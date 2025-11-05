05 ноября 2025 года 10:28
Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне стабильной нефти
Москва. 5 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже на открытии торгов первого полноценного рабочего дня после праздничных выходных. Рубль дешевеет на фоне стабильной нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,254 руб. (+9,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,91 коп. выше уровня действующего официального курса.
"Биржевые торги валютой в выходной день 3 ноября привели к очередному откату курса рубля к более крепким уровням. Похоже участники рынка не были склонны к формированию достаточного спроса на иностранную валюту в праздники, в то время как крупные участники рынка, вероятно, продолжили реализовывать свой план по конвертации накоплений в рублевые активы. Вероятно, на предстоящей короткой неделе стоимость иностранной валюты повторит траекторию предыдущей недели, постепенно отыгрывая утраченные накануне, перед выходными, позиции. Повышенная волатильность на внутреннем валютном рынке в краткосрочной перспективе, скорее всего сохранится. На этой неделе ориентируемся на консолидацию стоимости юаня в середине текущего торгового диапазона 11-11,5 руб. К концу осени по-прежнему рассчитываем на смещение курсовых котировок в диапазон 11,5-12 руб. за юань", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.
Цены на нефть сохраняют стабильность утром в среду после снижения по итогам предыдущей сессии.
Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $64,4 за баррель, что на 0,05% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опускаются на 0,07% и торгуются по $60,52 за баррель.
Инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке после выхода неофициальных данных по запасам нефти.
Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 6,5 млн баррелей - максимально с конца июля текущего года. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали сокращения на 2,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в 18:30 мск.
Между тем в минувшие выходные восемь стран ОПЕК+ приняли решение повысить квоты на добычу нефти в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки (б/с) - такими же темпами, как в ноябре и октябре. При этом они заявили, что возьмут паузу в наращивании квот на первый квартал 2026 года.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
05 ноября 2025 года 19:29
Москва. 5 ноября. Попытки рынка акций РФ подрасти в среду нивелировались усилением распродаж к вечеру из-за опасений эскалации геополитической напряженности, связанной с озвученными ранее планами президента США Дональда Трампа провести ядерные испытания и ожидаемой реакцией России; индекс МосБиржи завершил дневные торги откатом ниже 2550 пунктов. читать дальше
.
05 ноября 2025 года 19:25
Москва. 5 ноября. Китайский юань подорожал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль подешевел в первый полноценный рабочий день после праздничных выходных на фоне небольших колебаний цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,391 руб., что на 23,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
05 ноября 2025 года 19:00
Торговый диапазон для пары рубль/доллар на текущую неделю составляет 80-84 руб./$1, для пары рубль/юань - 11,2-11,7 руб./юань, сообщается в комментарии аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк.
"Укрепление рубля, произошедшее в начале прошлой недели на фоне налогового периода, сменилось ослаблением... читать дальше
.
05 ноября 2025 года 18:16
"Финам" после рассмотрения отчетности Bristol Myers Squibb за 3К25 сохраняет рейтинг акций эмитента на уровне "покупать" и прогнозную цену - $60,9 за штуку, что предполагает потенциал роста на 33,6%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.
"Компания Bristol... читать дальше
.
05 ноября 2025 года 17:16
Курс пары рубль/юань может перейти в диапазон 11,5-12 руб./юань к концу осени, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич.
"Укрепление рубля в октябре удивило многих инвесторов, - отмечает аналитик. - По нашему мнению, оно было вызвано разовыми факторами, которые способствовали росту предложения... читать дальше
.
05 ноября 2025 года 16:11
Среднесрочные перспективы бумаг "Ростелекома" остаются неопределенными, и, вероятно, будут зависеть от общерыночных настроений, перспективы IPO "дочек" и дивидендов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.
Акции "Ростелекома" с конца октября пытаются... читать дальше
.
05 ноября 2025 года 15:32
Москва. 5 ноября. Китайский юань дорожает на Московской бирже днем в среду. Рубль немного дешевеет в первый полноценный рабочий день после праздничных выходных на фоне небольшого снижения цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,382 руб., что на 2,27 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
05 ноября 2025 года 15:25
Итоговый показатель чистой прибыли "Московской биржи" может находиться под давлением, отмечается в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".
"Московская биржа" представила данные по объему торгов за октябрь. Он достиг 172,6 трлн рублей, что на 23,1% больше уровня октября прошлого... читать дальше
.
05 ноября 2025 года 14:43
Акции ПАО "Полюс" на торгах в среду восстанавливаются в ожидании промежуточных дивидендов и на фоне растущих цен на золото, говорится в комментарии экспертов "БКС Мир Инвестиций".
"Акции "Полюса" продолжают восстанавливаться от своих трехмесячных минимумов. Котировки золота при этом упали ниже... читать дальше
.
05 ноября 2025 года 13:56
Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции ПАО "Россети Ленэнерго" с целью 275,25 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,32%, стоп-приказ: 238,4 рубля, говорится в комментарии инвестиционной... читать дальше
.
05 ноября 2025 года 13:22
"Финам" поставил на пересмотр оценку акций BYD Co., говорится в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова.
Эмитент в третьем квартале продемонстрировал результаты значительно хуже ожиданий, констатирует эксперт.
Если сокращение маржи было ожидаемым (жесткая ценовая война, давление на... читать дальше
.
05 ноября 2025 года 12:16
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает фундаментальную негативную оценку акций "Московской биржи", прогнозная цена составляет 150 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.
"Считаем опубликованные результаты торгов за октябрь 2025 года умеренно... читать дальше
.
05 ноября 2025 года 11:35
Котировки нефти марки Brent могут задержаться выше уровня в $63 за баррель на текущей неделе, несмотря на решения картеля ОПЕК+ об увеличении с декабря добычи сырья на 137 тысяч баррелей в сутки, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".
Также эксперты отмечают, что на неделе на... читать дальше
.
05 ноября 2025 года 11:03
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает прогноз цены нефти марки Brent на 2026 год в $65 за баррель, но теперь видит меньше рисков снижения до $60 за баррель и ниже в ближайшие месяцы, сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.
Эксперты отмечают, что на данный... читать дальше
.
05 ноября 2025 года 10:35
Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, будет консолидироваться в середине текущего торгового диапазона 11-11,5 рубля за юань на текущей неделе, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.
"Иностранная валюта, вероятно, повторит траекторию предыдущей недели,... читать дальше
.