены.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что Москва не получала от Вашингтона разъяснений в связи с высказываниями президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил в среду на совещании с членами Совбеза, что из-за планов США России следует приступить к немедленной подготовке к ядерным испытаниям, для этого подходит полигон на Новой Земле. По его словам, действия США указывают на активное наращивание Штатами стратегических наступательных вооружений.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил в среду, что Белый дом и Госдеп США в ответ на запрос российских дипломатов уклонились от пояснений в связи с заявлениями президента США Трампа по ядерным испытаниям.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил об отсутствии оснований полагать, что США не приступят в ближайшем будущем к подготовке, а затем и к проведению ядерных испытаний.

Президент России Владимир Путин заявил в среду на совещании с постоянными членами Совбеза, что у России нет планов отойти от выполнения обязательств в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Однако если США и участники ДВЗЯИ проведут такие испытания, то Россия предпримет адекватные меры.

В итоге Путин поручил МИД, Минобороны и спецслужбам подготовить согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в среду двигался разнонаправленно при относительно низких торговых оборотах. После ряда заявлений представителей руководства России и США глобальные геополитические риски снова повысились, а переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта по-прежнему остается на паузе. Слабость рубля и попытки ценового восстановления в нефти в этих условиях не сильно влияли на рыночный сантимент.

Неопределенной остается и перспектива снижения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре. Инвесторы ждут новых оперативных данных. В четверг регулятор опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу, а в пятницу выйдет недельный отчет Росстата по инфляции. На рынке США активизировались страхи "пузыря" на рынке искусственного интеллекта (ИИ), что вылилось накануне в волну распродаж. Кроме того, затянулся политический кризис - шатдаун правительства уже побил рекорд по длительности. В Китае вышли слабые PMI за октябрь: рост в секторе услуг замедлился до 3-месячного минимума (52,6 п. против 52,9 п. в сентябре), индекс активности в промышленности упал до 50,6 п. (с 51,2 п. в сентябре). В четверг Минфин РФ раскроет данные о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре, совет директоров "Русала" рассмотрит рекомендации по выплате дивидендов за 9 месяцев, напомнил эксперт.

"Для преодоления сильной области сопротивления перед рубежом 2600 пунктов по индексу МосБиржи нужен свежий драйвер либо монетарного характера, либо геополитического. Краткосрочные ожидания - колебания в рамках 2500-2600 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций ранее стабилизировался благодаря нейтральному геополитическому фону, хотя уверенного отскока и устойчивого восстановления не произошло. В среду вечером индекс МосБиржи резко снизился на фоне заседания Совбеза РФ, где обсуждался вопрос о проведении ядерных испытаний. Высокая волатильность наблюдалась на фоне невысокого объема торгов.

Выросли акции инвестиционного холдинга "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (+4,4%) на фоне публикации отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2025 года - прибыль компании увеличилась в 4 раза в годовом выражении, до 76,2 млрд руб. В пятницу ожидаются отчетности по МСФО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) и "ФосАгро", также выйдут данные Росстата по недельной инфляции (с 28 октября по 5 ноября 2025 года), отметил эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в среду преобладали сдержанные коррекционные покупки. Интригой второй половины недели при этом, вероятно, станет решение Верховного суда США по пошлинам Трампа: признание незаконности тарифов может привести к краткосрочным распродажам акций и поддержать доллар из-за всплеска экономической неопределенности.

Индексы МосБиржи и РТС к завершению дневной сессии отступили от района сопротивлений 2590 и 1010 пунктов соответственно, отреагировав на ужесточение "ядерной" риторики как США, так и РФ, и в отсутствие обнадеживающих геополитических сигналов. Советы директоров "Акрона" (MOEX: AKRN) и "Полюса" рекомендовали дивиденды за 9 месяцев и III квартал текущего года со скромной доходностью 1% и 1,7% соответственно, что не поддержало отдельные акции и широкий рынок. "Европлан" (MOEX: LEAS) при этом намерен осуществить выплаты за 9 месяцев с доходностью 10,3%, что до запланированной на 15 декабря отсечки может способствовать динамике акций эмитента лучше рынка, считает Кожухова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, на рынке акций РФ пока нет сильных драйверов для возобновления роста. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что условия для организации встречи Путина и Трампа пока не обеспечены, а вопрос о возобновлении авиасообщения между Россией и США остается без прогресса. Отсутствие подвижек в диалоге между Москвой и Вашингтоном инвесторы расценивают как сигнал к сохранению напряженности, считает аналитик.

Индекс МосБиржи остается в диапазоне 2520-2590 пунктов. Давление на рынок сохраняется, что повышает риск возобновления нисходящего движения до отметки 2520 пунктов, считает Абрамов.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi упал на 2,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), однако наметилась коррекция вверх в Европе (индексы DAX, CAC 40, FTSE выросли на 0,5-0,8%) и в США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,04-0,6% во главе с Nasdaq).

Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, значения которых были опубликованы в среду, показали продолжающийся, но замедляющийся рост деловой активности в стране.

Сводный PMI, рассчитываемый S&P Global, уменьшился в октябре до 51,8 пункта с сентябрьских 52,5 пункта, индикатор сферы услуг - до 52,6 пункта с 52,9 пункта. Оба индекса находятся на минимумах с июля, однако по-прежнему превышают 50 пунктов, что говорит о росте активности.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре увеличился до 52,4 пункта по сравнению с 50 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это максимальный уровень за последние восемь месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъем - до 50,8 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в среду цены стабилизировались.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $64,47 за баррель (+0,1% и -0,7% во вторник), декабрьская цена фьючерса на WTI - $60,57 за баррель (+0,03% и -0,8% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,202 млн баррелей, максимальными темпами более чем за три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали подъем всего на 600 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Кроме того, товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 31 октября, понизились на 4,73 млн баррелей, дистиллятов - на 643 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

В минувшие выходные восемь стран ОПЕК+ приняли решение повысить квоты на добычу нефти в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки (б/с) - такими же темпами, как в ноябре и октябре. При этом они заявили, что возьмут паузу в наращивании квот на первый квартал 2026 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали после отсечки дивидендов акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-15,8%, до 0,352 рубля), с выплатами за 2024 год в размере 0,0598 рубля на бумагу.

Также подешевели бумаги ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-2,6%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-2,3%).

Совет директоров "Акрона" (-0,3%, до 17800 рублей) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2025 года в размере 189 руб. на акцию, сообщила компания. Датой закрытия реестра на их получение предложено установить 9 декабря.

Выросли акции ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+6%), "ЭсЭфАй" (+4,4%), "ЦИАН" (MOEX: CIAN) (+2,6%), ПАО "Европлан" (+2,5%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+2,1%).

Совет директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+0,4%) на заседании 6 ноября рассмотрит вопрос о рекомендациях собранию акционеров по размеру дивидендов по итогам работы ПАО за 9 месяцев 2025 года и порядку их выплат.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,14 млрд рублей (из них 9,12 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,58 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 6,42 млрд рублей на акции ВТБ).