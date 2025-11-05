Курс пары рубль/юань может перейти в диапазон 11,5-12 руб./юань к концу осени - ПСБ

Курс пары рубль/юань может перейти в диапазон 11,5-12 руб./юань к концу осени, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич.

"Укрепление рубля в октябре удивило многих инвесторов, - отмечает аналитик. - По нашему мнению, оно было вызвано разовыми факторами, которые способствовали росту предложения иностранной валюты на рынке. В частности, повышенными налоговыми отчислениями со стороны нефтегазового сектора в связи с квартальными выплатами НДД, а также коррекцией инвесторами позиций в рубле на фоне сохраняющегося аккуратного подхода регулятора к смягчению ДКП".

По мнению Зварича, до конца года на валютном рынке может сформироваться тренд на ослабление национальной валюты, который приведет к переходу юаня в диапазон 11,5-12 руб./юань к концу осени и смещению к его верхней границе к концу декабря. Способствовать этому будет постепенный рост спроса на валюту со стороны импортеров и дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики на декабрьском заседании ЦБ РФ, полагает аналитик банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.