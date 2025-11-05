Среднесрочные перспективы бумаг Ростелекома остаются неопределенными - "Велес Капитал"

Среднесрочные перспективы бумаг "Ростелекома" остаются неопределенными, и, вероятно, будут зависеть от общерыночных настроений, перспективы IPO "дочек" и дивидендов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Акции "Ростелекома" с конца октября пытаются восстановить позиции, отмечает эксперт. Компания ранее в этом году изменила дивидендную политику, что привело к снижению годовых выплат по обыкновенным акциям, при этом выплаты по "префам" за 2024 год дали доходность около 9,3%.

Негативное влияние на фундаментальные перспективы компании, на взгляд Кожуховой, по-прежнему оказывает высокий уровень процентных ставок в РФ и сохранение умеренно жесткой позиции ЦБ, смягчение которой могло бы стать одним из важных драйверов роста

"С технической точки зрения обыкновенные акции "Ростелекома", несмотря на ограниченные дивидендные перспективы, в последние месяцы чувствуют себя не хуже привилегированных и остаются выше достигнутого в октябре минимума с июня 54,28 руб., - указывает эксперт. - Показания дневного графика, в частности, рост гистограммы и линий MACD говорят о некотором улучшении настроений и возможном развитии отскока котировок в район октябрьского пика 66,76 руб. при стабилизации выше 62 руб. Среднесрочные перспективы бумаг, однако, остаются неопределенными и, вероятно, будут зависеть от общерыночных настроений, перспективы IPO "дочек" и дивидендов".

Аналитик прогнозирует, что при умеренно "бычьем" сценарии и росте на фондовом рынке РФ в целом обыкновенные акции "Ростелекома" в ближайшие недели могут подняться до августовского максимума 74,50 руб. При более нейтральном сценарии, по мнению Кожуховой, можно ожидать отступления от сопротивлений 62 руб. или 66,76 руб. в ожидании новых драйверов движения.

