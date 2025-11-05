"Финам" поставил на пересмотр оценку акций BYD Co., говорится в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова.

Эмитент в третьем квартале продемонстрировал результаты значительно хуже ожиданий, констатирует эксперт.

Если сокращение маржи было ожидаемым (жесткая ценовая война, давление на прибыльность по всему сектору), то слабость по выручке стала главным сюрпризом - квартальные продажи впервые за пять лет снизились г/г, а на внутреннем рынке BYD уступила лидерство SAIC Motor, указывает он.

Планы по выручке и продажам в 2025 году были существенно пересмотрены: целевой объем продаж на год снижен на 16% - до 4,6 млн автомобилей, отмечает Магомедов.

Снижение рыночной доли и замедление продаж на фоне агрессивной ценовой борьбы выглядят тревожным сигналом, поскольку прежний инвестиционный кейс BYD строился на идее максимального эффекта масштаба и вертикальной интеграции, что позволяло предлагать лучшее соотношение цена-качество на рынке, обращает внимание аналитик "Финама".

Вице-президент BYD Стелла Ли подчеркнула, что компания в первую очередь - не производитель дешевых авто, а технологический холдинг с сильными сегментами за пределами автопроизводства (энергетика, солнечные панели, зарядные станции и пр.). Тем не менее более 80% выручки по-прежнему приходится на сегмент электромобилей, где конкуренция особенно остра, а запас прочности эмитента может быть переоценен, если стратегический фокус на премиальный сегмент окажется вынужденным, а не стратегическим выбором.

Прежний глобальный успех BYD был построен именно на доминировании в сегменте доступных авто и массовой "демократизации" электромобилей, указывает эксперт "Финама".

Позитивный момент - BYD демонстрирует заметный прогресс на зарубежных рынках, особенно в Европе. Такой рост в качественно новых регионах обеспечивает компании долгосрочный потенциал укрепления бизнес-модели и диверсификации выручки вне ключевого рынка КНР, отмечает Магомедов. Запуск новых моделей и укрепление позиций во внешних юрисдикциях (ЕС, Япония, Латинская Америка) должны смягчить негатив от внутреннего замедления.

"Основной риск для кейса BYD - потеря эффекта масштаба и вынужденный сдвиг в премиум-сегмент, что вместе с замедлением рынка и усилением конкуренции меняет фундаментальные предпосылки инвестиционной истории. Мы отправляем целевую цену по акциям на пересмотр", - говорится в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.