Торговый диапазон для пары рубль/доллар на текущую неделю составляет 80-84 руб./$1 - УК" Первая"

Торговый диапазон для пары рубль/доллар на текущую неделю составляет 80-84 руб./$1, для пары рубль/юань - 11,2-11,7 руб./юань, сообщается в комментарии аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк.

"Укрепление рубля, произошедшее в начале прошлой недели на фоне налогового периода, сменилось ослаблением после завершения уплаты налогов и комментариев Банка России, - напоминает эксперт. - Регулятор, в частности, напомнил о том, что в следующем году продажи валюты ЦБ РФ заметно снизятся из-за изменения структуры финансирования дефицита бюджета в 2025 году. В дальнейшем курс рубля, вероятнее всего, будет зависеть от скорости снижения ключевой ставки Банком России, а значит - от новых данных по инфляции, инфляционным ожиданиям и другой макроэкономической статистики".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.