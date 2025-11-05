Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем на фоне небольшого снижения цен на нефть

Москва. 5 ноября. Китайский юань дорожает на Московской бирже днем в среду. Рубль немного дешевеет в первый полноценный рабочий день после праздничных выходных на фоне небольшого снижения цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,382 руб., что на 2,27 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 1,41 рубля относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,57 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 1,24 рубля, до 93,54 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, будет консолидироваться в середине текущего торгового диапазона 11-11,5 рубля за юань на этой неделе, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"Иностранная валюта, вероятно, повторит траекторию предыдущей недели, постепенно отыгрывая утраченные накануне, перед выходными, позиции. Повышенная волатильность на внутреннем валютном рынке в краткосрочное перспективе, скорее всего, сохранится, - пишет аналитик в комментарии. - На текущей неделе ориентируемся на консолидацию стоимости юаня в середине текущего торгового диапазона 11-11,5 рубля. К концу осени по-прежнему рассчитываем на смещение курсовых котировок в диапазон 11,5-12 рублей за юань".

Цены на нефть возобновили слабое понижение после небольшого роста ранее в среду на сигналах о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США по итогам прошлой недели.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 0,06%, до $64,39 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,13%, до $60,48 за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 6,5 млн баррелей - максимально с конца июля текущего года. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали сокращения на 2,4 млн баррелей.

Тем временем резервы бензина и дистиллятов упали соответственно на 5,65 млн и 2,46 млн баррелей соответственно.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск.

Участники рынка также продолжают оценивать ситуацию с поставками топлива из стран ОПЕК+. В воскресенье восемь стран ОПЕК+ приняли решение повысить квоты на добычу нефти в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки (б/с) - такими же темпами, как в октябре и ноябре. При этом они заявили, что возьмут паузу в наращивании квот на первый квартал 2026 года.

Банк России в среду, 5 ноября, в рамках аукциона недельного репо разместил 2 трлн 120 млрд рублей (при лимите 2 трлн 120 млрд рублей и спросе 3 трлн 131,869 млрд рублей) в среднем по ставке 16,53% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 28 октября, ЦБ разместил 1 трлн 680 млрд рублей (при лимите 1 трлн 680 млрд рублей и спросе 2 трлн 772,899 млрд рублей) в среднем по ставке 16,61% годовых.