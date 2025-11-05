Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне стабильной нефти

Москва. 5 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже на открытии торгов первого полноценного рабочего дня после праздничных выходных. Рубль дешевеет на фоне стабильной нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,254 руб. (+9,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,91 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Биржевые торги валютой в выходной день 3 ноября привели к очередному откату курса рубля к более крепким уровням. Похоже участники рынка не были склонны к формированию достаточного спроса на иностранную валюту в праздники, в то время как крупные участники рынка, вероятно, продолжили реализовывать свой план по конвертации накоплений в рублевые активы. Вероятно, на предстоящей короткой неделе стоимость иностранной валюты повторит траекторию предыдущей недели, постепенно отыгрывая утраченные накануне, перед выходными, позиции. Повышенная волатильность на внутреннем валютном рынке в краткосрочной перспективе, скорее всего сохранится. На этой неделе ориентируемся на консолидацию стоимости юаня в середине текущего торгового диапазона 11-11,5 руб. К концу осени по-прежнему рассчитываем на смещение курсовых котировок в диапазон 11,5-12 руб. за юань", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Цены на нефть сохраняют стабильность утром в среду после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $64,4 за баррель, что на 0,05% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опускаются на 0,07% и торгуются по $60,52 за баррель.

Инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке после выхода неофициальных данных по запасам нефти.

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 6,5 млн баррелей - максимально с конца июля текущего года. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали сокращения на 2,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в 18:30 мск.

Между тем в минувшие выходные восемь стран ОПЕК+ приняли решение повысить квоты на добычу нефти в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки (б/с) - такими же темпами, как в ноябре и октябре. При этом они заявили, что возьмут паузу в наращивании квот на первый квартал 2026 года.