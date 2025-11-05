Цена нефти может задержаться выше $63/барр. на текущей неделе - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent могут задержаться выше уровня в $63 за баррель на текущей неделе, несмотря на решения картеля ОПЕК+ об увеличении с декабря добычи сырья на 137 тысяч баррелей в сутки, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают, что на неделе на динамику курса пары юань/рубль повлияет анонс параметров операций по бюджетному правилу в ноябре - в случае отсутствия существенного увеличения объемов продажи курс может задержаться у 11,2-11,4 руб./юань.

